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В Японии зафиксировали штамм коронавируса "Эта": уже 18 зараженных

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

В Японии зафиксировали штамм коронавируса

Министерство здравоохранения Японии заявило, что в стране зафиксировали первые 18 случаев заражения вариантом коронавируса "Эта".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Отмечается, что эти случаи были выявлены после отправки на повторный анализ образов, давших положительный результат тестирования на наличие коронавируса в период с декабря 2020 по 3 сентября 2021 года.

Штамм коронавируса "Эта" впервые зафиксировали в Великобритании в декабре прошлого года. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила его в перечень штаммов, вызывающих интерес.

Сейчас штамм коронавируса зафиксировали в более чем 70 странах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая мутация штамма коронавируса "Дельта" обнаружена в Японии

Напомним, что в Японии продлили режим чрезвычайного положения (ЧС) из-за пандемии коронавируса в ряде регионов страны до конца сентября.
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Топ комментарии
+3
последней мутацией будет Z,то бишь Zвиздец!
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10.09.2021 11:47
+2
У-уу... Ля! Как же это заё! У Японії зафіксували штам коронавірусу "Ета": вже 18 заражених - Цензор.НЕТ 7144
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10.09.2021 13:43
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последней мутацией будет Z,то бишь Zвиздец!
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10.09.2021 11:47 Ответить
омега
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10.09.2021 12:01 Ответить
Деревенский сектант "анижы чипируют"
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10.09.2021 12:12 Ответить
Сначала будет "пи", а потом "з"😁
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10.09.2021 12:32 Ответить
да
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10.09.2021 12:59 Ответить
Последней будет пи..., пи.. - число почти бесконечное У Японії зафіксували штам коронавірусу "Ета": вже 18 заражених - Цензор.НЕТ 1353
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10.09.2021 14:38 Ответить
И эта...
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10.09.2021 11:48 Ответить
Та, Эта и Вотэта.
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10.09.2021 13:33 Ответить
У-уу... Ля! Как же это заё! У Японії зафіксували штам коронавірусу "Ета": вже 18 заражених - Цензор.НЕТ 7144
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10.09.2021 13:43 Ответить
Не то и не "эта", а черти что!
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10.09.2021 14:37 Ответить
а что... греческий алфавит еще не кончился?
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10.09.2021 20:57 Ответить
 
 