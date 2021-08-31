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Новая мутация штамма коронавируса "Дельта" обнаружена в Японии

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Новая мутация штамма коронавируса

Группа под руководством доцента больницы Токийского университета медицины и стоматологии Такэути Хироаки сообщила, что впервые в Японии обнаружена новая мутация штамма коронавируса "Дельта".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NHK.

Согласно сообщению группы, мутация была обнаружена у заразившегося штаммом Delta пациента, который побывал в этом учреждении в середине августа.

По словам исследователей, генетический анализ выявил мутацию N501S.

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Группа отметила, что за пределами Японии имеются лишь восемь сообщений о данной мутации.

Мутация N501S напоминает разновидность N501Y варианта Alpha, впервые выявленного в Великобритании. По словам группы, пока неясно, оказывает ли данная мутация какое-либо влияние на передаваемость вируса.

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Группа выразила намерение продолжить исследование.
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Кажуть в Африці теж щось з"явилось.
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31.08.2021 10:26 Ответить
На заборі тоже пишуть.бігом на вакцину
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31.08.2021 10:36 Ответить
Там, вроде, не дельта, а какой-то цэ...
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31.08.2021 11:14 Ответить
Модерновый на металлической стружке
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31.08.2021 10:34 Ответить
У нового штампа наверное шипы узкоклазые, да, Японие ведь нонче?🤣😂😆.
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31.08.2021 10:40 Ответить
Если прочесть заголовок-из него следует, что "появилась некая новая мутация короновируса Дельта", а оказываецца р4чь идет всего лишь о появлении самой Дельты в Японии...
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31.08.2021 11:18 Ответить
 
 