"Я з цим чмом у молодості гуляла": У Білорусі вчительку засудили до двох років "домашньої хімії" за коментар під фото міліціонера
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У Білорусі вчительку англійської мови засудили на два роки "домашньої хімії" (обмеження свободи без направлення до виправної установи) за те, що вона в одному з телеграм-чатів залишила коментар під фотографією міліціонера.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".
Коментар "Я з цим чмом у молодості гуляла" 33-річна вчителька залишила під фотографією міліціонера Вадима Якимчика.
Лінгвістична експертиза встановила, що слово "чмо" несе в собі принизливе забарвлення, що принижує людську гідність.
Під час судового засідання обвинувачена повністю визнала свою провину.
Жінка виховує двох дітей. Суд порахував це пом'якшувальною обставиною. Як і "щире розкаяння у скоєному злочині".
Суд дав вчительці два роки "домашньої хімії", також у жінки в дохід держави конфіскували мобільний телефон.
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" Народный депутат "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев выразил восхищение захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко."
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По результатам экспертного исследования слова «чмошник» следует отметить:
Ни в одном словаре русского языка нет слова «чмошник».Исходя из того, что данное слово имеет общий корень со словом «чмокать», означающим
1) производить характерный звук губами для выражения позитивных чувств к кому-либо или чему-либо,
2) звучно целовать, - можно сделать логический вывод о том, что «чмошник» - это человек, эмоционально выражающий свои чувства. Это даёт основания заключать, что слово «чмошник» не является неприличным и не унижает честь и достоинство человека».
Под выводами стоит подпись эксперта В.С. Соловьёва.