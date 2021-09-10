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Проведення виборів на Донбасі зараз - це нонсенс, - Кучма

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Проведення виборів на Донбасі зараз - це нонсенс, - Кучма

Другий президент України і колишній глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма вважає питання проведення виборів на Донбасі нонсенсом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Коментуючи "Мінські домовленості" Кучма заявив:

"Переконаний, що в той час Порошенко прийняв єдино правильне рішення, тому що у нього виходу не було, оскільки в Україні йшла повномасштабна війна. На жаль, я не був присутній, але я трохи знаю, що ні Меркель, ні Олланд, а тим більше, Путін не підтримали нічого іншого, що вони намалювали в тому проєкті".

Кучма підкреслив, що головним питанням для тимчасово окупованих територій залишається безпека.

"Якщо Росія сьогодні не виконує цей головний пункт, то говорити про останній, про кордони або робити якісь вибори на цій території - це нонсенс", - зазначив він.

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Автор: Анастасія Потіха
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Я так понял вялотекущий конфликт на Донбассе Россию устраивает и признавать и присоединять Донбасс она не собирается разорвав минские соглашения которые Украина уже открыто заявляет что не будет выполнять https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/02/13/7283333/
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10.09.2021 12:52 Відповісти
точно?
А що про це скаже інша політична мумія - фАкін?
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10.09.2021 12:52 Відповісти
Ага, ось про що буде "більш предметна розмова" з пукіним -- про вибори на Донбасі і формулу Штайнмаєра...
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10.09.2021 17:57 Відповісти
 
 