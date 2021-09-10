Евросоюз - в ООН: Оккупация Крыма остается прямым вызовом международной безопасности
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Оккупация Россией Крыма остается прямым вызовом международной безопасности, что чревато серьезными последствиями для международного правопорядка, призванного защищать суверенитет всех государств.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в заявлении стран ЕС и ряда других европейских государств.
Заявление огласила на заседании Генассамблеи ООН постпред Словении Анита Пипан перед голосованием за сохранение в повестке дня сессии пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".
"Европейский Союз подтверждает свою решительную поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы вновь заявляем, что не признаем и продолжаем осуждать незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией, что является нарушением международного права", - говорится в документе.
Евросоюз призывает к полному соблюдению международных стандартов в области прав человека на Крымском полуострове, отмечают авторы заявления. Они также подчеркивают необходимость предоставить "полный, свободный и беспрепятственный доступ" международных наблюдателей за соблюдением прав человека.
Кроме того, ЕС указывает на важность активизации переговорных усилий, направленных на устойчивое и мирное урегулирование конфликта, при этом подчеркивается ответственность Российской Федерации.
В заявлении также отмечается, что страны ЕС и другие государства Европы поддерживают сохранение пункта, касающегося оккупированных территорий Украины, в повестке дня следующей, 76-й сессии Генассамблеи ООН.
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