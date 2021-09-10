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Россия провела в оккупированном Крыму учения ПВО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Россия провела в оккупированном Крыму учения ПВО

Оккупанты отрабатывали разворачивание ЗРК С-400 "Триумф".

Об этом сообщает министерство обороны государства-агрессора, информирует Цензор.НЕТ.

"Прибыв на позиции, боевые расчеты развернули пусковые установки, а водители-операторы осуществили топопривязку и ориентирование комплексов на местности. На основном этапе учения личный состав ЗРК С-400 "Триумф" отработал алгоритм действий при поступлении информации о приближении авиации условного противника. Затем военнослужащие выполнили обнаружение, идентификацию и уничтожение воздушных целей путем проведения электронных пусков ракет", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ходе учения расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" провели тренировку по прикрытию позиций ЗРК С-400 "Триумф" от ракетной атаки.

Смотрите: Танки 150-й мотострелковой дивизии армии РФ, проводящей учения на границе с Украиной, оснащены "козырьком от Джавелинов". ФОТО

Сегодня на полигонах России и Беларуси начались масштабные военные учения "Запад-2021". Они продлятся до 16 сентября.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
Недооценка врага на войне - самое тупое что может быть. Ты сейчас отличился... Молодец Росія провела в окупованому Криму навчання ППО - Цензор.НЕТ 468
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10.09.2021 17:20
+1
😀 Это факт родимый...и не один...Сирия.. Карабах...все показали...
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10.09.2021 17:31
+1
А, так это мы там "показали". Тогда ладно. Был не в курсе.
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10.09.2021 17:36
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Панцирь это хорошо....это такое гавно которое само себя защитить не может...так что пусть защищает другое гавно под название с400..
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10.09.2021 17:14 Ответить
Недооценка врага на войне - самое тупое что может быть. Ты сейчас отличился... Молодец Росія провела в окупованому Криму навчання ППО - Цензор.НЕТ 468
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10.09.2021 17:20 Ответить
😀 Это факт родимый...и не один...Сирия.. Карабах...все показали...
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10.09.2021 17:31 Ответить
А, так это мы там "показали". Тогда ладно. Был не в курсе.
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10.09.2021 17:36 Ответить
Не мы...но от этого факт не перестает быть фактом...панцирь дерьмо которое не в состоянии защитить само себя..
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10.09.2021 17:43 Ответить
А турки в 21 веке, по твоему - долбо@бы. Если тупое - сиди тихо на табуретке
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11.09.2021 08:21 Ответить
Росія провела в окупованому Криму навчання ППО - Цензор.НЕТ 6321
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10.09.2021 17:50 Ответить
Вот любят рабсияне гигантизм... "Затем военнослужащие выполнили обнаружение, идентификацию и уничтожение воздушных целей путем проведения электронных пусков ракет". Нафига было элетронные сигареты такого размера делать?.
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10.09.2021 17:54 Ответить
Топливо на 400 км дальности + 130 кг взрывчатки = нет аналохов ))
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10.09.2021 18:14 Ответить
Лаптемордый на учениях: Росія провела в окупованому Криму навчання ППО - Цензор.НЕТ 3837

Росія провела в окупованому Криму навчання ППО - Цензор.НЕТ 5716

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10.09.2021 20:32 Ответить
А рядом сержанты нохчи смотрят как русня пройдет строевым и далее сядут на бутылку
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10.09.2021 20:41 Ответить
 
 