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Новости Общество
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самоубийство (859) статистика (2307)

Количество суицидов за 15 лет снизилось почти вдвое, - "Опендатамедиа"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Количество суицидов за 15 лет снизилось почти вдвое, -

В Украине за 15 лет количество ежегодных суицидов упало почти вдвое.

Об этом сообщает Telegram-канал "Опендатамедиа", информирует Цензор.НЕТ.

Так, в 2005 году покончилис с собой 10 622 украинца, а в 2020-м - 6 103. Таким образом, если раньше в день в среднем происходило 19 самоубийств, то теперь - 16,7.

Смертность от суицида начала постепенно снижаться с 2005-го. В последние три года она держится на уровне около 6 тыс. суицидов.

Всего с 2005 года покончили с собой 134 тыс. человек: 110 тыс. мужчин и 24 тыс. женщин. Убийств за это же время произошло 42,5 тыс. - втрое меньше, чем суицидов.

Читайте: Полиция Турции считает, что 25-летняя украинка Новицкая, тело которой нашли в наручниках и с пакетом на голове, покончила с собой

Автор: Ольга Лузан
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У нас в районе суицидов не было в 2014 году,когда на помощь самоубийцам пришел военкомат и всем стало стремно
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10.09.2021 17:26 Ответить
або потенційні просто виїхали в інші країни, де їх такі думки не відвідують.
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10.09.2021 18:10 Ответить
Потенциальным суицидникам просто стало интересно,чем всё закончится,вот и решили повременить.
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10.09.2021 21:31 Ответить
Зимой обезумевшие от голода и холода пенсионеры подправят статистику. Спасибо власти зеленого пороха.
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10.09.2021 21:50 Ответить
карона вірус благопріятствуєть.......
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10.09.2021 21:56 Ответить
 
 