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Проведение выборов на Донбассе сейчас - это нонсенс, - Кучма

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Проведение выборов на Донбассе сейчас - это нонсенс, - Кучма

Второй президент Украины и бывший глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма считает вопрос проведения выборов на Донбассе нонсенсом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Комментируя  "Минские договоренности" Кучма заявил: 

"Убежден, что в то время Порошенко принял единственно правильное решение, потому что у него выхода не было, поскольку в Украине шла полномасштабная война. К сожалению, я не присутствовал, но я немного знаю, что ни Меркель, ни Олланд, а тем более, Путин, не поддержали ничего другого, что они нарисовали в том проекте".

Кучма подчеркнул, что главным вопросом для временно оккупированных территорий остается безопасность.

"Если Россия сегодня не выполняет этот главный пункт, то говорить о последнем, о границах или делать какие-то выборы на этой территории - это нонсенс", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна решительно продвигаться к членству в НАТО, но в качестве не просителя, а равноправного партнера, - Кучма

Автор: Богдан Гуньковський
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Я так понял вялотекущий конфликт на Донбассе Россию устраивает и признавать и присоединять Донбасс она не собирается разорвав минские соглашения которые Украина уже открыто заявляет что не будет выполнять https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/02/13/7283333/
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10.09.2021 12:52 Ответить
точно?
А що про це скаже інша політична мумія - фАкін?
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10.09.2021 12:52 Ответить
Ага, ось про що буде "більш предметна розмова" з пукіним -- про вибори на Донбасі і формулу Штайнмаєра...
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10.09.2021 17:57 Ответить
 
 