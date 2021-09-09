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"Я з цим чмом у молодості гуляла": У Білорусі вчительку засудили до двох років "домашньої хімії" за коментар під фото міліціонера

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

У Білорусі вчительку англійської мови засудили на два роки "домашньої хімії" (обмеження свободи без направлення до виправної установи) за те, що вона в одному з телеграм-чатів залишила коментар під фотографією міліціонера.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

Коментар "Я з цим чмом у молодості гуляла" 33-річна вчителька залишила під фотографією міліціонера Вадима Якимчика.

Лінгвістична експертиза встановила, що слово "чмо" несе в собі принизливе забарвлення, що принижує людську гідність.

Під час судового засідання обвинувачена повністю визнала свою провину.

Жінка виховує двох дітей. Суд порахував це пом'якшувальною обставиною. Як і "щире розкаяння у скоєному злочині".

Суд дав вчительці два роки "домашньої хімії", також у жінки в дохід держави конфіскували мобільний телефон.

Також дивіться: Росія перекинула до Білорусі винищувачі СУ-30СМ. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+46
Я тут на Цензоре уже на десяток пожизненных написал про зелю "Я с этим чмом в молодости гуляла": В Беларуси учительницу приговорили к двум годам "домашней химии" за комментарий под фото милиционера - Цензор.НЕТ 9364
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09.09.2021 10:26
+38
Нічєво ви нє панімаєтє! Какіє там дорогі! А какая фкусная малочька...
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09.09.2021 10:25
+17
Вот с мобильным телефоном я не понял вовсе! С "домашней химией"- тоже не очень, правда. Но телефон в пользу государства(!!!)... это нечто!
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09.09.2021 10:27
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Была бы молодой,то и по другому бы договорились )) Эх,бабы-бабы...))
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09.09.2021 10:22 Відповісти
Да в 33 могла бы и сгодиться. Может разнесло на пирожках?
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09.09.2021 10:24 Відповісти
а чмо что в суде молчало?
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09.09.2021 10:41 Відповісти
Ну это ж чмо.
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09.09.2021 10:48 Відповісти
также у женщины в доход государства конфисковали мобильный телефон. "Я з цим чмом у молодості гуляла": У Білорусі вчительку засудили до двох років "домашньої хімії" за коментар під фото міліціонера - Цензор.НЕТ 4206
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09.09.2021 12:53 Відповісти
На домашнюю чо?
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09.09.2021 10:23 Відповісти
Терпилы
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09.09.2021 10:24 Відповісти
капец.. они комменты отслеживают?
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09.09.2021 10:25 Відповісти
Я тут на Цензоре уже на десяток пожизненных написал про зелю "Я с этим чмом в молодости гуляла": В Беларуси учительницу приговорили к двум годам "домашней химии" за комментарий под фото милиционера - Цензор.НЕТ 9364
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09.09.2021 10:26 Відповісти
Смакуешь демократию? наслаждаешься? в бульбостан поедь в турпоездку на пару дней и про таракана напиши подобное...
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09.09.2021 10:31 Відповісти
Эт точно... "прибарахлился" сроками так ,что и детям с внуками хватит... "Я з цим чмом у молодості гуляла": У Білорусі вчительку засудили до двох років "домашньої хімії" за коментар під фото міліціонера - Цензор.НЕТ 4448
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09.09.2021 10:33 Відповісти
Аналогично,и дальше про зеленого дебила писать буду.
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09.09.2021 11:14 Відповісти
Я тоже "Я з цим чмом у молодості гуляла": У Білорусі вчительку засудили до двох років "домашньої хімії" за коментар під фото міліціонера - Цензор.НЕТ 7160
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09.09.2021 12:52 Відповісти
в них зато пенсія вища
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09.09.2021 13:54 Відповісти
Тут тоже могут отслеживать, а может и....
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09.09.2021 10:58 Відповісти
так, навіть ментам німецьким про це докладають. а ті потім як простітутки на визові за тобою по місту їздять, не дають переходити дорогу, між ногами плутаються.
