Росія провела в окупованому Криму навчання ППО

Окупанти відпрацьовували розгортання ЗРК С-400 "Тріумф".

Про це повідомляє міністерство оборони держави-агресора, інформує Цензор.НЕТ.

"Прибувши на позиції, бойові розрахунки розгорнули пускові установки, а водії-оператори здійснили прив'язку й орієнтування комплексів на місцевості. На основному етапі навчання особовий склад ЗРК С-400 "Тріумф" відпрацював алгоритм дій при надходженні інформації про наближення авіації умовного противника. Потім військовослужбовці виконали виявлення, ідентифікацію та знищення повітряних цілей шляхом проведення електронних пусків ракет", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в ході навчання розрахунки зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир" провели тренування з прикриття позицій ЗРК С-400 "Тріумф" від ракетної атаки.

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