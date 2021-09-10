Евросоюз - в ООН: Оккупация Крыма остается прямым вызовом международной безопасности

Оккупация Россией Крыма остается прямым вызовом международной безопасности, что чревато серьезными последствиями для международного правопорядка, призванного защищать суверенитет всех государств.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в заявлении стран ЕС и ряда других европейских государств.

Заявление огласила на заседании Генассамблеи ООН постпред Словении Анита Пипан перед голосованием за сохранение в повестке дня сессии пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

"Европейский Союз подтверждает свою решительную поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы вновь заявляем, что не признаем и продолжаем осуждать незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией, что является нарушением международного права", - говорится в документе.

Евросоюз призывает к полному соблюдению международных стандартов в области прав человека на Крымском полуострове, отмечают авторы заявления. Они также подчеркивают необходимость предоставить "полный, свободный и беспрепятственный доступ" международных наблюдателей за соблюдением прав человека.

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Кроме того, ЕС указывает на важность активизации переговорных усилий, направленных на устойчивое и мирное урегулирование конфликта, при этом подчеркивается ответственность Российской Федерации.

В заявлении также отмечается, что страны ЕС и другие государства Европы поддерживают сохранение пункта, касающегося оккупированных территорий Украины, в повестке дня следующей, 76-й сессии Генассамблеи ООН.