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Новости Экономика
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За полтора месяца руда обвалилась в стоимости на 50 долларов

Новости Цензор.НЕТ Экономика

За полтора месяца руда обвалилась в стоимости на 50 долларов

Стоимость руды на мировых рынках обновила антирекорд: ее продавали по 130 долларов за тонну. Таким образом, буквально за неделю она подешевела на 2,5%, а с августа потеряла в стоимости уже более 50 долларов (тогда она стоила 183 долларов/тонна).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные S&P Global Platts, ежедневно публикующего товарные котировки.

Как известно, по данным таможенной службы, за восемь месяцев этого года Украина увеличила выручку от экспорта черных металлов на 73,15% - до 8,9 млрд долларов. В августе поступления от экспорта составили 1,4 млрд долларов

Ранее экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что именно рост мировых цен на сырье помог Украине выдержать экономический кризис: благодаря экспортным отраслям падение ВВП составило всего 4%, а не 10%, как в европейских странах. Но мировые цены на сырье уже начали падать, и худшим шагом власти сейчас будет усиление налогового давления на промышленность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без металлолома мы потеряем металлургию, нужно ввести мораторий на его экспорт, - нардеп

В свою очередь экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что в условиях падения мировых цен на металл и руду недопустимо повышать налоговое давление на предприятия ГМК: власть должна поддержать экспортеров и стимулировать рост внутреннего спроса на их продукцию, а также позаботиться о том, чтобы удержать курс гривны от обвала.
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Топ комментарии
+4
реально уже это нытье про руду и металлолом начинает задрачивать За півтора місяці руда обвалилася в ціні на 50 доларів - Цензор.НЕТ 6716
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10.09.2021 15:04
+3
да? а подсолнечное масло, сахар, курятина ..и коммуналка.... взлетели? и шо?
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10.09.2021 15:00
+3
Зато сталь подорожала ииии.....?
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10.09.2021 16:03
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А металлурги продолжают ныть и требовать запрет на вывоз лома... чудеса..
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10.09.2021 14:27 Ответить
Ну, якщо Яценюк сказав... Серед всіх екс-примьєрів вони з Гройсманом ГРАНДИ з грабежу ніріду і створення супер можливостей для збагачення українським нуворишам- клєптоманам.
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10.09.2021 14:41 Ответить
Цензор не подає нормально новину, це називається маніпуляція. Руда досі дуже дорога. В 2020 році ціна руди підскочила з 87 доларів до 225 доларів, а зараз ціна трохи знизилась до 137 доларів, але це все одно дуже і дуже дорого.
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10.09.2021 16:21 Ответить
Лоббисты самых нищих в мире украинских металлургических олигархов уже перешли на круглосуточную работу? Что ни день, то вой и истерики, спасите-памагите, нищаем, на очередной дворец в Европе не хватает, все скиньтесь
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10.09.2021 14:28 Ответить
А на Майдані під час Революці, по неділях Яценюк зовсім не таке говорив. Розповів би. який він влюбльонний в алігархів, напевно що б і отримав. Дубин на Майдані було багато.
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10.09.2021 14:44 Ответить
и это хорошо!..нех сырьем торговать, пусть метал плавят и добавочную стоимость зарабатывают.. За півтора місяці руда обвалилася в ціні на 50 доларів - Цензор.НЕТ 6064
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10.09.2021 14:45 Ответить
Ну так до этого вы получали сверхприбыль вот и компенсируйте из своего кармана какое нам дело до вашего бизнеса
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10.09.2021 14:46 Ответить
да? а подсолнечное масло, сахар, курятина ..и коммуналка.... взлетели? и шо?
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10.09.2021 15:00 Ответить
реально уже это нытье про руду и металлолом начинает задрачивать За півтора місяці руда обвалилася в ціні на 50 доларів - Цензор.НЕТ 6716
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10.09.2021 15:04 Ответить
Зато сталь подорожала ииии.....?
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10.09.2021 16:03 Ответить
 
 