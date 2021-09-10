Кабмін планує виділити на субсидії додатково 12 млрд грн, - Шмигаль
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До четверга Кабмін подасть до профільного комітету ВР відповідні зміни до Держбюджету-2021.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, у Верховній Раді під час Години запитань до уряду сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, ці зміни необхідні для збільшення фінансування субсидій.
Прем'єр розповів, що мова про додаткові близько 12 мільярдів гривень.
Шмигаль наголосив, що уряд проситиме депутатів підтримати ці зміни. Прем'єр упевнений, що до початку опалювального сезону є час, щоб вирішити це питання.
"Ті люди, які потребують субсидії, будуть їх отримувати", - пообіцяв глава Кабміну.
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ах да, клован же сегодня был самокритичен.. мол, это" 2+ года назад было счастье, а последние два года нарИд надеется только на выживание")
Вот поэтому ЗЕ-режиму нельзя давать ни копейки - все бездарно прожрут и просрут.