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09.09.2021 12:33 Відповісти
Нічєво ви нє панімаєтє! Какіє там дорогі! А какая фкусная малочька...
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09.09.2021 10:25 Відповісти
"Слуги" від нього мліють.
" Народный депутат "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев выразил восхищение захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко."
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09.09.2021 10:33 Відповісти
Сдается мне что и главЗел им восхищается. Просто не афиширует, т.к. "пацаны в Европе и США не поймут"
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09.09.2021 11:22 Відповісти
Так всі, хто при владі у більшості країн, хочуть щоб було навіть не як в Білорусі, а як в Туркменістані чи Північній Кореї. Щоб не було всіляких там опозиціонерів, вільної преси зі своїми надолугими питаннями, народець щоб не виходив зі свохми вимогами. Але в нормальних країнах народ цього не допускає.
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09.09.2021 10:57 Відповісти
Вот с мобильным телефоном я не понял вовсе! С "домашней химией"- тоже не очень, правда. Но телефон в пользу государства(!!!)... это нечто!
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09.09.2021 10:27 Відповісти
Говорят у зеленского с Байденом была химия "Я с этим чмом в молодости гуляла": В Беларуси учительницу приговорили к двум годам "домашней химии" за комментарий под фото милиционера - Цензор.НЕТ 4773
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09.09.2021 10:30 Відповісти
а на встрече с ****** у Вовки будет физика . так глядишь и пройдет курс средней школы
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09.09.2021 10:43 Відповісти
с трением пониже спины ********** палочкой, полагаю?
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09.09.2021 10:57 Відповісти
***** имеет президента Украины, секс фантазии ватника -НЕТ. Это фантазии украинского "патриота"
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09.09.2021 11:42 Відповісти
не выбирайте президентом приблудного дибила не могущего связать два слова и не будет его ни кто иметь . доступно объяснил ?
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09.09.2021 12:41 Відповісти
Іще б колготки конфіскували.
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09.09.2021 10:46 Відповісти
не мають відношення до діла )))
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09.09.2021 12:35 Відповісти
А якщо засуджена в тих колготках з чмом по молодості гуляла?
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09.09.2021 14:25 Відповісти
шо ти як баба на лавці з трьома класами освіти.
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09.09.2021 17:17 Відповісти
Андрюша, привет! как выполнение нашего пари? не дождался я отчета... или то был пустозвон и пустоцвет?
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09.09.2021 10:51 Відповісти
Если это вы с ним на тыщ спорили,так он обращался ,что готов,вроде, через поезд передать,если не ошибаюсь
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09.09.2021 11:12 Відповісти
пари он сам предложил на 1 тысячу и проиграл... пототм спрашивал как встретиться. чтоб ему их передать, я ему предложил передать сумму в храм Божий( в его горооде, чтоб не городить неразумные поезда и передачи) и то с половины, вторую половину оставил на его усмотрение или благотворительности, с его стороны были уверения и "заклинагия" в готовности и скорейшем выполнении.... в итоге мертвая тишина... "Я з цим чмом у молодості гуляла": У Білорусі вчительку засудили до двох років "домашньої хімії" за коментар під фото міліціонера - Цензор.НЕТ 1203
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09.09.2021 13:21 Відповісти
Ну я так розумію що саме телефон - "знаряддя злочину"... Мабуть написала у себе в смартфоні... Писала-б з стаціонарного компа чи ноута - конфіскували-б його!
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09.09.2021 11:18 Відповісти
еще можно отрубить палец, которым набирала сообщение
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09.09.2021 12:49 Відповісти
Чего ты не понял??? В законе прописано - "конфискация предмета, с помощью которого совершено преступление". Там же и про домашнюю химию. "Я з цим чмом у молодості гуляла": У Білорусі вчительку засудили до двох років "домашньої хімії" за коментар під фото міліціонера - Цензор.НЕТ 871
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11.09.2021 13:23 Відповісти
и что ж ты его сифом не заразила?
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09.09.2021 10:28 Відповісти
чму ведь похер кто сча ты...

