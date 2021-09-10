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Волинь (650) перейменування (505)

Володимиру-Волинському мають намір повернути історичну назву - Володимир

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Володимиру-Волинському мають намір повернути історичну назву - Володимир

Учасники громадських слухань проголосували за те, щоб позбутися від частини "Волинський" в назві міста. Тепер це питання розгляне міськрада.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на сайт Володимир-Волинської міськради.

Громадські слухання відбулися напередодні, в них взяли участь 216 делегатів. 137 із них підтримали ідею повернути місту історичну назву.

"Місто, яке одним із перших отримало Магдебурзьке право, засновником якого був рівноапостольний князь Володимир, має повернути собі ім'я, яке носило протягом багатьох століть і яке зафіксовано в літописах часів Київської Русі" - зазначив мер міста Ігор Пальонка.

Під час слухань згадували досвід Переяслава-Хмельницького, який кілька років тому повернув історичну назву, позбувшись від нав'язаної в радянські часи приставки "Хмельницький".

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Тепер пропозицію перейменувати місто винесуть на засідання міськради, заплановане на 1 жовтня.
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Топ коментарі
+18
Давно пора , а то кацапы спекулируют на этом В летописях идет речь о нашем Владимире, а они приписывает своему Владимиру.
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10.09.2021 18:07
+14
Правильно буде "Володимир".
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10.09.2021 18:09
+14
но ведь... но как же...
посконно русский город Владимир...
на реке Клязьма-Медицинская...
золотое кольцо расеюшки...

Владимиру-Волынскому собираются вернуть историческое название - Владимир - Цензор.НЕТ 5210
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10.09.2021 18:20
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Давно пора , а то кацапы спекулируют на этом В летописях идет речь о нашем Владимире, а они приписывает своему Владимиру.
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10.09.2021 18:07 Відповісти
Путлеру?
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10.09.2021 18:38 Відповісти
При чем здесь путлер Тому городу Владимир что не далеко от мацквы
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10.09.2021 19:41 Відповісти
(Тоть шо в золотом кольце? Ето я знаю.) Вы шуток не понимаете?
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10.09.2021 20:01 Відповісти
маркуй свої шутьки
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10.09.2021 22:49 Відповісти
Бамбарбия! Кергуду!
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11.09.2021 07:28 Відповісти
Правильно буде "Володимир".
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10.09.2021 18:09 Відповісти
Так користуйся українською версією "Цензора", там саме Володимир.
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10.09.2021 18:32 Відповісти
Буває користують, але там новини пізніше виходять ніж в кацапській версії, як наче газета не українська. Але я про те що назви не перекладаються.
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10.09.2021 18:42 Відповісти
Якщо переклали, то це дурня.
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10.09.2021 19:09 Відповісти
добре
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10.09.2021 18:11 Відповісти
точно просто "Владимир" без Зеленский? ))))))) (вместо Волынский)
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10.09.2021 18:12 Відповісти
Я жыв у цьому мисти на вулици Ковельска, 85
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10.09.2021 18:18 Відповісти
І ШО ? Володимиру-Волинському мають намір повернути історичну назву - Володимир - Цензор.НЕТ 1230
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11.09.2021 19:44 Відповісти
Ностальгия ! ) Для меня это приятные воспоминания о красивом древнем городе, беззаботных школьных годах , а сегодня я гражданин другой страны.
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12.09.2021 08:23 Відповісти
но ведь... но как же...
посконно русский город Владимир...
на реке Клязьма-Медицинская...
золотое кольцо расеюшки...

Владимиру-Волынскому собираются вернуть историческое название - Владимир - Цензор.НЕТ 5210
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10.09.2021 18:20 Відповісти
то уруський, урус орда, горад владiмєр, тьфу, у сраному Залiссi.
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10.09.2021 22:56 Відповісти
Тогда Новоград-Волынскому - Звягель!
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10.09.2021 18:28 Відповісти
Звягель это потому что исходит фамилия Фимы Звягильского?
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10.09.2021 18:31 Відповісти
Тоді вже Возвягль - саме такою була давньоруська назва, а вже потім ляхи її спотворили.
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10.09.2021 18:35 Відповісти
То вже як громада забажае.
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10.09.2021 18:36 Відповісти
Думаю що зупиняться на "Звягелі" - по-перше, легше вимовлять, по-друге - уже пішли місцеві бренди з цією назвою - наприклад, вони ще з кінця 90-х варять місцеве пиво під такою назвою (жив там колись, так пив)
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10.09.2021 19:22 Відповісти
ну тіпа місцеві вже вибір зробили.
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10.09.2021 22:53 Відповісти
а, как быть со станцией киев-волынский
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10.09.2021 19:15 Відповісти
А це до чого? Це геть інша історія. Напрямок на Волинь залишився, як й сам регіон.
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10.09.2021 19:47 Відповісти
Ещё бы Хмельницкому вернуть историческое название ПРОСКУРОВ, ибо навязанное во времена оккупации не соответствует исторической действительности.
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10.09.2021 18:32 Відповісти
Угу.. а Мариуполю - Жданов.. Давайте срочно все возвращать взад.. Других проблем нет
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10.09.2021 18:34 Відповісти
Маріуполь - це і є історична назва. Саме її місту й повернули у 90-ті.
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10.09.2021 18:36 Відповісти
Павловск.. Не тринди
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10.09.2021 18:38 Відповісти
Назву Павловськ він мав усього два роки у 18 сторіччі. З 1779 року його назва Маріуполь.
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10.09.2021 18:40 Відповісти
Ну і на честь кого назвали Маріуполем.. Пральна на честь кацабської шльондри Павла.. Шо там історичного?
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10.09.2021 18:41 Відповісти
кацабської шльондри Павла

