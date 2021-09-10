Владимиру-Волынскому собираются вернуть историческое название - Владимир
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Участники общественных слушаний проголосовали за то, чтобы избавиться от части "Волынский" в названии города. Теперь этот вопрос рассмотрит горсовет.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Владимир-Волынского горсовета.
Общественные слушания состоялись накануне, в них приняли участие 216 делегатов. 137 из них поддержали идею вернуть городу историческое название.
"Город, одним из первых получивший Магдебургское право, основателем которого был равноапостольный князь Владимир, должен вернуть себе имя, которое носил на протяжении многих веков и которое зафиксировано в летописях времен Киевской Руси" - отметил мэр города Игорь Пальонка.
Во время слушаний вспоминали опыт Переяслава-Хмельницкого, который несколько лет назад вернул историческое название, избавившись от навязанной в советские времена приставки "Хмельницкий".
Теперь предложение переименовать город вынесут на заседание горсовета, запланированное на 1 октября.
Пожалуйста, подождите...
посконно русский город Владимир...
на реке Клязьма-Медицинская...
золотое кольцо расеюшки...
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Це ти про кого? Марію? Є великі сумніви на цей рахунок. Маріуполь - класна назва, до якої усі звикли.
яка це iсторiя? цей вурдалак-комуняка здох зовсiм недавно по мiркам iсторii.
комуняцькi назви засунь собi у дупу.
Нехер повертати місту назву, яка виникла за польської окупації. До Червоної Русі ******* назва немає жодного відношення.
А "не хотят польскую" потому что совки долбаные, они б и памятник Ленину с удовольствием бы вернули.
Поляки у ******** польщі знищили фактично усю німецьку та нашу руську топоніміку, а ти тут розповідаєш дебільні казочки.
розуміння про єдину церкву і мову немає...
а з досягнень - ковбаси на всі смаки і кишені...вже давно досягнуто
Одеса строилась бывшими запорожцами- каменотесами на месте древнего литовского замка 14 века, под названием Кочубиев (позже- турецкий Хаджибей).