Мы не получили прямой позиции по НАТО от США, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время своего визита в США не получил прямого ответа от президента США относительно членства Украины в НАТО.

Об этом он заявил во время выступления на форуме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Да, мы не получили прямой позиции по НАТО. У нас была важная встреча, США имеют с Украиной долгие годы существования отношений, считаю, что они сейчас лучше, чем были", - заявил Зеленский.

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"Мы не получаем на что рассчитываем? Да, мы этого не получаем, но мы этого не просим", - сказал глава государства.