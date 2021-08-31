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Нову мутацію штаму коронавірусу "Дельта" виявлено ​​в Японії

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Нову мутацію штаму коронавірусу

Група під керівництвом доцента лікарні Токійського університету медицини і стоматології Такеуті Хіроакі повідомила, що вперше в Японії виявлено нову мутацію штаму коронавірусу "Дельта".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NHK.

Згідно з повідомленням групи, мутація була виявлена ​​в зараженого штамом Delta пацієнта, який побував у цьому закладі в середині серпня.

За словами дослідників, генетичний аналіз виявив мутацію N501S.

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Група зазначила, що за межами Японії є лише вісім повідомлень про цю мутацію.

Мутація N501S нагадує різновид N501Y варіанта Alpha, вперше виявленого у Великій Британії. За словами групи, поки неясно, чи здійснює ця мутація який-небуть вплив на передання вірусу.

Група висловила намір продовжити дослідження.

Автор: Наталя Джума
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Кажуть в Африці теж щось з"явилось.
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31.08.2021 10:26 Відповісти
На заборі тоже пишуть.бігом на вакцину
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31.08.2021 10:36 Відповісти
Там, вроде, не дельта, а какой-то цэ...
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31.08.2021 11:14 Відповісти
Модерновый на металлической стружке
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31.08.2021 10:34 Відповісти
У нового штампа наверное шипы узкоклазые, да, Японие ведь нонче?🤣😂😆.
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31.08.2021 10:40 Відповісти
Если прочесть заголовок-из него следует, что "появилась некая новая мутация короновируса Дельта", а оказываецца р4чь идет всего лишь о появлении самой Дельты в Японии...
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31.08.2021 11:18 Відповісти
 
 