РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4026 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Бюджет-2021
604 7
ВР (28728) госбюджет (1156) Кабмин (13801) субсидия (620) Шмыгаль Денис (2321)

Кабмин планирует выделить на субсидии дополнительно 12 млрд грн, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин планирует выделить на субсидии дополнительно 12 млрд грн, - Шмыгаль

До четверга Кабмин подаст в профильный комитет ВР соответствующие изменения в Госбюджет-2021.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству сказал премьер- министр Денис Шмыгаль.

По его словам, эти изменения необходимы для увеличения финансирования субсидий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разумков объявил о перерыве в работе Рады: оппозиция потребовала отчета Шмыгаля

Премьер рассказал, что речь идёт о дополнительных около 12 миллиардов гривен.

Шмыгаль подчеркнул, что правительство будет просить депутатов поддержать эти изменения. Премьер уверен, что до начала отопительного сезона есть время, чтобы решить этот вопрос.

"Те люди, которые нуждаются в субсидиях, будут их получать", - пообещал глава Кабмина.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так это если афганцы откажуться от своих...
показать весь комментарий
10.09.2021 11:18 Ответить
Кабмин планирует выделить на субсидии дополнительно 12 млрд грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1989
показать весь комментарий
10.09.2021 11:18 Ответить
Ха начинается сезон раздачи подарков по случаю еврейского нового года...😄
показать весь комментарий
10.09.2021 11:19 Ответить
а зачем? разве эпоха бедности не закончилась?))

ах да, клован же сегодня был самокритичен.. мол, это" 2+ года назад было счастье, а последние два года нарИд надеется только на выживание")
показать весь комментарий
10.09.2021 11:19 Ответить
А потом еще кредитов хороших и разных возьмем.

Вот поэтому ЗЕ-режиму нельзя давать ни копейки - все бездарно прожрут и просрут.
показать весь комментарий
10.09.2021 11:21 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!!)))
показать весь комментарий
10.09.2021 11:24 Ответить
планирует дополнительно НАПЕЧАТАТЬ...
показать весь комментарий
10.09.2021 11:25 Ответить
 
 