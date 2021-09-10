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Росія провела в окупованому Криму навчання ППО

Новини Цензор.НЕТ Події

Росія провела в окупованому Криму навчання ППО

Окупанти відпрацьовували розгортання ЗРК С-400 "Тріумф".

Про це повідомляє міністерство оборони держави-агресора, інформує Цензор.НЕТ.

"Прибувши на позиції, бойові розрахунки розгорнули пускові установки, а водії-оператори здійснили прив'язку й орієнтування комплексів на місцевості. На основному етапі навчання особовий склад ЗРК С-400 "Тріумф" відпрацював алгоритм дій при надходженні інформації про наближення авіації умовного противника. Потім військовослужбовці виконали виявлення, ідентифікацію та знищення повітряних цілей шляхом проведення електронних пусків ракет", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в ході навчання розрахунки зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир" провели тренування з прикриття позицій ЗРК С-400 "Тріумф" від ракетної атаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні відбудуться масштабні військові навчання, участь у яких візьмуть військовослужбовці з 15 країн, - Залужний

Сьогодні на полігонах Росії і Білорусі почалися масштабні військові навчання "Захід-2021". Вони триватимуть до 16 вересня.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Недооценка врага на войне - самое тупое что может быть. Ты сейчас отличился... Молодец Росія провела в окупованому Криму навчання ППО - Цензор.НЕТ 468
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10.09.2021 17:20
+1
😀 Это факт родимый...и не один...Сирия.. Карабах...все показали...
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10.09.2021 17:31
+1
А, так это мы там "показали". Тогда ладно. Был не в курсе.
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10.09.2021 17:36
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Панцирь это хорошо....это такое гавно которое само себя защитить не может...так что пусть защищает другое гавно под название с400..
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10.09.2021 17:14 Відповісти
Недооценка врага на войне - самое тупое что может быть. Ты сейчас отличился... Молодец Росія провела в окупованому Криму навчання ППО - Цензор.НЕТ 468
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10.09.2021 17:20 Відповісти
😀 Это факт родимый...и не один...Сирия.. Карабах...все показали...
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10.09.2021 17:31 Відповісти
А, так это мы там "показали". Тогда ладно. Был не в курсе.
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10.09.2021 17:36 Відповісти
Не мы...но от этого факт не перестает быть фактом...панцирь дерьмо которое не в состоянии защитить само себя..
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10.09.2021 17:43 Відповісти
А турки в 21 веке, по твоему - долбо@бы. Если тупое - сиди тихо на табуретке
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11.09.2021 08:21 Відповісти
Росія провела в окупованому Криму навчання ППО - Цензор.НЕТ 6321
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10.09.2021 17:50 Відповісти
Вот любят рабсияне гигантизм... "Затем военнослужащие выполнили обнаружение, идентификацию и уничтожение воздушных целей путем проведения электронных пусков ракет". Нафига было элетронные сигареты такого размера делать?.
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10.09.2021 17:54 Відповісти
Топливо на 400 км дальности + 130 кг взрывчатки = нет аналохов ))
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10.09.2021 18:14 Відповісти
Лаптемордый на учениях: Росія провела в окупованому Криму навчання ППО - Цензор.НЕТ 3837

Росія провела в окупованому Криму навчання ППО - Цензор.НЕТ 5716

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10.09.2021 20:32 Відповісти
А рядом сержанты нохчи смотрят как русня пройдет строевым и далее сядут на бутылку
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10.09.2021 20:41 Відповісти
 
 