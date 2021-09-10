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Новини Політика України
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Рада заборонила сексизм у рекламі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада заборонила сексизм у рекламі

Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроєкт №3427, він покликаний протидіяти дискримінації за ознаками статі в рекламі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Законопроєкт підтримали 307 нардепів.

У пояснювальній записці говориться, що щорічно до Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надходить понад 500 скарг через виявлені факти дискримінації за ознакою статі в рекламі. Щорічно зростає кількість судових справ з розгляду скарг на дискримінаційну за ознакою статі рекламу. Так, лише в 2019 році рекламодавці заплатили понад два мільйони гривень штрафів за поширення дискримінаційної за ознакою статі реклами.

Головною метою законопроєкту є протидія дискримінації за ознакою статі у сфері реклами та захист прав споживачів реклами, шляхом уточнення положень чинного Закону України "Про рекламу" та посилення відповідальності за порушення його вимог.

У разі набуття чинності цього закону рекламодавці, які замовили таку рекламу, притягатимуться до відповідальності. Їх також зобов'яжуть надавати інформацію про вартість реклами. Ненадання або надання недостовірної інформації з цього приводу каратиметься штрафом.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Рада заборонила сексизм у рекламі - Цензор.НЕТ 1023

...
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10.09.2021 15:39
+15
Требую запретить рекламу прокладок. Это дискриминация по половому признаку.
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10.09.2021 15:45
+14
эх!.. такие "шедевры" уходят в историю..
Рада запретила сексизм в рекламе - Цензор.НЕТ 8420
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10.09.2021 15:32
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Буде супруг № 1 і супруг № 2. А якщо вонив ліжку періодично міняються місцями?
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10.09.2021 15:30 Відповісти
А хто буде визначати рівень сексизму? Які критерії?
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10.09.2021 15:49 Відповісти
**..ТЫМ НЕТ ПОКОЯ Фортуна неудачи для Рабов Египта ЧТО ТО ЗАДЕРЖИВАЕШЬСЯ ДЛЯ УКРАИНЫ ПОРА И НА АРЕНУ..этих гопников придурковатых пора мочить в сортире.. без сексизма...
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10.09.2021 16:25 Відповісти
здравый смысл.
Я например против вот такой рекламы. Она унижает женщин. Почему среди этих баб нет ни одного мужика? или женщины не снимают мужчин - проституток?
Рада заборонила сексизм у рекламі - Цензор.НЕТ 9851
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10.09.2021 17:24 Відповісти
В каком месте она унижает женщин?
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10.09.2021 17:25 Відповісти
А в чому приниження? Якщо вам буде легше.. Замовте такуж рекламу з мужиками.. Може вам стане легше.. Просто по факту цей закон Стане ще однією можливістю нагинати бізнес.. Який і так давлять зі всіх сторін
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10.09.2021 20:56 Відповісти
саме смішніше, що керівниками керівницями рекламних відділів компаній здебільшого є жінки і саме вони замовляють таку рекламу
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10.09.2021 16:05 Відповісти
эх!.. такие "шедевры" уходят в историю..
Рада запретила сексизм в рекламе - Цензор.НЕТ 8420
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10.09.2021 15:32 Відповісти
Рада заборонила сексизм у рекламі - Цензор.НЕТ 2062
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10.09.2021 15:45 Відповісти
Рада заборонила сексизм у рекламі - Цензор.НЕТ 4874
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10.09.2021 19:45 Відповісти
Є подібна реклама бюстгальтеру Wonderbra. Там Єва Герцигова каже: Смотри мне в глаза! Я сказала, в глаза! Це слоган Фредеріка Бегбедера, яким він і досі пишається, а пройшло вже двадцять років.
А Скленарікова, яка на фото, ще занесена у книгу рекордів Гіннеса, як володарка самих довгих ніг. Чому якісь адійоти вирішили заборонити жіночу красу у рекламі, я не розумію.
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10.09.2021 20:46 Відповісти
Читал я того Бегбдера, ну-уууу...мысли как бы есть здравые, но разбавлено водичкой всё. "Дипломная работа среднего выпускника университета это кости перенесённые из одной могилы в другую".
Чому якісь адійоти вирішили заборонити жіночу красу у рекламі, я не розумію.
__________________
Так-таки адиёты.
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10.09.2021 20:51 Відповісти
Бегбедер вигадав цей слоган, коли копірайтером працював. У нього багато цікавих слоганів, але цей - мій улюблений.

