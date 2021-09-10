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У Японії зафіксували штам коронавірусу "Ета": вже 18 заражених

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

У Японії зафіксували штам коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я Японії заявило, що в країні зафіксували перші 18 випадків зараження варіантом коронавірусу "Ета".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна із посиланням на NHK.

Зазначається, що ці випадки були виявлені після відправки на повторний аналіз зразків, що дали позитивний результат тестування на наявність коронавірусу в період з грудня 2020 по 3 вересня 2021 року.

Штам коронавірусу "Ета" вперше зафіксували у Великій Британії в грудні минулого року. У березні Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) додала його до переліку штамів, що викликають інтерес.

Наразі штам коронавірусу зафіксували в більш ніж 70 країнах.

Також читайте: Нову мутацію штаму коронавірусу "Дельта" виявлено ​​в Японії

Нагадаємо, що в Японії продовжили режим надзвичайного стану (НС) через пандемію коронавірусу в низці регіонів країни до кінця вересня.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
последней мутацией будет Z,то бишь Zвиздец!
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10.09.2021 11:47
+2
У-уу... Ля! Как же это заё! У Японії зафіксували штам коронавірусу "Ета": вже 18 заражених - Цензор.НЕТ 7144
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10.09.2021 13:43
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последней мутацией будет Z,то бишь Zвиздец!
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10.09.2021 11:47 Відповісти
омега
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10.09.2021 12:01 Відповісти
Деревенский сектант "анижы чипируют"
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10.09.2021 12:12 Відповісти
Сначала будет "пи", а потом "з"😁
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10.09.2021 12:32 Відповісти
да
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10.09.2021 12:59 Відповісти
Последней будет пи..., пи.. - число почти бесконечное У Японії зафіксували штам коронавірусу "Ета": вже 18 заражених - Цензор.НЕТ 1353
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10.09.2021 14:38 Відповісти
И эта...
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10.09.2021 11:48 Відповісти
Та, Эта и Вотэта.
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10.09.2021 13:33 Відповісти
У-уу... Ля! Как же это заё! У Японії зафіксували штам коронавірусу "Ета": вже 18 заражених - Цензор.НЕТ 7144
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10.09.2021 13:43 Відповісти
Не то и не "эта", а черти что!
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10.09.2021 14:37 Відповісти
а что... греческий алфавит еще не кончился?
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10.09.2021 20:57 Відповісти
 
 