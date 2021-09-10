В Беларуси девушку оштрафовали на $921 за бело-красные волосы
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Минске суд оштрафовал на 2 320 белорусских рублей ($921) Викторию Левину за бело-красно-белый цвет волос.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".
Ее обвинили в нарушении порядка проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП).
Сотрудники милиции задержали 19-летнюю Левину накануне на улице Одинцова и доставили во Фрунзенское РУВД, где был составлен протокол. В нем они написали: "Провела пикетирование, имея на голове окраску волос бело-красно-белого цвета".
В заседании суда Виктория принимала участие по скайпу. Она рассказала, что покрасила волосы полгода назад "ради шутки".
Судья попросила девушку повернуться и показать волосы, затем отметила, что у нее "очень интересная и оригинальная прическа", и признала виновной Левину.
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- оба они будут пороть вежливых, толерантных и не майданутых белорусов ..
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