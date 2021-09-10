Мы не получили прямой позиции по НАТО от США, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время своего визита в США не получил прямого ответа от президента США относительно членства Украины в НАТО.
Об этом он заявил во время выступления на форуме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Да, мы не получили прямой позиции по НАТО. У нас была важная встреча, США имеют с Украиной долгие годы существования отношений, считаю, что они сейчас лучше, чем были", - заявил Зеленский.
"Мы не получаем на что рассчитываем? Да, мы этого не получаем, но мы этого не просим", - сказал глава государства.
Топ комментарии
+14 Герхард
показать весь комментарий10.09.2021 11:14
+10 Valery Greff
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+10 violator
показать весь комментарий10.09.2021 11:11
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Это все, что надо знать про свободу слова в Украине после 2019 года.
А те, на кого эффект "Барбара Стрейзанд" действует, и так в курсе, что ЗЕ совершил государственную измену.
ермак уговаривает зеленского начать поэтапную имплементации минских договоренностей в украинское законодательство, иначе "будет еще хуже" . Ермака поддерживает Кулеба. Против - Данилов.
Право на вступ в НАТО нової країни дає не тільки США. Актору не розповіли. очевидно.
какой еще "прямой ответ" нужен кловану?))
Але що може зрозуміти неосвідчений блазень, який навіть в армії не служив?
Невже всі на цьому збіговиську?
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·3 ч
И поэтому отказались от ПДЧ