Ну, його романи - це сповідь нарциса-наркомана, давно колись читала. Чувак розповів про себе правду, та заробив купу грошей.
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10.09.2021 20:59 Відповісти
Интересно, надо будет на досуге перечитать что ли, хотя кого удивить тем фактом, что все эти люди искусства слегка того: алкаш Хемингуэй, гей Чайковский и прочие убийцы еавроде Бенвенуто Челлини...
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10.09.2021 21:04 Відповісти
Я вот даже не знал кто изображён, благодаря вам вот узнал. По теме: двинулись эти все Аниты Саркисян и прочая.
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10.09.2021 20:53 Відповісти
Рада заборонила сексизм у рекламі - Цензор.НЕТ 9767
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10.09.2021 21:02 Відповісти
Сексизм табу! Рада запретила сексизм в рекламе - Цензор.НЕТ 9460
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10.09.2021 15:32 Відповісти
Рада заборонила сексизм у рекламі - Цензор.НЕТ 8695
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10.09.2021 15:41 Відповісти
А когда гандоны выкладывают в супермаркетах рядом с детскими шоколадккми это сексизм или педофилия? Пускай верховная рада разъяснит.
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10.09.2021 15:34 Відповісти
А это чтобы родители думали, нужно ли им рожать таких гондонов)))
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10.09.2021 15:40 Відповісти
как в Верховной Раде Рада заборонила сексизм у рекламі - Цензор.НЕТ 9833
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10.09.2021 16:08 Відповісти
А недавно на Амазонке было найдено племя диких депутатов, которые размножаются...выборами! (с) Шоу долгоносиков
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10.09.2021 21:07 Відповісти
Мне вот всегда было интересно доЛгие носы(как и все остальное доЛгое), это КАКИЕ?)))
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11.09.2021 10:44 Відповісти
Запретили сиськизм !
Если они на рекламе - штраф.
Если вместе с х***, тогда всё нормально.
Рада заборонила сексизм у рекламі - Цензор.НЕТ 5865
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10.09.2021 15:34 Відповісти
хм, наверное можно нужно будет крутить баб с голыми сиськами, как мужиков, а то дискриминация. или это они не об этом?
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10.09.2021 15:37 Відповісти
анал опять табу Рада заборонила сексизм у рекламі - Цензор.НЕТ 7023 бородач плакаль))
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10.09.2021 15:37 Відповісти
Фрегат озабоченный вечно был...
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10.09.2021 15:38 Відповісти
Рада заборонила сексизм у рекламі - Цензор.НЕТ 1023

...
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10.09.2021 15:39 Відповісти
Требую запретить рекламу прокладок. Это дискриминация по половому признаку.
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10.09.2021 15:45 Відповісти
А лифчиками торговать то-твоему можно? Неподобство!
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10.09.2021 15:55 Відповісти
теперь мужик должен рекламировать прокладки!
Будь мужиком, рекламируй прокладки б....ть!
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10.09.2021 16:01 Відповісти
"Пропал дом." (С)
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10.09.2021 15:48 Відповісти
В Европу идём? Бесполой жопой вперёд...
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10.09.2021 15:51 Відповісти
Кто о чем, а скрепоносцы о жопе)))
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11.09.2021 10:46 Відповісти
Лучше запретили идиотизм в раде
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10.09.2021 15:56 Відповісти
если запретить идиотизм в Раде то депутатам просто не чем будет заниматься Рада заборонила сексизм у рекламі - Цензор.НЕТ 2996
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10.09.2021 16:07 Відповісти
Все це - "полювання на відьом". Шкоди від сексізмку в рекламі немає ні для кого. А ось якщо цей "сексізм" зникне, то це вплине на жинок. А якщо точніше, то це вплине на зарплату моделей, що знімаються для такої реклами. І вони навряд подякують
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10.09.2021 16:00 Відповісти
сколько угодно моделей в рекламе на Западе рекламируют все что угодно, но без сексизма.
вот здесь девушка? - девушка.
Сексизм есть? - нету.
Рада заборонила сексизм у рекламі - Цензор.НЕТ 9983
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10.09.2021 17:28 Відповісти
еще

