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Кількість суїцидів за 15 років знизилася майже вдвічі, - "Опендатамедіа"
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
В Україні за 15 років кількість щорічних суїцидів впала майже вдвічі.
Про це повідомляє Telegram-канал "Опендатамедіа", інформує Цензор.НЕТ.
Так, у 2005 році наклали на себе руки 10 622 українці, а в 2020-му - 6 103. Таким чином, якщо раніше в день у середньому відбувалося 19 самогубств, то тепер - 16,7.
Смертність від суїциду почала поступово знижуватися з 2005-го. В останні три роки вона тримається на рівні близько 6 тис. суїцидів.
Усього з 2005 року наклали на себе руки 134 тис. осіб: 110 тис. чоловіків і 24 тис. жінок. Убивств за цей же час відбулося 42,5 тис. - утричі менше, ніж суїцидів.
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