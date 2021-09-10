Рада запретила сексизм в рекламе

Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект №3427, он призван противодействовать дискриминации по признакам пола в рекламе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Законопроект поддержали 307 нардепов.

В пояснительной записке говорится, что ежегодно в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека поступает более 500 жалоб из-за выявленных фактов дискриминации по признаку пола в рекламе. Ежегодно растет количество судебных дел по рассмотрению жалоб на дискриминационную по признаку пола рекламу. Так, только в 2019 году рекламодатели заплатили более двух миллионов гривен штрафов за распространение дискриминационной по признаку пола рекламы.

Главной целью законопроекта является противодействие дискриминации по признаку пола в сфере рекламы и защита прав потребителей рекламы, путем уточнения положений действующего Закона Украины "О рекламе" и усиление ответственности за нарушение его требований.

В случае вступления в силу этого закона, рекламодатели, которые заказали такую рекламу, будут привлекаться к ответственности. Их также обяжут предоставлять информацию о стоимости рекламы. Непредоставление или предоставление недостоверной информации по этому поводу будет наказываться штрафом.

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