Рада заборонила сексизм у рекламі - Цензор.НЕТ 8089
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10.09.2021 17:33 Відповісти
а здесь девушка? - девушка.
Сексизм есть? - нету.
красиво и стильно
Рада заборонила сексизм у рекламі - Цензор.НЕТ 8633
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10.09.2021 17:33 Відповісти
Рада заборонила сексизм у рекламі - Цензор.НЕТ 5386
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10.09.2021 19:47 Відповісти
є, вона так сексуально тримає той стакан, як ніби то не стакан, а щось (censored)
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11.09.2021 15:36 Відповісти
навіть роботи хочуть дівчат, ***** скрізь сексизм
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11.09.2021 15:38 Відповісти
Зрозуміло, що нема. Бо дівки плоскі, нема що показувати.
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10.09.2021 19:36 Відповісти
ты или вы, сначала бы разобрались что такое сексизм и где он присутствует в рекламе! там где уместно, присутствуют мужчины и (или) женщины, а также наоборот!
ты же не будешь рекламировать женские стринги (или будешь) как и женщина семейные трусы (образно)?
О каком сексизме в рекламе идет речь?
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10.09.2021 20:18 Відповісти
є, вона так дивиться ніби каже, нафіг тобі ті тарілки? візьми мою (censored)
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11.09.2021 15:37 Відповісти
так а шо не так ? не нравится перепишите на нас нельзя положиться Рада заборонила сексизм у рекламі - Цензор.НЕТ 6027
Рада заборонила сексизм у рекламі - Цензор.НЕТ 761
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10.09.2021 16:05 Відповісти
даже Талибан в Кабуле уже спешит выполнить этот мудрый закон.
- с сегодняшнего дня отменяются сиськи и письки - амебы без пола мы с сегодняшнего дня Рада заборонила сексизм у рекламі - Цензор.НЕТ 6030

