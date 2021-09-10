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У Білорусі дівчину оштрафували на $921 за біло-червоне волосся

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Білорусі дівчину оштрафували на $921 за біло-червоне волосся

У Мінську суд оштрафував на 2 320 білоруських рублів ($921) Вікторію Левіну за біло-червоно-білий колір волосся.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".

Її звинуватили в порушенні порядку проведення масових заходів (стаття 24.23 КоАП).

Співробітники міліції затримали 19-річну Левіну напередодні на вулиці Одинцова і доставили у Фрунзензьке РУВД, де був складений протокол. У ньому вони написали: "Провела пікетування, маючи на голові забарвлення волосся біло-червоно-білого кольору".

У засіданні суду Вікторія брала участь по скайпу. Вона розповіла, що пофарбувала волосся півроку тому "жартома".

Суддя попросила дівчину повернутися і показати волосся, потім зазначила, що в неї "дуже цікава й оригінальна зачіска", і визнала винною Левіну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Я з цим чмом у молодості гуляла": У Білорусі вчительку засудили до двох років "домашньої хімії" за коментар під фото міліціонера
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Топ коментарі
+24
У білорусів революція унікальна, такої ще ніколи не було. Вони зробили революцію, щоб підти в рабство.
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10.09.2021 18:07
+17
В Беларуси девушку оштрафовали на $921 за бело-красные волосы - Цензор.НЕТ 5205
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10.09.2021 18:01
+16
Власть берут в свои руки не цветочками и флажками, порой талибы куда практичнее и умней беззубых европейцев, которым псевдолемократические политиканы и СМИ окончательно мозги засрали! Овощ бежал с Украины не из-за "угрызений совести", а физически спасал свою бандитскую задницу! Пока белорусы не выйдут с "дихлофосом", таракан не сдохнет!
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10.09.2021 18:12
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В Беларуси девушку оштрафовали на $921 за бело-красные волосы - Цензор.НЕТ 5205
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10.09.2021 18:01 Відповісти
скорую помощь еще не штрафуют ? У Білорусі дівчину оштрафували на $921 за біло-червоне волосся - Цензор.НЕТ 637
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10.09.2021 23:34 Відповісти
Та нормально,тут зелено-фиолетовые лахундры шастают вовсю и всем .....
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10.09.2021 18:04 Відповісти
Согласен, за зеленый цвет пора уже начинать пи*дить У Білорусі дівчину оштрафували на $921 за біло-червоне волосся - Цензор.НЕТ 433
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10.09.2021 18:07 Відповісти
и пилить напильником ноги..
У Білорусі дівчину оштрафували на $921 за біло-червоне волосся - Цензор.НЕТ 3903
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10.09.2021 18:09 Відповісти
У Білорусі дівчину оштрафували на $921 за біло-червоне волосся - Цензор.НЕТ 9991
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10.09.2021 18:21 Відповісти
У Білорусі дівчину оштрафували на $921 за біло-червоне волосся - Цензор.НЕТ 1991
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10.09.2021 18:28 Відповісти
Да, антинародный фашистский режим именно таков.
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10.09.2021 18:04 Відповісти
У білорусів революція унікальна, такої ще ніколи не було. Вони зробили революцію, щоб підти в рабство.
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10.09.2021 18:07 Відповісти
и не только в рабство к своему Луке, но еще и под московского Путю..
- оба они будут пороть вежливых, толерантных и не майданутых белорусов ..
на конюшнях в четыре руки и по очереди
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10.09.2021 18:12 Відповісти
Саме так. Я це й мав на увазі.
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10.09.2021 18:13 Відповісти
Власть берут в свои руки не цветочками и флажками, порой талибы куда практичнее и умней беззубых европейцев, которым псевдолемократические политиканы и СМИ окончательно мозги засрали! Овощ бежал с Украины не из-за "угрызений совести", а физически спасал свою бандитскую задницу! Пока белорусы не выйдут с "дихлофосом", таракан не сдохнет!
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10.09.2021 18:12 Відповісти
Колхозник взялся за девушек, скоро видимо перейдёт на детей!

"Я с этим чмом в молодости гуляла": В Беларуси учительницу приговорили к двум годам "домашней химии" за комментарий под фото милиционера.

В Беларуси учительницу английского языка осудили на два года "домашней химии" (ограничение свободы без направления в исправительное учреждение) за то, что она в одном из телеграм-чатов оставила комментарий под фотографией милиционера.
Комментарий "Я с этим чмом в молодости гуляла" 33-летняя учительница оставила под фотографией милиционера Вадима Якимчика.
Лингвистическая экспертиза установила, что слово "чмо" несет в себе унизительную окраску, унижающую человеческое достоинство.Во время судебного заседания обвиняемая полностью признала свою вину. Женщина воспитывает двух детей. Суд посчитал это смягчающим обстоятельством. Как и "чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении".
Суд дал учительнице два года "домашней химии", также у женщины в доход государства конфисковали мобильный телефон."
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10.09.2021 18:12 Відповісти
Бульботалибан
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10.09.2021 18:12 Відповісти
Бульбалибан же.
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10.09.2021 18:42 Відповісти
Интересно, на лобке тоже проверяли..
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10.09.2021 18:13 Відповісти
У Білорусі дівчину оштрафували на $921 за біло-червоне волосся - Цензор.НЕТ 6899
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10.09.2021 18:20 Відповісти
У Білорусі дівчину оштрафували на $921 за біло-червоне волосся - Цензор.НЕТ 7443
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10.09.2021 18:25 Відповісти
Колхозник магазин пристегивать не умеет!)))))
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10.09.2021 18:40 Відповісти
Колгосп він такий: куфайка і копати бульбу всім. Які ще зачискі?
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10.09.2021 18:25 Відповісти
У вихідний день - право вдягнути фланелєвий костюмчик/довгу сукню з глухим комірцем. Зачіска тільки встановленої форми. Вдягнув джинси - на 5 років за "ношение штанов вероятного противника".
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10.09.2021 18:32 Відповісти
Слава Богу шо ми з цього тільки сміємося... Білорусам з кацапами цього не зрозуміти.
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10.09.2021 18:26 Відповісти
Lukashenka, guillotine that bitch yo
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10.09.2021 18:33 Відповісти
Да она иностранный агент! Это же польский флаг!
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10.09.2021 18:38 Відповісти
я так понял в статье не ее фото а просто прикрепили похожее.
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10.09.2021 19:00 Відповісти
совсем е..нулись
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10.09.2021 18:39 Відповісти
Пля, ущипните меня )))
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10.09.2021 18:45 Відповісти
штука баксов почти У Білорусі дівчину оштрафували на $921 за біло-червоне волосся - Цензор.НЕТ 3857
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10.09.2021 18:51 Відповісти
Неудачно...замаскировалась))
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10.09.2021 18:54 Відповісти
Осталося ещё смотреть окрас волос и на интимных местах. Какую же они там уху ели!
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10.09.2021 18:57 Відповісти
головне го не як на майдані ..
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10.09.2021 19:04 Відповісти
Хорошо бы было, если бы после каждого последнего удара молотком, сдыхал и судья. Быть судьей, омерзительней чем коллектором
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10.09.2021 19:04 Відповісти
судью колесовать
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10.09.2021 19:16 Відповісти
так я не понял обрили или нет?
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10.09.2021 20:51 Відповісти
У Білорусі дівчину оштрафували на $921 за біло-червоне волосся - Цензор.НЕТ 2260
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10.09.2021 22:14 Відповісти
Тому що Білорусь окупована кацапами.
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11.09.2021 07:47 Відповісти
 
 