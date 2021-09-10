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Нардепов "ЕС" и "Голоса" не допустили на заседание ВСК по делу "вагнеровцев"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардепов

Нардепов фракции "Европейская Солидарность" и "Голос" не допустили на заседание ВСК по делу "вагнеровцев". На заседании присутствовали только члены "Слуги народа".

Об этом в Facebook сообщил нардеп Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что депутатов оппозиционных фракций "Голос" и "Европейская солидарность" не допустили на заседание ВСК по делу "вагнеровцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди членов комиссии присутствовали представители только от "Слуги народа".

"Они решили провести заседание в закрытом режиме и проголосовали за запрет присутствовать на нем народным депутатам от оппозиции. Надеюсь, что члены ВСК понимают возможные последствия. Правду будет трудно скрыть", - добавил Костенко.

В комментарии журналистам Костенко отметил, что сейчас на заседании присутствуют "люди, которые непосредственно принимали участие в этой операции", и они готовы дать показания.

"Думаю, комиссия этого не ожидала. Она ожидала, что будут стандартные разговоры с представителями спецслужб", - подчеркнул нардеп.

По словам парламентария, оппозиция решит, что дальше делать, после завершения заседания ВСК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра мы обнародуем информацию по кейсу "вагнеровцев" в максимальном допустимом объеме, - Безуглая

