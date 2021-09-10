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Разоблачена схема хищения 17 га особо ценной земли на Виннитчине, - НАБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Разоблачена схема хищения 17 га особо ценной земли на Виннитчине, - НАБУ

Детективы НАБУ сообщили бывшему и.о. директора государственного предприятия и экс-руководителю Главного управления Госгеокадастра в Винницкой области о подозрении в хищении 17,11 га особо ценной земли, что нанесло 11,6 млн грн ущерба государству.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Следствие установило, что руководитель государственного предприятия, входящего в состав Национальной академии аграрных наук Украины, в 2016-2017 году совместно с руководителем Главного управления Госгеокадастра в Винницкой области подделали документы, позволившие в обход законной процедуры (без согласия Кабинета Министров Украины) передать в частную собственность 10 земельных участков особо ценной земли общей площадью 17,11 га.

Для придания видимости законности этой схеме использовано легенду о предоставлении земли якобы сотрудникам государственного предприятия для ведения личного крестьянского хозяйства. Однако, как установило следствие, почти все получатели участков к ГП не имели никакого отношения. К тому же, среди владельцев участков оказался близкий родственник руководителя ГП.

По ходатайству НАБУ и САП на земельные участки, незаконно сформированые за счет особо ценных земель, наложен арест. Действия пидозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 и ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

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В НАБУ отмечают, что указанный эпизод - один из ряда злоупотреблений, связанных с незаконным операциям с землей, находящейся в ведении структур в составе НААН Украины. Отдельные дела уже расследованы и слушаются в ВАКС.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
А ничего, что это произошло в 2016 - 2017гг? Аж страшно подумать, хто тогда был во главе.
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10.09.2021 18:37
+4
Расстрелять нахер!
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10.09.2021 17:57
+2
Болеешь, или головой ударился?
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10.09.2021 19:56
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Даааа, развела эта власть во главе с Зеленским воровство и коррупцию. Фёдорович с енакиевской Пивновки от завести удавиться в Параше. даже при нём ТАК не крали и ТАК не брали.
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10.09.2021 17:47 Ответить
А ничего, что это произошло в 2016 - 2017гг? Аж страшно подумать, хто тогда был во главе.
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10.09.2021 18:37 Ответить
Нет мойша, таки ни чего. К слову, мойша, с чего это от вас не кошерными лаптями смердит?
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10.09.2021 19:28 Ответить
Болеешь, или головой ударился?
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10.09.2021 19:56 Ответить
За то вы у своей мамы спросите, может она вас в роддоме уронила. Викрито схему розкрадання 17 га особливо цінної землі на Вінниччині, - НАБУ - Цензор.НЕТ 3066
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10.09.2021 20:39 Ответить
Та я таки за ваше здоровье переживаю. А то моя покойная бабушка, Циля Моисеевна Шнипперсон, перед смертью тоже запахи начала путать.
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10.09.2021 21:07 Ответить
Расстрелять нахер!
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10.09.2021 17:57 Ответить
особо цінній шмат землі розміром 500м на 320м, це 30 000 долл за сотку, мабуть там щось закопане, а де ,-забули
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10.09.2021 18:34 Ответить
Вот если бы разоблачили схему воровства УКРАИНСКОГО ГАЗА, кто сидит на скважинах и куда направляет, это было бы ДОСТОЙНО и ПОХВАЛЬНО.
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10.09.2021 18:37 Ответить
 
 