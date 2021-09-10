Кабмин планирует выделить на субсидии дополнительно 12 млрд грн, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
До четверга Кабмин подаст в профильный комитет ВР соответствующие изменения в Госбюджет-2021.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству сказал премьер- министр Денис Шмыгаль.
По его словам, эти изменения необходимы для увеличения финансирования субсидий.
Премьер рассказал, что речь идёт о дополнительных около 12 миллиардов гривен.
Шмыгаль подчеркнул, что правительство будет просить депутатов поддержать эти изменения. Премьер уверен, что до начала отопительного сезона есть время, чтобы решить этот вопрос.
"Те люди, которые нуждаются в субсидиях, будут их получать", - пообещал глава Кабмина.
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ах да, клован же сегодня был самокритичен.. мол, это" 2+ года назад было счастье, а последние два года нарИд надеется только на выживание")
Вот поэтому ЗЕ-режиму нельзя давать ни копейки - все бездарно прожрут и просрут.