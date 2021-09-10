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Викрито схему розкрадання 17 га особливо цінної землі на Вінниччині, - НАБУ

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Викрито схему розкрадання 17 га особливо цінної землі на Вінниччині, - НАБУ

Детективи НАБУ повідомили колишньому в.о. директора державного підприємства та екскерівникові Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області про підозру в розкраданні 17,11 га особливо цінної землі, що завдало 11,6 млн грн збитків державі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Слідство встановило, що керівник державного підприємства, що входить до складу Національної академії аграрних наук України, у 2016-2017 році спільно з керівником Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області підробили документи, що дозволили в обхід законної процедури (без згоди Кабінету Міністрів України) передати у приватну власність 10 земельних ділянок особливо цінної землі загальною площею 17,11 га.

Для надання видимості законності цій схемі використано легенду про надання землі нібито співробітникам державного підприємства для ведення особистого селянського господарства. Однак, як встановило слідство, майже всі отримувачі ділянок до ДП не мали ніякого відношення. До того ж, серед власників ділянок виявився близький родич керівника ДП.

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За клопотанням НАБУ і САП на земельні ділянки, незаконно сформовані за рахунок особливо цінних земель, накладено арешт. Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 і ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

У НАБУ зазначають, що вказаний епізод - один з ряду зловживань, пов'язаних з незаконним операціям із землею, яка перебуває у віданні структур у складі НААН України. Окремі справи вже розслідувані і слухаються в ВАКС.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
А ничего, что это произошло в 2016 - 2017гг? Аж страшно подумать, хто тогда был во главе.
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10.09.2021 18:37
+4
Расстрелять нахер!
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10.09.2021 17:57
+2
Болеешь, или головой ударился?
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10.09.2021 19:56
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Даааа, развела эта власть во главе с Зеленским воровство и коррупцию. Фёдорович с енакиевской Пивновки от завести удавиться в Параше. даже при нём ТАК не крали и ТАК не брали.
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10.09.2021 17:47 Відповісти
А ничего, что это произошло в 2016 - 2017гг? Аж страшно подумать, хто тогда был во главе.
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10.09.2021 18:37 Відповісти
Нет мойша, таки ни чего. К слову, мойша, с чего это от вас не кошерными лаптями смердит?
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10.09.2021 19:28 Відповісти
Болеешь, или головой ударился?
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10.09.2021 19:56 Відповісти
За то вы у своей мамы спросите, может она вас в роддоме уронила. Викрито схему розкрадання 17 га особливо цінної землі на Вінниччині, - НАБУ - Цензор.НЕТ 3066
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10.09.2021 20:39 Відповісти
Та я таки за ваше здоровье переживаю. А то моя покойная бабушка, Циля Моисеевна Шнипперсон, перед смертью тоже запахи начала путать.
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10.09.2021 21:07 Відповісти
Расстрелять нахер!
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10.09.2021 17:57 Відповісти
особо цінній шмат землі розміром 500м на 320м, це 30 000 долл за сотку, мабуть там щось закопане, а де ,-забули
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10.09.2021 18:34 Відповісти
Вот если бы разоблачили схему воровства УКРАИНСКОГО ГАЗА, кто сидит на скважинах и куда направляет, это было бы ДОСТОЙНО и ПОХВАЛЬНО.
показати весь коментар
10.09.2021 18:37 Відповісти
 
 