^^^
Це ти про кого? Марію? Є великі сумніви на цей рахунок. Маріуполь - класна назва, до якої усі звикли.
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10.09.2021 18:44 Відповісти
Так отож, що звикли.. І до Жданова звикали
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10.09.2021 18:46 Відповісти
Ну, назва Жданов має відверто комуністичний відтінок. І сприймається значно гірше.
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10.09.2021 18:49 Відповісти
Остыньте оба! Мариуполь был основан как центр Кальмиусской паланки Запорожских козаков. И называлось поселение изначально - ДОМАХА
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11.09.2021 01:46 Відповісти
При чём тут бандит Жданов, Жданов это название советского оккупационого периода, именно этих названий нужно избавиться.
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10.09.2021 18:54 Відповісти
В 1672 году Плоскиров
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10.09.2021 18:58 Відповісти
а Мариуполю - Жданов



яка це iсторiя? цей вурдалак-комуняка здох зовсiм недавно по мiркам iсторii.
комуняцькi назви засунь собi у дупу.
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10.09.2021 22:58 Відповісти
Не треба, бо ця назва виникла за часів польщі. Одна справа, коли повертають назви часів Русі, а геть інша, які виникли за польщі.
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10.09.2021 18:38 Відповісти
А назва Хмельницький виникла за часів СРСР. А назва Харків за часів Московського царства. І майже всі інші назви виникли за часів іеших держав, тому що Україїна входила завжди до їх складу.
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10.09.2021 20:15 Відповісти
Але слово "Харків" має українське походження. Та й основні історичні міста України виникли за часів Галицько-Волинського князівства та Русі, а не за часів польської чи російської окупації.
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12.09.2021 23:34 Відповісти
Самя большая загадка для меня - почему Червонограду до сих пор не вернули старое название?
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10.09.2021 18:36 Відповісти
Бо його назва виникла за часів польщі. Одна справа, коли повертають назви часів Русі, а геть інша, які виникли за польщі.
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10.09.2021 18:42 Відповісти
До 1951 г. назывался Кристинополь.
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10.09.2021 20:05 Відповісти
Це польська назва. Не треба повертати назви, які виникли за часів польської окупації наших земель.
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12.09.2021 23:36 Відповісти
Бо його назва не від радянських часів походить, а з часів "Червеньської Русі" - була така назва після занепаду Галицько-Волинського князівства
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10.09.2021 19:24 Відповісти
Місто виникло у 1692 році та мало назву Кристинопіль.
Нехер повертати місту назву, яка виникла за польської окупації. До Червоної Русі ******* назва немає жодного відношення.
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10.09.2021 19:44 Відповісти
ТАк як тоді будем місто називать?
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10.09.2021 19:50 Відповісти
Не таке це й легке питання, саме тому місто й досі має радянську назву, бо польську повертати не хочуть, а щось путнє вигададти не можуть.
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10.09.2021 19:52 Відповісти
Польську повертати не хочуть? Ну тогда уж и Тернополь надо переименовать в Червонополь. Тоже ж в честь какого-то поляка назван.
А "не хотят польскую" потому что совки долбаные, они б и памятник Ленину с удовольствием бы вернули.
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10.09.2021 20:10 Відповісти
Що ти верзеш? До чого тут "совки"?

Поляки у ******** польщі знищили фактично усю німецьку та нашу руську топоніміку, а ти тут розповідаєш дебільні казочки.
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12.09.2021 23:40 Відповісти
Більше проблем в країні немає?
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10.09.2021 19:01 Відповісти
Це новина ні про що... Може хоч про які досягнення напишуть? Щоб не соромно було
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10.09.2021 19:03 Відповісти
адже це важливо...тільки чомусь розтягнене в часі...
розуміння про єдину церкву і мову немає...
а з досягнень - ковбаси на всі смаки і кишені...вже давно досягнуто
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10.09.2021 19:20 Відповісти
Франківську повернуть Станіслав! Володимиру-Волинському мають намір повернути історичну назву - Володимир - Цензор.НЕТ 9155
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10.09.2021 19:04 Відповісти
Ще раз - назви, які виникли за часів польської окупації, повертати не треба. Інша справа, коли мова про назви, які виникли за часів нашої Русі.
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10.09.2021 19:12 Відповісти
А нам подобається назва Івано-Франківськ,ми в себе самі господарі як хочем так і називаєм.
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11.09.2021 08:15 Відповісти
все русско-совковое - просто нах*й!
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10.09.2021 19:14 Відповісти
всем городам нужно вернуть их Исторические названия !
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10.09.2021 21:20 Відповісти
Володимир, але аж ніяк Владімір
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10.09.2021 19:39 Відповісти
"володимир", "владімір", "вальдемар" - все одне гівно, яке походить від французького вислову "вол де мор", що перекладається, як "ПОЛІТ СМЕРТІ"! Не вірите? Перекладіть у гуглоперекладачі "vol de mort"...
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10.09.2021 21:28 Відповісти
Мариуполь тоже был основан как центр Кальмиусской паланки Запорожских козаков. И называлось поселение изначально - ДОМАХА.

Одеса строилась бывшими запорожцами- каменотесами на месте древнего литовского замка 14 века, под названием Кочубиев (позже- турецкий Хаджибей).
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11.09.2021 01:51 Відповісти
Нашому Володимиру більше років ніж всій мокшандії.Кацапський "Владимир"тільки і відомий по пересилці ЗК,хотя лапотники цим пишаються,чим більше ходок тим поважніший член суспільства.
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11.09.2021 08:12 Відповісти
Певно Володимир. А не владімір.
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11.09.2021 19:43 Відповісти
 
 