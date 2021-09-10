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Только США могут повлиять на ситуацию на Донбассе, - Кучма

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Только США могут повлиять на ситуацию на Донбассе, - Кучма

Единственное государство, которое может повлиять на происходящее на Донбассе - это Соединенные Штаты Америки.

Об этом второй президент Украины Леонид Кучма заявил по время форума YES Brainstorming, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

"США - это единственная страна, которая может повлиять на этот процесс. Единственная, подчеркиваю. Мы видим, как ведет себя Европа… Есть ли какая-то серьезная помощь сегодня Украине с точки зрения инвестиций? Нет", - сказал Кучма.

Он считает, что НАТО и ЕС - "слишком далеко".

Давайте делать у себя все, что мы можем делать. Давайте серьезно заниматься экономикой. Давайте серьезно посмотрим, в каком состоянии мы в этом находимся", - предложил второй президент.

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Также Кучма отреагировал на визит президент Владимира Зеленского в США и встречу с лидером США Джо Байденом: "В той ситуации - кто мог придумать что-то лучше, чем то, что было принято в Белом доме? Там есть много нюансов, в том числе экономических, обещали нам 300 млрд долларов - а нужно иметь четкую программу, которая отработана по каждому направлению", - сказал он.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
У Кучмы, как по мне за все время президенства 3 +
1. Тузла
2. Не дал продлится крови на Майдане 1
3. Такой местный маленький плюсик это подрихтовал Новгород - Северский.

Но то, что ты ******* ЯО, только за это тебе поэищэзненно сидеть в одиночной камере.
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10.09.2021 17:56
+5
А оно им надо? Старый маразматик и хитрый плут, только сами украинцы с оружием в руках могут выгнать москальских оккупантов и агрессоров со своей страны (и никто, кроме них самих)!
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10.09.2021 17:55
+5
сегодня что, весь день будут цитировать этого притрушенного имбецила и коррумпированную сволочь, результаты правления которой, страна вынужден дезактивировать и дезинфицировать с 2014 года по сегодняшний день и ближайшие два десятилетия?..
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10.09.2021 17:57
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Давай пойди уже .....,озабоченный какойто...
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10.09.2021 17:52 Ответить
Шо діду, породив продажний олігархат, той привів клована , а тепер зятьок боїться усьо патєрять?
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10.09.2021 17:54 Ответить
Не виключено, що США використасють вплив українського олігархату з їхніми каналами ТБ для боротьби проти загрози РашистляндіЇ при владі Єрмаковови. Валить проросійську Ермаківщину будуть рпложенням підкормленних, як завжди, олігархами партій - Свода й ляшко вже у ахмєтова на ТБ супер гості
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10.09.2021 18:00 Ответить
На Прямий навпаки ,замість зеленослуг для загострення дискусій кличуть ОПОЗАЖОПУ - дискусії в жорсткому ідеологічному протистоянні , а ось Зевладу клянуть в унісон .))
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10.09.2021 18:06 Ответить
А оно им надо? Старый маразматик и хитрый плут, только сами украинцы с оружием в руках могут выгнать москальских оккупантов и агрессоров со своей страны (и никто, кроме них самих)!
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10.09.2021 17:55 Ответить
Нащо брали інтерв'ю у цього малороса?
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10.09.2021 17:55 Ответить
У Кучмы, как по мне за все время президенства 3 +
1. Тузла
2. Не дал продлится крови на Майдане 1
3. Такой местный маленький плюсик это подрихтовал Новгород - Северский.

Но то, что ты ******* ЯО, только за это тебе поэищэзненно сидеть в одиночной камере.
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10.09.2021 17:56 Ответить
А что Тузла? Договорняк,который закончился известно чем.
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10.09.2021 18:07 Ответить
так,була підписана угода по азово-керч протоці підготовлена Медведчуком, про спільне використання,яке згодом було використано на користь москви..
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10.09.2021 18:14 Ответить
Договорняк все равно лучше чем тупо массово убивать людей. Это в первую очередь касается Майдана.
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10.09.2021 22:23 Ответить
Ключи и прочее там, что толку от самих боеголовок?
И разруха годами
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10.09.2021 20:51 Ответить
сегодня что, весь день будут цитировать этого притрушенного имбецила и коррумпированную сволочь, результаты правления которой, страна вынужден дезактивировать и дезинфицировать с 2014 года по сегодняшний день и ближайшие два десятилетия?..
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10.09.2021 17:57 Ответить
+++++
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10.09.2021 18:24 Ответить
))),за+...
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10.09.2021 17:58 Ответить
) Рябову...
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10.09.2021 18:00 Ответить
США чётко дало понять, что пока на власть в Украине влияет агентура кремля, враг США и Украины, любая помощь будет улетать в трубу и США будет выглядеть неадекватно. Насколько я понял из СМИ, руководство Украины ознакомлено, что следовало-бы сделать.
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10.09.2021 18:04 Ответить
Ого,как до кучмы быстро доходит. Семь лет. Молодец,старик.))
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10.09.2021 18:05 Ответить
О, ще один дєд-мопєд виліз. А як буба хрипів на стадіоні, чього це Порох війну досі не скінчив?! Вже більше двох років минуло. Ця зегидота малороська не тільки війну не припинило, але й аналізи на наркоту не здало, нікчема дебільна!
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10.09.2021 18:07 Ответить
о. вылезло, чу-чмо. без твоих соплей это давно понятно
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10.09.2021 18:23 Ответить
Данилич, все в руках Божих
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10.09.2021 20:53 Ответить
на ситуацию в Донбассе могут повлиять только те, кто создал эту ситуацию.
И никто другой
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10.09.2021 21:51 Ответить
Правда? И как они повлияют,введут санкции или развяжут войну ?
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11.09.2021 09:19 Ответить
 
 