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самогубство (489) статистика (2134)

Кількість суїцидів за 15 років знизилася майже вдвічі, - "Опендатамедіа"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кількість суїцидів за 15 років знизилася майже вдвічі, -

В Україні за 15 років кількість щорічних суїцидів впала майже вдвічі.

Про це повідомляє Telegram-канал "Опендатамедіа", інформує Цензор.НЕТ.

Так, у 2005 році наклали на себе руки 10 622 українці, а в 2020-му - 6 103. Таким чином, якщо раніше в день у середньому відбувалося 19 самогубств, то тепер - 16,7.

Смертність від суїциду почала поступово знижуватися з 2005-го. В останні три роки вона тримається на рівні близько 6 тис. суїцидів.

Усього з 2005 року наклали на себе руки 134 тис. осіб: 110 тис. чоловіків і 24 тис. жінок. Убивств за цей же час відбулося 42,5 тис. - утричі менше, ніж суїцидів.

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У нас в районе суицидов не было в 2014 году,когда на помощь самоубийцам пришел военкомат и всем стало стремно
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10.09.2021 17:26 Відповісти
або потенційні просто виїхали в інші країни, де їх такі думки не відвідують.
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10.09.2021 18:10 Відповісти
Потенциальным суицидникам просто стало интересно,чем всё закончится,вот и решили повременить.
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10.09.2021 21:31 Відповісти
Зимой обезумевшие от голода и холода пенсионеры подправят статистику. Спасибо власти зеленого пороха.
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10.09.2021 21:50 Відповісти
карона вірус благопріятствуєть.......
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10.09.2021 21:56 Відповісти
 
 