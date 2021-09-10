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Новини Політика України Бюджет-2021
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Кабмін планує виділити на субсидії додатково 12 млрд грн, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін планує виділити на субсидії додатково 12 млрд грн, - Шмигаль

До четверга Кабмін подасть до профільного комітету ВР відповідні зміни до Держбюджету-2021.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, у Верховній Раді під час Години запитань до уряду сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, ці зміни необхідні для збільшення фінансування субсидій.

Прем'єр розповів, що мова про додаткові близько 12 мільярдів гривень.

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Шмигаль наголосив, що уряд проситиме депутатів підтримати ці зміни. Прем'єр упевнений, що до початку опалювального сезону є час, щоб вирішити це питання.

"Ті люди, які потребують субсидії, будуть їх отримувати", - пообіцяв глава Кабміну.

Автор: Анастасія Потіха
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Так это если афганцы откажуться от своих...
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10.09.2021 11:18 Відповісти
Кабмин планирует выделить на субсидии дополнительно 12 млрд грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1989
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10.09.2021 11:18 Відповісти
Ха начинается сезон раздачи подарков по случаю еврейского нового года...😄
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10.09.2021 11:19 Відповісти
а зачем? разве эпоха бедности не закончилась?))

ах да, клован же сегодня был самокритичен.. мол, это" 2+ года назад было счастье, а последние два года нарИд надеется только на выживание")
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10.09.2021 11:19 Відповісти
А потом еще кредитов хороших и разных возьмем.

Вот поэтому ЗЕ-режиму нельзя давать ни копейки - все бездарно прожрут и просрут.
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10.09.2021 11:21 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!!)))
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10.09.2021 11:24 Відповісти
планирует дополнительно НАПЕЧАТАТЬ...
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10.09.2021 11:25 Відповісти
 
 