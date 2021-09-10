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Владимиру-Волынскому собираются вернуть историческое название - Владимир

Новости Цензор.НЕТ Общество

Владимиру-Волынскому собираются вернуть историческое название - Владимир

Участники общественных слушаний проголосовали за то, чтобы избавиться от части "Волынский" в названии города. Теперь этот вопрос рассмотрит горсовет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Владимир-Волынского горсовета.

Общественные слушания состоялись накануне, в них приняли участие 216 делегатов. 137 из них поддержали идею вернуть городу историческое название.

"Город, одним из первых получивший Магдебургское право, основателем которого был равноапостольный князь Владимир, должен вернуть себе имя, которое носил на протяжении многих веков и которое зафиксировано в летописях времен Киевской Руси" - отметил мэр города Игорь Пальонка.

Во время слушаний вспоминали опыт Переяслава-Хмельницкого, который несколько лет назад вернул историческое название, избавившись от навязанной в советские времена приставки "Хмельницкий".

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Теперь предложение переименовать город вынесут на заседание горсовета, запланированное на 1 октября.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+18
Давно пора , а то кацапы спекулируют на этом В летописях идет речь о нашем Владимире, а они приписывает своему Владимиру.
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10.09.2021 18:07
+14
Правильно буде "Володимир".
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10.09.2021 18:09
+14
но ведь... но как же...
посконно русский город Владимир...
на реке Клязьма-Медицинская...
золотое кольцо расеюшки...

Владимиру-Волынскому собираются вернуть историческое название - Владимир - Цензор.НЕТ 5210
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10.09.2021 18:20
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Давно пора , а то кацапы спекулируют на этом В летописях идет речь о нашем Владимире, а они приписывает своему Владимиру.
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10.09.2021 18:07 Ответить
Путлеру?
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10.09.2021 18:38 Ответить
При чем здесь путлер Тому городу Владимир что не далеко от мацквы
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10.09.2021 19:41 Ответить
(Тоть шо в золотом кольце? Ето я знаю.) Вы шуток не понимаете?
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10.09.2021 20:01 Ответить
маркуй свої шутьки
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10.09.2021 22:49 Ответить
Бамбарбия! Кергуду!
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11.09.2021 07:28 Ответить
Правильно буде "Володимир".
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10.09.2021 18:09 Ответить
Так користуйся українською версією "Цензора", там саме Володимир.
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10.09.2021 18:32 Ответить
Буває користують, але там новини пізніше виходять ніж в кацапській версії, як наче газета не українська. Але я про те що назви не перекладаються.
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10.09.2021 18:42 Ответить
Якщо переклали, то це дурня.
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10.09.2021 19:09 Ответить
добре
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10.09.2021 18:11 Ответить
точно просто "Владимир" без Зеленский? ))))))) (вместо Волынский)
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10.09.2021 18:12 Ответить
Я жыв у цьому мисти на вулици Ковельска, 85
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10.09.2021 18:18 Ответить
І ШО ? Володимиру-Волинському мають намір повернути історичну назву - Володимир - Цензор.НЕТ 1230
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11.09.2021 19:44 Ответить
Ностальгия ! ) Для меня это приятные воспоминания о красивом древнем городе, беззаботных школьных годах , а сегодня я гражданин другой страны.
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12.09.2021 08:23 Ответить
но ведь... но как же...
посконно русский город Владимир...
на реке Клязьма-Медицинская...
золотое кольцо расеюшки...

Владимиру-Волынскому собираются вернуть историческое название - Владимир - Цензор.НЕТ 5210
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10.09.2021 18:20 Ответить
то уруський, урус орда, горад владiмєр, тьфу, у сраному Залiссi.
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10.09.2021 22:56 Ответить
Тогда Новоград-Волынскому - Звягель!
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10.09.2021 18:28 Ответить
Звягель это потому что исходит фамилия Фимы Звягильского?
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10.09.2021 18:31 Ответить
Тоді вже Возвягль - саме такою була давньоруська назва, а вже потім ляхи її спотворили.
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10.09.2021 18:35 Ответить
То вже як громада забажае.
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10.09.2021 18:36 Ответить
Думаю що зупиняться на "Звягелі" - по-перше, легше вимовлять, по-друге - уже пішли місцеві бренди з цією назвою - наприклад, вони ще з кінця 90-х варять місцеве пиво під такою назвою (жив там колись, так пив)
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10.09.2021 19:22 Ответить
ну тіпа місцеві вже вибір зробили.
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10.09.2021 22:53 Ответить
а, как быть со станцией киев-волынский
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10.09.2021 19:15 Ответить
А це до чого? Це геть інша історія. Напрямок на Волинь залишився, як й сам регіон.
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10.09.2021 19:47 Ответить
Ещё бы Хмельницкому вернуть историческое название ПРОСКУРОВ, ибо навязанное во времена оккупации не соответствует исторической действительности.
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10.09.2021 18:32 Ответить
Угу.. а Мариуполю - Жданов.. Давайте срочно все возвращать взад.. Других проблем нет
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10.09.2021 18:34 Ответить
Маріуполь - це і є історична назва. Саме її місту й повернули у 90-ті.
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10.09.2021 18:36 Ответить
Павловск.. Не тринди
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10.09.2021 18:38 Ответить
Назву Павловськ він мав усього два роки у 18 сторіччі. З 1779 року його назва Маріуполь.
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10.09.2021 18:40 Ответить
Ну і на честь кого назвали Маріуполем.. Пральна на честь кацабської шльондри Павла.. Шо там історичного?
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10.09.2021 18:41 Ответить
кацабської шльондри Павла