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+94
это не подлость это еврейская трусливость эти собаки даже не понимают как еще ближе к их горлу подвинулась табуретка веревка и кусок мыла сученный в..ки подонки и мрази обрезанная шобла Слуг Вовы придурковатого таки доиграется в конченных "пед..ов" это слово станет синонимом Слуг и Зеленского...
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10.09.2021 15:20
+67
Да перестаньте их уже называть слугами народа. Марадеры, крысы, стервятники, хапуги, как угодно, только не слуги.
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10.09.2021 15:15
+66
"Слуги" дуже близькі до того, щоб їх вигнання було значно гучнішим і боліснішим, ніж вигнання яника.
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10.09.2021 15:22
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Хай чекають ефекту Стрейзанд
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10.09.2021 15:55 Ответить
Тут такое дело - секретное, понимаш! Как бы чего не вытекло.
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10.09.2021 16:01 Ответить
Засцали
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10.09.2021 16:03 Ответить
Зелені потвори при владі , цілеспрямовано знищують Украіну , так як вони прийшли не працювати на ії благо ,
а тільки збагатитися !!
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10.09.2021 16:04 Ответить
У владу вони не прийшли. Їх привели у владу виборці, які добре бачили, що вони купують. І виборці в повній мірі несуть відповідальність за дії обраної ними влади.
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10.09.2021 16:43 Ответить
Зря вы так на мудрийнарит гоните, они реально большинство неграмотные или малограмотные
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10.09.2021 17:08 Ответить
Причому тут команда єврея Зеленсього, набрана у підворітні, до ,,мудрийнарит"?
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10.09.2021 20:53 Ответить
.... і знищити Україну як державу.
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10.09.2021 16:51 Ответить
Нардепів "ЄС" і "Голосу" не допустили до засідання ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 4658
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10.09.2021 16:12 Ответить
"На сегодняшнем заседании Верховная Рада провалила постановление о создании Временной следственной комиссии (ТСК) по расследованию дела ЧВК Вагнера. Однако она поддержала постановление №5243 о создании ТСК для расследовании возможных преступлений чиновников, которая, как утверждал ее инициатор, займется и вагнергейтом, и "пленками Суркова-Медведчука". В состав созданной ТСК войдут восемь депутатов Слуги народа, нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич, по депутату от групп Доверие и За будущее.
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10.09.2021 16:32 Ответить
Головне не дати зеленим втекти з України.Україна їх породила, Україна їх і закопає.
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10.09.2021 16:52 Ответить
Хто це буде робити, 73%?
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10.09.2021 20:55 Ответить
80% от тех 73% после просмотра содержимого холодильника, который использовался в качестве отопления квартиры для поддержания в ней режима хотя бы +4 градуса, т.к. единственное, чего не отключать за долги это электронергия с 17.00 до 23.00. Сами понимаете - смотреть видосики без телевизора практически невозможно, а в кинотеатр всех лохов не вместишь...
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11.09.2021 07:36 Ответить
Выпустили девулю-свиристелку ,болтает без умолку, все про то, как они изучали ,где первым сообщили про измену....По теме полное дерьмо!
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10.09.2021 17:48 Ответить
Нардепів "ЄС" і "Голосу" не допустили до засідання ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 6694
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10.09.2021 18:11 Ответить
млять, это вообще млять что тварится у этой сраной квартальной ...здоты на Гругевского?
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10.09.2021 18:14 Ответить
Який сенс? Рішення не матиме жодної легітимності... Нардепів "ЄС" і "Голосу" не допустили до засідання ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 3144
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10.09.2021 18:26 Ответить
який поп такий і приход, мерзота рулить
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10.09.2021 18:43 Ответить
шота всё это начинает напоминать NSDAP и 1933...................
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10.09.2021 18:49 Ответить
скоріше Більшовиків і 1917
Тим більше і морди схожі...
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11.09.2021 09:22 Ответить
Главное, дотянуть до следующих выборов, и всю эту шваль зелёную выкинут на помойку.
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10.09.2021 20:07 Ответить
А чого тягнути нехай йдуть брехуни під три чорти
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10.09.2021 20:10 Ответить
І вони знову мають шанс бути обраними: 31% + адмінресурс + гроші, які для дебілів не пахнуть.
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10.09.2021 20:58 Ответить
В России яблочники и либерало-интыллектуалы тоже так думали про первый срок Путина! У нас надежда только на то, что голод - не тетка Зеленского и у Путина не хватит лишних денег на эту кампашку
Нардепів "ЄС" і "Голосу" не допустили до засідання ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 5312
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11.09.2021 07:51 Ответить
у путіна може не вистачити грошей тільки на власних рабів. На коррупцію в інших країнах гроші у нього знайдуться зівжди
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11.09.2021 09:23 Ответить
Зеленский уху ел? Нардепів "ЄС" і "Голосу" не допустили до засідання ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 5493
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10.09.2021 20:08 Ответить
Фарс, брехуни послухали брехунів та розійшлися.
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10.09.2021 20:49 Ответить
...а нахіба було відкликати своїх нардепів із цієї ТСК? Аби тепер волати, що вас не пускають? Або труси вдягніть, або хрестик зніміть... Нардепів "ЄС" і "Голосу" не допустили до засідання ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 1075
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10.09.2021 21:40 Ответить
Нардепов "ЕС" и "Голоса" не допустили на заседание ВСК по делу "вагнеровцев" так как они не выучили методичку Ермака по этому делу
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10.09.2021 21:55 Ответить
А разве так можно?
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10.09.2021 22:16 Ответить
Такими діями вони ще більше затягують петлі на своїх шиях
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10.09.2021 22:50 Ответить
ЗЕленая хунта уже ни с кем не считается. Такой наглости с 2013 не было
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11.09.2021 01:41 Ответить
При "новам ліце" і "найвеличнішому" Зе почалось таке, шо на голову не налазить.
Такого навіть при реально найгіршому (до виборів 2019 року) Янеку не було.
Нардепів "ЄС" і "Голосу" не допустили до засідання ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 2430

Нардепів "ЄС" і "Голосу" не допустили до засідання ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 3699
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11.09.2021 08:08 Ответить
Очевидно, на Банковій від розслідування справи вагнерівців просто палає.

Нардепів "ЄС" і "Голосу" не допустили до засідання ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 8062
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11.09.2021 08:10 Ответить
опа горит - закончат хуже рыгов
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11.09.2021 09:23 Ответить
На воре шапка никогда не горит... Нардепів "ЄС" і "Голосу" не допустили до засідання ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 7991гражданин Жеглов и вор не должен сидеть в тюрьме...
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11.09.2021 10:16 Ответить
Нардепів "ЄС" і "Голосу" не допустили до засідання ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 7954
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11.09.2021 10:18 Ответить
Шобла отчаянно пытается выгородить дурачка. А потом этот клоун вопрошает в небо, почему мы не в НАТО.
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11.09.2021 14:32 Ответить
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