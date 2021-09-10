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Новини Економіка
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За півтора місяці руда обвалилася в ціні на 50 доларів

Новини Цензор.НЕТ Економіка

За півтора місяці руда обвалилася в ціні на 50 доларів

Вартість руди на світових ринках відновила антирекорд: її продавали по 130 доларів за тонну. Таким чином, буквально за тиждень вона подешевшала на 2,5%, а з серпня втратила у вартості вже понад 50 доларів (тоді вона коштувала 183 доларів / тонна).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на дані S & P Global Platts, яка щодня публікує товарні котирування.

Як відомо, за даними митної служби, за вісім місяців цього року Україна збільшила виручку від експорту чорних металів на 73,15% - до 8,9 млрд доларів. У серпні надходження від експорту становили 1,4 млрд доларів.

Раніше експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що саме зростання світових цін на сировину допомогло Україні витримати економічну кризу: завдяки експортним галузям падіння ВВП становило всього 4%, а не 10%, як в європейських країнах. Але світові ціни на сировину вже почали падати, і гіршим кроком влади зараз буде посилення податкового тиску на промисловість.

У свою чергу економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що в умовах падіння світових цін на метал і руду неприпустимо підвищувати податковий тиск на підприємства ГМК: влада повинна підтримати експортерів і стимулювати зростання внутрішнього попиту на їхню продукцію, а також подбати про те, щоб утримати курс гривні від обвалу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без металобрухту ми втратимо металургію, потрібно запровадити мораторій на його експорт, - нардеп

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
реально уже это нытье про руду и металлолом начинает задрачивать За півтора місяці руда обвалилася в ціні на 50 доларів - Цензор.НЕТ 6716
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10.09.2021 15:04
+3
да? а подсолнечное масло, сахар, курятина ..и коммуналка.... взлетели? и шо?
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10.09.2021 15:00
+3
Зато сталь подорожала ииии.....?
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10.09.2021 16:03
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А металлурги продолжают ныть и требовать запрет на вывоз лома... чудеса..
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10.09.2021 14:27 Відповісти
Ну, якщо Яценюк сказав... Серед всіх екс-примьєрів вони з Гройсманом ГРАНДИ з грабежу ніріду і створення супер можливостей для збагачення українським нуворишам- клєптоманам.
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10.09.2021 14:41 Відповісти
Цензор не подає нормально новину, це називається маніпуляція. Руда досі дуже дорога. В 2020 році ціна руди підскочила з 87 доларів до 225 доларів, а зараз ціна трохи знизилась до 137 доларів, але це все одно дуже і дуже дорого.
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10.09.2021 16:21 Відповісти
Лоббисты самых нищих в мире украинских металлургических олигархов уже перешли на круглосуточную работу? Что ни день, то вой и истерики, спасите-памагите, нищаем, на очередной дворец в Европе не хватает, все скиньтесь
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10.09.2021 14:28 Відповісти
А на Майдані під час Революці, по неділях Яценюк зовсім не таке говорив. Розповів би. який він влюбльонний в алігархів, напевно що б і отримав. Дубин на Майдані було багато.
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10.09.2021 14:44 Відповісти
и это хорошо!..нех сырьем торговать, пусть метал плавят и добавочную стоимость зарабатывают.. За півтора місяці руда обвалилася в ціні на 50 доларів - Цензор.НЕТ 6064
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10.09.2021 14:45 Відповісти
Ну так до этого вы получали сверхприбыль вот и компенсируйте из своего кармана какое нам дело до вашего бизнеса
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10.09.2021 14:46 Відповісти
да? а подсолнечное масло, сахар, курятина ..и коммуналка.... взлетели? и шо?
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10.09.2021 15:00 Відповісти
реально уже это нытье про руду и металлолом начинает задрачивать За півтора місяці руда обвалилася в ціні на 50 доларів - Цензор.НЕТ 6716
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10.09.2021 15:04 Відповісти
Зато сталь подорожала ииии.....?
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10.09.2021 16:03 Відповісти
 
 