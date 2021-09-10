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Зеленский (16541) НАТО (8938) США (23185) членство в НАТО (1215)

Мы не получили прямой позиции по НАТО от США, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мы не получили прямой позиции по НАТО от США, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время своего визита в США не получил прямого ответа от президента США относительно членства Украины в НАТО.

Об этом он заявил во время выступления на форуме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Да, мы не получили прямой позиции по НАТО. У нас была важная встреча, США имеют с Украиной долгие годы существования отношений, считаю, что они сейчас лучше, чем были", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Без Украины НАТО будет терять, а Евросоюз будет ослабевать, - Зеленский

"Мы не получаем на что рассчитываем? Да, мы этого не получаем, но мы этого не просим", - сказал глава государства.
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Топ комментарии
+14
Сюжет на CNN наши независимые СМИ сцутся показывать.

Это все, что надо знать про свободу слова в Украине после 2019 года.
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10.09.2021 11:14
+10
А зачем ездил? Сюжет на CNN про "вакнеровцев-уткиновцев" благословить? Мы не получили прямой позиции по НАТО от США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5844
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10.09.2021 11:10
+10
а ты **** хлопни кулаком по столу и завопи " Чому ми досі не в НАТО " Мы не получили прямой позиции по НАТО от США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8610
Мы не получили прямой позиции по НАТО от США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1975
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10.09.2021 11:11
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А зачем ездил? Сюжет на CNN про "вакнеровцев-уткиновцев" благословить? Мы не получили прямой позиции по НАТО от США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5844
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10.09.2021 11:10 Ответить
Сюжет на CNN наши независимые СМИ сцутся показывать.

Это все, что надо знать про свободу слова в Украине после 2019 года.
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10.09.2021 11:14 Ответить
Но "Барбара Стрейзанд" делает своё дело Мы не получили прямой позиции по НАТО от США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 676
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10.09.2021 11:15 Ответить
Вот только 73% наполняют свои пустые черепные коробки из телевизора.

А те, на кого эффект "Барбара Стрейзанд" действует, и так в курсе, что ЗЕ совершил государственную измену.
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10.09.2021 11:17 Ответить
по факту:

ермак уговаривает зеленского начать поэтапную имплементации минских договоренностей в украинское законодательство, иначе "будет еще хуже" . Ермака поддерживает Кулеба. Против - Данилов.
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10.09.2021 11:15 Ответить
Так ото ж. И США включают механизмы стимуляции поведения вiслюка. CNN - один из механизмов...
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10.09.2021 11:16 Ответить
хай починає "імплементацію", тоді буде і швидше, і гірше для зелених гандонів
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10.09.2021 11:17 Ответить
"Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время своего визита в США не получил прямого ответа от президента США относительно членства Украины в НАТО."

Право на вступ в НАТО нової країни дає не тільки США. Актору не розповіли. очевидно.
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10.09.2021 11:10 Ответить
вован-клован и слуги урода вместе с жопоблоком и прочей ватой дали четкий ответ США, проголосовав ПРОТИВ союза с США вне НАТО..
какой еще "прямой ответ" нужен кловану?))
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10.09.2021 11:12 Ответить
"...ми цього не просимо..." Звісно, заявку в НАТО ще не написали... Головним союзником США теж ні. На що надія -- на "більш предметну розмову" з пуйлом... Це ж яку, про що?...
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10.09.2021 17:49 Ответить
зеленский долпо*оп.. у него сегодня пятничное обострение после 3х дней прятания под диваном со "стиральным прошком"? Мы не получили прямой позиции по НАТО от США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1634
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10.09.2021 11:10 Ответить
Мы не получили прямой позиции по НАТО от США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9065
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10.09.2021 11:13 Ответить
а ты **** хлопни кулаком по столу и завопи " Чому ми досі не в НАТО " Мы не получили прямой позиции по НАТО от США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8610
Мы не получили прямой позиции по НАТО от США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1975
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10.09.2021 11:11 Ответить
Да, тем более, что одежка у Зели такая уже есть. Ми не отримали прямої позиції щодо НАТО від США, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3546
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10.09.2021 11:47 Ответить
НАТО не понимает наверно что такое Велике будiвництво
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10.09.2021 11:11 Ответить
Зєлєнскому спочатку потрібно дізнатися, що таке НАТО, прочитати уважн його статут і попитати у дорослих, щоб роз'яснити по-простому надто складні і для нього речі про консенсус і колективні рішення. Бо у сіні-наполєончика такі поняття відсутні.
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10.09.2021 11:12 Ответить
НЕвдаха
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10.09.2021 11:12 Ответить
Патамушта ти лошара зелена.😄
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10.09.2021 11:12 Ответить
То есть ему не нравится,что его открыто не послали? Мы не получили прямой позиции по НАТО от США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9864
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10.09.2021 11:13 Ответить
может и послали, но они настолько тупые, что еще долго будут спрашивать маршрут движения.
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10.09.2021 11:16 Ответить
а ти гадало, що заглядаючи у вічі ***** у пошуках миру, можна получити позицію США по НАТО?
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10.09.2021 11:14 Ответить
Щоб відкрили шлях до НАТО, треба насамперед навчитися тримати свої позиції..
Але що може зрозуміти неосвідчений блазень, який навіть в армії не служив?
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10.09.2021 11:15 Ответить
Мы не получили прямой позиции по НАТО от США, - Зеленский/ Байден о вступлении Украины в НАТО: "Во-первых, нужно избавиться от коррупции"/ Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка и требует конфисковать его имущество/ США рассчитывают, что Зеленский отдаст под суд олигарха Коломойского, - помощник госсекретаря Рикер.-А хрен вам, отвечает Зеленский. Украина не выдаст Коломойского, - Рябошапка, владелец диплома университета Соломона.
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10.09.2021 11:16 Ответить
Буба,а есть кто-то, кто тебя не послал?
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10.09.2021 11:20 Ответить
А для этого принятие Украины в НАТО и ЕС совсем не нужно.
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10.09.2021 11:32 Ответить
Так вчера агрохимия заявил, что партия зе-упырей не будет голосовать за обращение к сша о предоставлении союзничества. О каком нато несет зе-чмо?
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10.09.2021 11:37 Ответить
там сценарист, режисер і продюсер "три в одному"- сам д'єрмак. Ніхто ніколи в "коаліції" ЄЗ д'єрмака не поміняє. Не дано
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10.09.2021 11:55 Ответить
а шо таке?, подлякова ботва на форумі відсутня!
Невже всі на цьому збіговиську?
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10.09.2021 11:53 Ответить
А что оно тебе даст? Ты ищешь кто тебя защищать будет, пока ты и твоя шобла будет нюхать, танцевать, видосики снимать?
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10.09.2021 11:58 Ответить
Так і США не отримали прямої відповіді на питання по "вагнергейту".
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10.09.2021 13:37 Ответить
А НАТО організовані злочинні угрупування не буруть, вони беруть цивілізованні держави. Чи Колян Оболонський, чи інші проти?
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10.09.2021 14:40 Ответить








jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·3 ч

И поэтому отказались от ПДЧ
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10.09.2021 16:47 Ответить
Все Украина получит, но без такого идиота как ты.....
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10.09.2021 20:52 Ответить
Да с ним опасно о чём-либо договариваться. Завтра следующий Ермак нарисуется и продаст все планы
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11.09.2021 14:18 Ответить
 
 