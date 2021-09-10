Рада запретила сексизм в рекламе
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект №3427, он призван противодействовать дискриминации по признакам пола в рекламе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Законопроект поддержали 307 нардепов.
В пояснительной записке говорится, что ежегодно в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека поступает более 500 жалоб из-за выявленных фактов дискриминации по признаку пола в рекламе. Ежегодно растет количество судебных дел по рассмотрению жалоб на дискриминационную по признаку пола рекламу. Так, только в 2019 году рекламодатели заплатили более двух миллионов гривен штрафов за распространение дискриминационной по признаку пола рекламы.
Главной целью законопроекта является противодействие дискриминации по признаку пола в сфере рекламы и защита прав потребителей рекламы, путем уточнения положений действующего Закона Украины "О рекламе" и усиление ответственности за нарушение его требований.
В случае вступления в силу этого закона, рекламодатели, которые заказали такую рекламу, будут привлекаться к ответственности. Их также обяжут предоставлять информацию о стоимости рекламы. Непредоставление или предоставление недостоверной информации по этому поводу будет наказываться штрафом.
Пожалуйста, подождите...
Я например против вот такой рекламы. Она унижает женщин. Почему среди этих баб нет ни одного мужика? или женщины не снимают мужчин - проституток?
керівникамикерівницями рекламних відділів компаній здебільшого є жінки і саме вони замовляють таку рекламу
А Скленарікова, яка на фото, ще занесена у книгу рекордів Гіннеса, як володарка самих довгих ніг. Чому якісь адійоти вирішили заборонити жіночу красу у рекламі, я не розумію.
Чому якісь адійоти вирішили заборонити жіночу красу у рекламі, я не розумію.
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Так-таки адиёты.
Ну, його романи - це сповідь нарциса-наркомана, давно колись читала. Чувак розповів про себе правду, та заробив купу грошей.
Если они на рекламе - штраф.
Если вместе с х***, тогда всё нормально.
можнонужно будет крутить баб с голыми сиськами, как мужиков, а то дискриминация. или это они не об этом?
...
Будь мужиком, рекламируй прокладки б....ть!
вот здесь девушка? - девушка.
Сексизм есть? - нету.
Сексизм есть? - нету.
красиво и стильно
ты же не будешь рекламировать женские стринги (или будешь) как и женщина семейные трусы (образно)?
О каком сексизме в рекламе идет речь?
- с сегодняшнего дня отменяются сиськи и письки - амебы без пола мы с сегодняшнего дня
Необязательно долго - полгода вполне достаточно. Пусть каждый гражданин в стране будет военнообязанным на случай войны.
Каждый должен иметь на такой случай свои обязанности и свою войсковую профессию. Связисты, танкисты, работники бухгалтерий, ПВОшники, ракетчики, летчики, командиры подразделений - для этих профессий необязательно иметь член или значительную мускульную силу.
Все это может и женщина.
Контракт - отдельно, для профи, общий призыв для всех - отдельно.
А контрактники - профи как раз будут набираться из тех кто после срочной готов остаться на сверхсрочную, на контракт. И давать им льготы на обучение в универах, и прочие плюшки.
Отличный трамплин для ребят без средств, но кто хочет учиться и работать и приносить пользу стране.
Независимо от пола и профессии.
Это даст свои плоды в будущей жизни, стопроцентов.
Вполне достаточно при хорошей организации, я считаю.
У меня соседа на 3 месяца в учебку отправляли перед Афганом. На всю жизнь хватило.
можно лиш вітати:
- гей прівет , фуйло !
- Нет, я уже умею.
Какую ТАКУЮ?
3 ч. ·
Рада приняла закон, запрещающий сексизм в рекламе.
Какие тарифы? Какие непомерные цены на продукты питания? Какая бедность всей страны?
У Зеленского таких проблем просто нет. Молодцы, что избрали…