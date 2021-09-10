Ми не отримали прямої позиції щодо НАТО від США, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час свого візиту в США не отримав прямої відповіді від президента США щодо членства України в НАТО.
Про це він заявив під час виступу на форумі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Так, ми не отримали прямої позиції щодо НАТО. У нас була важлива зустріч, США мають з Україною довгі роки існування відносин, вважаю, що вони зараз краще, ніж були", - заявив Зеленський.
"Ми не отримуємо на що розраховуємо? Так, ми цього не отримуємо, але ми цього не просимо", - сказав глава держави.
Топ коментарі
+14 Герхард
показати весь коментар10.09.2021 11:14
+10 Valery Greff
показати весь коментар10.09.2021 11:10
+10 violator
показати весь коментар10.09.2021 11:11
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Это все, что надо знать про свободу слова в Украине после 2019 года.
А те, на кого эффект "Барбара Стрейзанд" действует, и так в курсе, что ЗЕ совершил государственную измену.
ермак уговаривает зеленского начать поэтапную имплементации минских договоренностей в украинское законодательство, иначе "будет еще хуже" . Ермака поддерживает Кулеба. Против - Данилов.
Право на вступ в НАТО нової країни дає не тільки США. Актору не розповіли. очевидно.
какой еще "прямой ответ" нужен кловану?))
Але що може зрозуміти неосвідчений блазень, який навіть в армії не служив?
Невже всі на цьому збіговиську?
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·3 ч
И поэтому отказались от ПДЧ