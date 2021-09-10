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Тільки США можуть вплинути на ситуацію на Донбасі, - Кучма

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Тільки США можуть вплинути на ситуацію на Донбасі, - Кучма

Єдина держава, яка може вплинути на те, що відбувається на Донбасі, - це Сполучені Штати Америки.

Про це другий президент України Леонід Кучма заявив під час форуму YES Brainstorming, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на телеканал "Дом".

"США - це єдина країна, яка може вплинути на цей процес. Єдина, наголошую. Ми бачимо, як поводиться Європа... Чи є якась серйозна допомога сьогодні Україні з точки зору інвестицій? Ні", - сказав Кучма.

Він вважає, що НАТО і ЄС - "занадто далеко".

Давайте робити в себе все, що ми можемо робити. Давайте серйозно займатися економікою. Давайте серйозно подивимося, в якому стані ми в цьому перебуваємо", - запропонував другий президент.

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Також Кучма відреагував на візит президент Володимира Зеленського до США і зустріч із лідером США Джо Байденом: "У тій ситуації - хто міг придумати щось краще, ніж те, що було прийнято в Білому домі? Там є багато нюансів, у тому числі економічних, обіцяли нам 300 млрд доларів - а потрібно мати чітку програму, яка відпрацьована за кожним напрямом", - сказав він.
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Топ коментарі
+6
У Кучмы, как по мне за все время президенства 3 +
1. Тузла
2. Не дал продлится крови на Майдане 1
3. Такой местный маленький плюсик это подрихтовал Новгород - Северский.

Но то, что ты ******* ЯО, только за это тебе поэищэзненно сидеть в одиночной камере.
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10.09.2021 17:56
+5
А оно им надо? Старый маразматик и хитрый плут, только сами украинцы с оружием в руках могут выгнать москальских оккупантов и агрессоров со своей страны (и никто, кроме них самих)!
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10.09.2021 17:55
+5
сегодня что, весь день будут цитировать этого притрушенного имбецила и коррумпированную сволочь, результаты правления которой, страна вынужден дезактивировать и дезинфицировать с 2014 года по сегодняшний день и ближайшие два десятилетия?..
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10.09.2021 17:57
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Давай пойди уже .....,озабоченный какойто...
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10.09.2021 17:52 Відповісти
Шо діду, породив продажний олігархат, той привів клована , а тепер зятьок боїться усьо патєрять?
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10.09.2021 17:54 Відповісти
Не виключено, що США використасють вплив українського олігархату з їхніми каналами ТБ для боротьби проти загрози РашистляндіЇ при владі Єрмаковови. Валить проросійську Ермаківщину будуть рпложенням підкормленних, як завжди, олігархами партій - Свода й ляшко вже у ахмєтова на ТБ супер гості
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10.09.2021 18:00 Відповісти
На Прямий навпаки ,замість зеленослуг для загострення дискусій кличуть ОПОЗАЖОПУ - дискусії в жорсткому ідеологічному протистоянні , а ось Зевладу клянуть в унісон .))
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10.09.2021 18:06 Відповісти
А оно им надо? Старый маразматик и хитрый плут, только сами украинцы с оружием в руках могут выгнать москальских оккупантов и агрессоров со своей страны (и никто, кроме них самих)!
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10.09.2021 17:55 Відповісти
Нащо брали інтерв'ю у цього малороса?
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10.09.2021 17:55 Відповісти
У Кучмы, как по мне за все время президенства 3 +
1. Тузла
2. Не дал продлится крови на Майдане 1
3. Такой местный маленький плюсик это подрихтовал Новгород - Северский.

Но то, что ты ******* ЯО, только за это тебе поэищэзненно сидеть в одиночной камере.
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10.09.2021 17:56 Відповісти
А что Тузла? Договорняк,который закончился известно чем.
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10.09.2021 18:07 Відповісти
так,була підписана угода по азово-керч протоці підготовлена Медведчуком, про спільне використання,яке згодом було використано на користь москви..
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10.09.2021 18:14 Відповісти
Договорняк все равно лучше чем тупо массово убивать людей. Это в первую очередь касается Майдана.
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10.09.2021 22:23 Відповісти
Ключи и прочее там, что толку от самих боеголовок?
И разруха годами
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10.09.2021 20:51 Відповісти
сегодня что, весь день будут цитировать этого притрушенного имбецила и коррумпированную сволочь, результаты правления которой, страна вынужден дезактивировать и дезинфицировать с 2014 года по сегодняшний день и ближайшие два десятилетия?..
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10.09.2021 17:57 Відповісти
+++++
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10.09.2021 18:24 Відповісти
))),за+...
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10.09.2021 17:58 Відповісти
) Рябову...
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10.09.2021 18:00 Відповісти
США чётко дало понять, что пока на власть в Украине влияет агентура кремля, враг США и Украины, любая помощь будет улетать в трубу и США будет выглядеть неадекватно. Насколько я понял из СМИ, руководство Украины ознакомлено, что следовало-бы сделать.
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10.09.2021 18:04 Відповісти
Ого,как до кучмы быстро доходит. Семь лет. Молодец,старик.))
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10.09.2021 18:05 Відповісти
О, ще один дєд-мопєд виліз. А як буба хрипів на стадіоні, чього це Порох війну досі не скінчив?! Вже більше двох років минуло. Ця зегидота малороська не тільки війну не припинило, але й аналізи на наркоту не здало, нікчема дебільна!
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10.09.2021 18:07 Відповісти
о. вылезло, чу-чмо. без твоих соплей это давно понятно
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10.09.2021 18:23 Відповісти
Данилич, все в руках Божих
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10.09.2021 20:53 Відповісти
на ситуацию в Донбассе могут повлиять только те, кто создал эту ситуацию.
И никто другой
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10.09.2021 21:51 Відповісти
Правда? И как они повлияют,введут санкции или развяжут войну ?
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11.09.2021 09:19 Відповісти
 
 