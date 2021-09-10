Євросоюз - в ООН: Окупація Криму залишається прямим викликом міжнародній безпеці
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Окупація Росією Криму залишається прямим викликом міжнародній безпеці, що загрожує серйозними наслідками для міжнародного правопорядку, покликаного захищати суверенітет усіх держав.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в заяві країн ЄС і низки інших європейських держав.
Заяву виголосила на засіданні Генасамблеї ООН постпред Словенії Аніта Піпан перед голосуванням за збереження в порядку денному сесії пункту "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України".
"Європейський Союз підтверджує свою рішучу підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми знову заявляємо, що не визнаємо і продовжуємо засуджувати незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією, що є порушенням міжнародного права", - йдеться в документі.
Євросоюз закликає до повного дотримання міжнародних стандартів у сфері прав людини на Кримському півострові, зазначають автори заяви. Вони також підкреслюють необхідність надати "повний, вільний і безперешкодний доступ" міжнародним спостерігачам за дотриманням прав людини.
Окрім того, ЄС указує на важливість активізації переговорних зусиль, спрямованих на стійке і мирне врегулювання конфлікту, при цьому наголошується на відповідальності Російської Федерації.
У заяві також зазначається, що країни ЄС та інші держави Європи підтримують збереження пункту щодо окупованих територій України в порядку денному наступної, 76-ї сесії Генасамблеї ООН.
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