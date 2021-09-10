Ми не отримали прямої позиції щодо НАТО від США, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час свого візиту в США не отримав прямої відповіді від президента США щодо членства України в НАТО.

Про це він заявив під час виступу на форумі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Так, ми не отримали прямої позиції щодо НАТО. У нас була важлива зустріч, США мають з Україною довгі роки існування відносин, вважаю, що вони зараз краще, ніж були", - заявив Зеленський.

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"Ми не отримуємо на що розраховуємо? Так, ми цього не отримуємо, але ми цього не просимо", - сказав глава держави.