Кабмін планує виділити на субсидії додатково 12 млрд грн, - Шмигаль

До четверга Кабмін подасть до профільного комітету ВР відповідні зміни до Держбюджету-2021.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, у Верховній Раді під час Години запитань до уряду сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, ці зміни необхідні для збільшення фінансування субсидій.

Прем'єр розповів, що мова про додаткові близько 12 мільярдів гривень.

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Шмигаль наголосив, що уряд проситиме депутатів підтримати ці зміни. Прем'єр упевнений, що до початку опалювального сезону є час, щоб вирішити це питання.

"Ті люди, які потребують субсидії, будуть їх отримувати", - пообіцяв глава Кабміну.