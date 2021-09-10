Только США могут повлиять на ситуацию на Донбассе, - Кучма

Единственное государство, которое может повлиять на происходящее на Донбассе - это Соединенные Штаты Америки.

Об этом второй президент Украины Леонид Кучма заявил по время форума YES Brainstorming, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

"США - это единственная страна, которая может повлиять на этот процесс. Единственная, подчеркиваю. Мы видим, как ведет себя Европа… Есть ли какая-то серьезная помощь сегодня Украине с точки зрения инвестиций? Нет", - сказал Кучма.

Он считает, что НАТО и ЕС - "слишком далеко".

Давайте делать у себя все, что мы можем делать. Давайте серьезно заниматься экономикой. Давайте серьезно посмотрим, в каком состоянии мы в этом находимся", - предложил второй президент.

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Также Кучма отреагировал на визит президент Владимира Зеленского в США и встречу с лидером США Джо Байденом: "В той ситуации - кто мог придумать что-то лучше, чем то, что было принято в Белом доме? Там есть много нюансов, в том числе экономических, обещали нам 300 млрд долларов - а нужно иметь четкую программу, которая отработана по каждому направлению", - сказал он.