^^^
Це ти про кого? Марію? Є великі сумніви на цей рахунок. Маріуполь - класна назва, до якої усі звикли.
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10.09.2021 18:44 Ответить
Так отож, що звикли.. І до Жданова звикали
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10.09.2021 18:46 Ответить
Ну, назва Жданов має відверто комуністичний відтінок. І сприймається значно гірше.
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10.09.2021 18:49 Ответить
Остыньте оба! Мариуполь был основан как центр Кальмиусской паланки Запорожских козаков. И называлось поселение изначально - ДОМАХА
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11.09.2021 01:46 Ответить
При чём тут бандит Жданов, Жданов это название советского оккупационого периода, именно этих названий нужно избавиться.
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10.09.2021 18:54 Ответить
В 1672 году Плоскиров
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10.09.2021 18:58 Ответить
а Мариуполю - Жданов



яка це iсторiя? цей вурдалак-комуняка здох зовсiм недавно по мiркам iсторii.
комуняцькi назви засунь собi у дупу.
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10.09.2021 22:58 Ответить
Не треба, бо ця назва виникла за часів польщі. Одна справа, коли повертають назви часів Русі, а геть інша, які виникли за польщі.
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10.09.2021 18:38 Ответить
А назва Хмельницький виникла за часів СРСР. А назва Харків за часів Московського царства. І майже всі інші назви виникли за часів іеших держав, тому що Україїна входила завжди до їх складу.
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10.09.2021 20:15 Ответить
Але слово "Харків" має українське походження. Та й основні історичні міста України виникли за часів Галицько-Волинського князівства та Русі, а не за часів польської чи російської окупації.
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12.09.2021 23:34 Ответить
Самя большая загадка для меня - почему Червонограду до сих пор не вернули старое название?
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10.09.2021 18:36 Ответить
Бо його назва виникла за часів польщі. Одна справа, коли повертають назви часів Русі, а геть інша, які виникли за польщі.
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10.09.2021 18:42 Ответить
До 1951 г. назывался Кристинополь.
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10.09.2021 20:05 Ответить
Це польська назва. Не треба повертати назви, які виникли за часів польської окупації наших земель.
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12.09.2021 23:36 Ответить
Бо його назва не від радянських часів походить, а з часів "Червеньської Русі" - була така назва після занепаду Галицько-Волинського князівства
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10.09.2021 19:24 Ответить
Місто виникло у 1692 році та мало назву Кристинопіль.
Нехер повертати місту назву, яка виникла за польської окупації. До Червоної Русі ******* назва немає жодного відношення.
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10.09.2021 19:44 Ответить
ТАк як тоді будем місто називать?
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10.09.2021 19:50 Ответить
Не таке це й легке питання, саме тому місто й досі має радянську назву, бо польську повертати не хочуть, а щось путнє вигададти не можуть.
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10.09.2021 19:52 Ответить
Польську повертати не хочуть? Ну тогда уж и Тернополь надо переименовать в Червонополь. Тоже ж в честь какого-то поляка назван.
А "не хотят польскую" потому что совки долбаные, они б и памятник Ленину с удовольствием бы вернули.
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10.09.2021 20:10 Ответить
Що ти верзеш? До чого тут "совки"?

Поляки у ******** польщі знищили фактично усю німецьку та нашу руську топоніміку, а ти тут розповідаєш дебільні казочки.
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12.09.2021 23:40 Ответить
Більше проблем в країні немає?
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10.09.2021 19:01 Ответить
Це новина ні про що... Може хоч про які досягнення напишуть? Щоб не соромно було
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10.09.2021 19:03 Ответить
адже це важливо...тільки чомусь розтягнене в часі...
розуміння про єдину церкву і мову немає...
а з досягнень - ковбаси на всі смаки і кишені...вже давно досягнуто
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10.09.2021 19:20 Ответить
Франківську повернуть Станіслав! Володимиру-Волинському мають намір повернути історичну назву - Володимир - Цензор.НЕТ 9155
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10.09.2021 19:04 Ответить
Ще раз - назви, які виникли за часів польської окупації, повертати не треба. Інша справа, коли мова про назви, які виникли за часів нашої Русі.
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10.09.2021 19:12 Ответить
А нам подобається назва Івано-Франківськ,ми в себе самі господарі як хочем так і називаєм.
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11.09.2021 08:15 Ответить
все русско-совковое - просто нах*й!
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10.09.2021 19:14 Ответить
всем городам нужно вернуть их Исторические названия !
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10.09.2021 21:20 Ответить
Володимир, але аж ніяк Владімір
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10.09.2021 19:39 Ответить
"володимир", "владімір", "вальдемар" - все одне гівно, яке походить від французького вислову "вол де мор", що перекладається, як "ПОЛІТ СМЕРТІ"! Не вірите? Перекладіть у гуглоперекладачі "vol de mort"...
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10.09.2021 21:28 Ответить
Мариуполь тоже был основан как центр Кальмиусской паланки Запорожских козаков. И называлось поселение изначально - ДОМАХА.

Одеса строилась бывшими запорожцами- каменотесами на месте древнего литовского замка 14 века, под названием Кочубиев (позже- турецкий Хаджибей).
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11.09.2021 01:51 Ответить
Нашому Володимиру більше років ніж всій мокшандії.Кацапський "Владимир"тільки і відомий по пересилці ЗК,хотя лапотники цим пишаються,чим більше ходок тим поважніший член суспільства.
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11.09.2021 08:12 Ответить
Певно Володимир. А не владімір.
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11.09.2021 19:43 Ответить
 
 