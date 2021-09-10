В Японии зафиксировали штамм коронавируса "Эта": уже 18 зараженных
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Министерство здравоохранения Японии заявило, что в стране зафиксировали первые 18 случаев заражения вариантом коронавируса "Эта".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NHK.
Отмечается, что эти случаи были выявлены после отправки на повторный анализ образов, давших положительный результат тестирования на наличие коронавируса в период с декабря 2020 по 3 сентября 2021 года.
Штамм коронавируса "Эта" впервые зафиксировали в Великобритании в декабре прошлого года. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила его в перечень штаммов, вызывающих интерес.
Сейчас штамм коронавируса зафиксировали в более чем 70 странах.
Напомним, что в Японии продлили режим чрезвычайного положения (ЧС) из-за пандемии коронавируса в ряде регионов страны до конца сентября.
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