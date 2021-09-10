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В Беларуси девушку оштрафовали на $921 за бело-красные волосы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Беларуси девушку оштрафовали на $921 за бело-красные волосы

В Минске суд оштрафовал на 2 320 белорусских рублей ($921) Викторию Левину за бело-красно-белый цвет волос.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

Ее обвинили в нарушении порядка проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП).

Сотрудники милиции задержали 19-летнюю Левину накануне на улице Одинцова и доставили во Фрунзенское РУВД, где был составлен протокол. В нем они написали: "Провела пикетирование, имея на голове окраску волос бело-красно-белого цвета".

В заседании суда Виктория принимала участие по скайпу. Она рассказала, что покрасила волосы полгода назад "ради шутки".

Судья попросила девушку повернуться и показать волосы, затем отметила, что у нее "очень интересная и оригинальная прическа", и признала виновной Левину.

Также читайте: "Я с этим чмом в молодости гуляла": В Беларуси учительницу приговорили к двум годам "домашней химии" за комментарий под фото милиционера

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+24
У білорусів революція унікальна, такої ще ніколи не було. Вони зробили революцію, щоб підти в рабство.
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10.09.2021 18:07
+17
В Беларуси девушку оштрафовали на $921 за бело-красные волосы - Цензор.НЕТ 5205
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10.09.2021 18:01
+16
Власть берут в свои руки не цветочками и флажками, порой талибы куда практичнее и умней беззубых европейцев, которым псевдолемократические политиканы и СМИ окончательно мозги засрали! Овощ бежал с Украины не из-за "угрызений совести", а физически спасал свою бандитскую задницу! Пока белорусы не выйдут с "дихлофосом", таракан не сдохнет!
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10.09.2021 18:12
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В Беларуси девушку оштрафовали на $921 за бело-красные волосы - Цензор.НЕТ 5205
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10.09.2021 18:01 Ответить
скорую помощь еще не штрафуют ? У Білорусі дівчину оштрафували на $921 за біло-червоне волосся - Цензор.НЕТ 637
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10.09.2021 23:34 Ответить
Та нормально,тут зелено-фиолетовые лахундры шастают вовсю и всем .....
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10.09.2021 18:04 Ответить
Согласен, за зеленый цвет пора уже начинать пи*дить У Білорусі дівчину оштрафували на $921 за біло-червоне волосся - Цензор.НЕТ 433
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10.09.2021 18:07 Ответить
и пилить напильником ноги..
У Білорусі дівчину оштрафували на $921 за біло-червоне волосся - Цензор.НЕТ 3903
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10.09.2021 18:09 Ответить
У Білорусі дівчину оштрафували на $921 за біло-червоне волосся - Цензор.НЕТ 9991
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10.09.2021 18:21 Ответить
У Білорусі дівчину оштрафували на $921 за біло-червоне волосся - Цензор.НЕТ 1991
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10.09.2021 18:28 Ответить
Да, антинародный фашистский режим именно таков.
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10.09.2021 18:04 Ответить
У білорусів революція унікальна, такої ще ніколи не було. Вони зробили революцію, щоб підти в рабство.
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10.09.2021 18:07 Ответить
и не только в рабство к своему Луке, но еще и под московского Путю..
- оба они будут пороть вежливых, толерантных и не майданутых белорусов ..
на конюшнях в четыре руки и по очереди
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10.09.2021 18:12 Ответить
Саме так. Я це й мав на увазі.
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10.09.2021 18:13 Ответить
Власть берут в свои руки не цветочками и флажками, порой талибы куда практичнее и умней беззубых европейцев, которым псевдолемократические политиканы и СМИ окончательно мозги засрали! Овощ бежал с Украины не из-за "угрызений совести", а физически спасал свою бандитскую задницу! Пока белорусы не выйдут с "дихлофосом", таракан не сдохнет!
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10.09.2021 18:12 Ответить
Колхозник взялся за девушек, скоро видимо перейдёт на детей!

"Я с этим чмом в молодости гуляла": В Беларуси учительницу приговорили к двум годам "домашней химии" за комментарий под фото милиционера.

В Беларуси учительницу английского языка осудили на два года "домашней химии" (ограничение свободы без направления в исправительное учреждение) за то, что она в одном из телеграм-чатов оставила комментарий под фотографией милиционера.
Комментарий "Я с этим чмом в молодости гуляла" 33-летняя учительница оставила под фотографией милиционера Вадима Якимчика.
Лингвистическая экспертиза установила, что слово "чмо" несет в себе унизительную окраску, унижающую человеческое достоинство.Во время судебного заседания обвиняемая полностью признала свою вину. Женщина воспитывает двух детей. Суд посчитал это смягчающим обстоятельством. Как и "чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении".
Суд дал учительнице два года "домашней химии", также у женщины в доход государства конфисковали мобильный телефон."
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10.09.2021 18:12 Ответить
Бульботалибан
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10.09.2021 18:12 Ответить
Бульбалибан же.
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10.09.2021 18:42 Ответить
Интересно, на лобке тоже проверяли..
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10.09.2021 18:13 Ответить
У Білорусі дівчину оштрафували на $921 за біло-червоне волосся - Цензор.НЕТ 6899
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10.09.2021 18:20 Ответить
У Білорусі дівчину оштрафували на $921 за біло-червоне волосся - Цензор.НЕТ 7443
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10.09.2021 18:25 Ответить
Колхозник магазин пристегивать не умеет!)))))
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10.09.2021 18:40 Ответить
Колгосп він такий: куфайка і копати бульбу всім. Які ще зачискі?
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10.09.2021 18:25 Ответить
У вихідний день - право вдягнути фланелєвий костюмчик/довгу сукню з глухим комірцем. Зачіска тільки встановленої форми. Вдягнув джинси - на 5 років за "ношение штанов вероятного противника".
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10.09.2021 18:32 Ответить
Слава Богу шо ми з цього тільки сміємося... Білорусам з кацапами цього не зрозуміти.
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10.09.2021 18:26 Ответить
Lukashenka, guillotine that bitch yo
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10.09.2021 18:33 Ответить
Да она иностранный агент! Это же польский флаг!
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10.09.2021 18:38 Ответить
я так понял в статье не ее фото а просто прикрепили похожее.
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10.09.2021 19:00 Ответить
совсем е..нулись
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10.09.2021 18:39 Ответить
Пля, ущипните меня )))
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10.09.2021 18:45 Ответить
штука баксов почти У Білорусі дівчину оштрафували на $921 за біло-червоне волосся - Цензор.НЕТ 3857
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10.09.2021 18:51 Ответить
Неудачно...замаскировалась))
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10.09.2021 18:54 Ответить
Осталося ещё смотреть окрас волос и на интимных местах. Какую же они там уху ели!
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10.09.2021 18:57 Ответить
головне го не як на майдані ..
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10.09.2021 19:04 Ответить
Хорошо бы было, если бы после каждого последнего удара молотком, сдыхал и судья. Быть судьей, омерзительней чем коллектором
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10.09.2021 19:04 Ответить
судью колесовать
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10.09.2021 19:16 Ответить
так я не понял обрили или нет?
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10.09.2021 20:51 Ответить
У Білорусі дівчину оштрафували на $921 за біло-червоне волосся - Цензор.НЕТ 2260
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10.09.2021 22:14 Ответить
Тому що Білорусь окупована кацапами.
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11.09.2021 07:47 Ответить
 
 