подари ему - цветы ! "Я с этим чмом в молодости гуляла": В Беларуси учительницу приговорили к двум годам "домашней химии" за комментарий под фото милиционера - Цензор.НЕТ 3884
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09.09.2021 10:30 Відповісти
млин,телефон забрали..теперь по логике у всех задержанных на протестах (если они будут) обувь должны забирать или шо?
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09.09.2021 10:31 Відповісти
Мєнту мобіла в око впала. Просто написати що телефону не було не могли, бо згідно матеріалів справи коментар було надіслано з телефону. )))
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09.09.2021 10:37 Відповісти
а чмо таки реально чмо
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09.09.2021 10:31 Відповісти
Зате чисто і дороги хороші.
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09.09.2021 10:34 Відповісти
а какая там тушонка... эххх какая там тушонка!
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09.09.2021 10:56 Відповісти
Згущенка!
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09.09.2021 11:35 Відповісти
За что? Она в хорошем смысле этого слова (чмо - честный, молодой, обаятельный)
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09.09.2021 10:36 Відповісти
Якщо сам мєнт цьому не повірив, то що вже тут зробиш!
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09.09.2021 10:41 Відповісти
Чисто милицейский образец - можна й так
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09.09.2021 13:32 Відповісти
"также у женщины в доход государства конфисковали мобильный телефон" - ну хоть нижнее белье в доход государства не конфисковали и на том спасибо "Я з цим чмом у молодості гуляла": У Білорусі вчительку засудили до двох років "домашньої хімії" за коментар під фото міліціонера - Цензор.НЕТ 2553
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09.09.2021 10:37 Відповісти
"Слово "чмо" несет в себе унизительную окраску" - за совєтських часів, в армії слово "чмо" розшифровувалось, як "чєловєк московской области". Ну то звісно, що "унизительная окраска", бо чмо - воно і в Африці чмо.
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09.09.2021 10:44 Відповісти
Это конечно много - 2 года за чмо. Но Таракан сам свой народ крысами называл, его на 2 года закрыть не хотите?
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09.09.2021 10:46 Відповісти
еще и с автоматом вышел(даже в африке диктаторы до такого не унижались)... их стрелять.... тех крыс чмошных...
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09.09.2021 10:55 Відповісти
ЧМО - человек мешающий обществу. За что судить???
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09.09.2021 10:47 Відповісти
Человек милицейского образца ( ЧМО)
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09.09.2021 13:35 Відповісти
В доход государства конфисковали мобильный телефон????🧐🤓
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09.09.2021 10:50 Відповісти
Тепер це білоруське чмо увіковічнили назавжди і в інтернеті, і в матеріалах судової справи. Ось звідки "слава" прийшла, де її ніхто не чекав. А так жило б собі чмо і ніхто про нього не знав.
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09.09.2021 10:51 Відповісти
Как говорили беларусские оппозиционеры, мол у них другой путь и Майдан им не нужен. Ну что же ЖРИте
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09.09.2021 10:55 Відповісти
Нефиг сидеть под своими реальными данными в соцсетях и всяких чатиках. А если уж светишь себя, то сиди молча...
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09.09.2021 10:55 Відповісти
Интересно, суд установил, когда она с ним гуляла он уже тогда был чмом, или стал им позже?
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09.09.2021 10:59 Відповісти
Тю, чем там адвокат занимался? Сделал бы экспертизу правильно "Я з цим чмом у молодості гуляла": У Білорусі вчительку засудили до двох років "домашньої хімії" за коментар під фото міліціонера - Цензор.НЕТ 9464

По результатам экспертного исследования слова «чмошник» следует отметить:
Ни в одном словаре русского языка нет слова «чмошник».Исходя из того, что данное слово имеет общий корень со словом «чмокать», означающим

1) производить характерный звук губами для выражения позитивных чувств к кому-либо или чему-либо,

2) звучно целовать, - можно сделать логический вывод о том, что «чмошник» - это человек, эмоционально выражающий свои чувства. Это даёт основания заключать, что слово «чмошник» не является неприличным и не унижает честь и достоинство человека».