Рада заборонила сексизм у рекламі - Цензор.НЕТ 7611
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10.09.2021 16:08 Відповісти
Підтримую, ще треба заборонити срочну службу в армії за ознакою статі і кримінальну відповідальність за ознаками статі теж скасувати. Я вже не кажу про саме головне небажану вагітність і небажане зачаття теж треба урівняти якось: право на аборт, право на відмову має буьти однакове.
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10.09.2021 16:09 Відповісти
наооброт, нужно ввести всеобщую воинскую обязанность независимо от пола.
Необязательно долго - полгода вполне достаточно. Пусть каждый гражданин в стране будет военнообязанным на случай войны.
Каждый должен иметь на такой случай свои обязанности и свою войсковую профессию. Связисты, танкисты, работники бухгалтерий, ПВОшники, ракетчики, летчики, командиры подразделений - для этих профессий необязательно иметь член или значительную мускульную силу.
Все это может и женщина.
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10.09.2021 17:22 Відповісти
Никакой повинности. Только контракт.
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10.09.2021 17:27 Відповісти
контракт для всех? - это тупо. Не могут ВСЕ быть профессионалами.
Контракт - отдельно, для профи, общий призыв для всех - отдельно.
А контрактники - профи как раз будут набираться из тех кто после срочной готов остаться на сверхсрочную, на контракт. И давать им льготы на обучение в универах, и прочие плюшки.
Отличный трамплин для ребят без средств, но кто хочет учиться и работать и приносить пользу стране.
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10.09.2021 17:31 Відповісти
а срочная ДЛЯ ВСЕХ нужна чтобы там подростков накачивать патриотизмом. И чтобы на всю жизнь запомнили что у нас война и что воевать и защищать Родину - обязанность каждого украинца.
Независимо от пола и профессии.
Это даст свои плоды в будущей жизни, стопроцентов.
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10.09.2021 17:32 Відповісти
кстати во Франции обязаловка для всех мужчин - служат аж.. 100 дней.
Вполне достаточно при хорошей организации, я считаю.
У меня соседа на 3 месяца в учебку отправляли перед Афганом. На всю жизнь хватило.
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10.09.2021 17:35 Відповісти
То есть когда пару лет назад приняли закон что в каждой партии в Раде должно быть столько то процентов женщин это ***** не дискриминация ? Тупое без образования, но главное нет члена - все вы приняты в депутаны ВРУ.
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10.09.2021 16:30 Відповісти
... розмовляти з путєй буде - западло,
можно лиш вітати:
- гей прівет , фуйло ! Рада заборонила сексизм у рекламі - Цензор.НЕТ 3846
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10.09.2021 16:33 Відповісти
В нас армія призовна, тільки для чоловіків, це повна дмскримінація. Не має бути боротьба вибіркова.
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10.09.2021 16:35 Відповісти
Де служив?
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10.09.2021 17:15 Відповісти
Ніде
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10.09.2021 20:32 Відповісти
согласен, женщины тоже должны служить, как в Израиле.
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10.09.2021 17:35 Відповісти
Я сам проти призовів. 30 років, він був,толку мало. Патріотизм так не виховується.
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10.09.2021 20:38 Відповісти
_Восьмой год войны, враг готовится к полномасштабному нападению? Не, не слышали... Мы тут за рекламу и сексизмъ! Украинская ли это власть и в украинских ли интересах действует - а ты сам как думаешь-то?
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10.09.2021 16:38 Відповісти
- Девушка, вы учитесь?
- Нет, я уже умею.
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10.09.2021 16:38 Відповісти
", которые заказали такую рекламу"
Какую ТАКУЮ?
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10.09.2021 16:38 Відповісти
ну вот такую например
Рада заборонила сексизм у рекламі - Цензор.НЕТ 8273
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10.09.2021 17:20 Відповісти
зе-шлюхи против сексизма - разрыв шаблона. ждем голосования за паранджу.
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10.09.2021 16:45 Відповісти
Давно пора. Перед цивилизованными странами стыдно, что у нас одни сиськи и письки вместо рекламы, включая рекламу строительной техники.
Рада заборонила сексизм у рекламі - Цензор.НЕТ 9580
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10.09.2021 17:19 Відповісти
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

3 ч. ·

Рада приняла закон, запрещающий сексизм в рекламе.

Какие тарифы? Какие непомерные цены на продукты питания? Какая бедность всей страны?

У Зеленского таких проблем просто нет. Молодцы, что избрали…
Рада заборонила сексизм у рекламі - Цензор.НЕТ 2671
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10.09.2021 17:22 Відповісти
Секс это двигатель торговли. Толерастичные долбоебы уничтожают достижения сексуальной революции.
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10.09.2021 17:28 Відповісти
это твой папа унизил твою маму когда х..й в нее засунул, а высунуть забыл. Вот такое быдло в итоге получилось.. упс.
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10.09.2021 17:36 Відповісти
Дуры не уймутся, мозгов все равно, не прибавится! Больше всех, как правило "возмущены" лесбиянки, хотя то не о них, а о обычных женщинах, которые в общем-то не прочь, чтоб к ним "по-приставали" и "эксплуатировали", иначе как нормального мужика себе отхватить /закадрить/!
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10.09.2021 17:41 Відповісти
Верховная рада Украины приняла законопроект... - Це мабуть обіСцяні реформи!.... Рада заборонила сексизм у рекламі - Цензор.НЕТ 4114
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10.09.2021 18:32 Відповісти
Іра Геращенко сьогодні шикує Рада заборонила сексизм у рекламі - Цензор.НЕТ 2526
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10.09.2021 18:43 Відповісти
А рекламу лекарств без назначения врача они не хотят запретить?
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10.09.2021 18:51 Відповісти
Скажите, а ху.м на рояле это сексизм!?
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10.09.2021 19:47 Відповісти
Ми шо мусульманська країна?
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10.09.2021 20:52 Відповісти
 
 