"Я з цим чмом у молодості гуляла": У Білорусі вчительку засудили до двох років "домашньої хімії" за коментар під фото міліціонера

У Білорусі вчительку англійської мови засудили на два роки "домашньої хімії" (обмеження свободи без направлення до виправної установи) за те, що вона в одному з телеграм-чатів залишила коментар під фотографією міліціонера.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

Коментар "Я з цим чмом у молодості гуляла" 33-річна вчителька залишила під фотографією міліціонера Вадима Якимчика.

Лінгвістична експертиза встановила, що слово "чмо" несе в собі принизливе забарвлення, що принижує людську гідність.

Під час судового засідання обвинувачена повністю визнала свою провину.

Жінка виховує двох дітей. Суд порахував це пом'якшувальною обставиною. Як і "щире розкаяння у скоєному злочині".

Суд дав вчительці два роки "домашньої хімії", також у жінки в дохід держави конфіскували мобільний телефон.

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