Под выводами стоит подпись эксперта В.С. Соловьёва.

"Я з цим чмом у молодості гуляла": У Білорусі вчительку засудили до двох років "домашньої хімії" за коментар під фото міліціонера - Цензор.НЕТ 425
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09.09.2021 11:07 Відповісти
Девушка...но вы ж уже знали ,что оно чмо -неужели думали изменился?)
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09.09.2021 11:15 Відповісти
Вона забула, шо головне чмо не змінилося, та обов'язково її за це покарає, щоб інші боялись.
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09.09.2021 11:19 Відповісти
Домашня хімія - це як? Вона буде вдома робити хімічні крутиши дівчатам? Який маразм почався у Білорусі - це шось страшне. Залякують людей, засуджують, а легше всього взяти та відрізати тирнет, та всьо.
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09.09.2021 11:18 Відповісти
так диктатор не сможет выслеживать неугодных режиму
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09.09.2021 15:02 Відповісти
Так, не зможе, але ж він може повернути: почту, телефон, телеграф. "Я з цим чмом у молодості гуляла": У Білорусі вчительку засудили до двох років "домашньої хімії" за коментар під фото міліціонера - Цензор.НЕТ 4665
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09.09.2021 17:05 Відповісти
В. С. Елистратов в «Толковом словаре русского сленга» упоминает также иную расшифровку - «части материального обеспечения» (в качестве уничижительного названия служащих частей материального обеспечения солдатами Красной Армии) и, кроме того, приводит версию о сближении слова с американским идишеизмом англ. schmo «тупица, зануда» из идиш שמאָק (shmok) «пенис; дурак». Впоследствии, возможно, семантически сблизилось с арготизмами чмок («форма издевательства») и чмокатьбить»). "Я з цим чмом у молодості гуляла": У Білорусі вчительку засудили до двох років "домашньої хімії" за коментар під фото міліціонера - Цензор.НЕТ 8036 "Я з цим чмом у молодості гуляла": У Білорусі вчительку засудили до двох років "домашньої хімії" за коментар під фото міліціонера - Цензор.НЕТ 8036
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09.09.2021 11:24 Відповісти
Отслеживают и у нас. Но пока никаких действий за критику ослячого стада не предпринимают. Но вполне могут. Беркутовцы портновы татаровы никуда не делись. Выжидают момент.
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09.09.2021 11:59 Відповісти
Все здесь присутствующие потенциально уже с пожизненными..)
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09.09.2021 12:07 Відповісти
Пора уже остепенится и перестать гулять.
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09.09.2021 12:30 Відповісти
Остепенилась и дала чму от ворот поворот.
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09.09.2021 14:30 Відповісти
Угу, двое детей и не замужем.
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09.09.2021 14:49 Відповісти
Такое тоже бывает. Хотя про "не замужем" я в новости нигде не увидел. А если и так, то что?
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09.09.2021 15:16 Відповісти
тобто критику люди не сприймають, бо вона ж так мізки у нижній півкулі розжижає.
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09.09.2021 12:36 Відповісти
Сидят совки, у каждого своя дебильная власть, и друг в друга какашками кидаются. Кто больше не раб. Ахаха.
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09.09.2021 12:43 Відповісти
)) Беларуский чмошный округ **********
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09.09.2021 12:53 Відповісти
Человек милицейского образца ( ЧМО)
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09.09.2021 13:39 Відповісти
 
 