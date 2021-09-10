Євросоюз - в ООН: Окупація Криму залишається прямим викликом міжнародній безпеці

Окупація Росією Криму залишається прямим викликом міжнародній безпеці, що загрожує серйозними наслідками для міжнародного правопорядку, покликаного захищати суверенітет усіх держав.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в заяві країн ЄС і низки інших європейських держав.

Заяву виголосила на засіданні Генасамблеї ООН постпред Словенії Аніта Піпан перед голосуванням за збереження в порядку денному сесії пункту "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України".

"Європейський Союз підтверджує свою рішучу підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми знову заявляємо, що не визнаємо і продовжуємо засуджувати незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією, що є порушенням міжнародного права", - йдеться в документі.

Євросоюз закликає до повного дотримання міжнародних стандартів у сфері прав людини на Кримському півострові, зазначають автори заяви. Вони також підкреслюють необхідність надати "повний, вільний і безперешкодний доступ" міжнародним спостерігачам за дотриманням прав людини.

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Окрім того, ЄС указує на важливість активізації переговорних зусиль, спрямованих на стійке і мирне врегулювання конфлікту, при цьому наголошується на відповідальності Російської Федерації.

У заяві також зазначається, що країни ЄС та інші держави Європи підтримують збереження пункту щодо окупованих територій України в порядку денному наступної, 76-ї сесії Генасамблеї ООН.