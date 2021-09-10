Володимиру-Волинському мають намір повернути історичну назву - Володимир
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Учасники громадських слухань проголосували за те, щоб позбутися від частини "Волинський" в назві міста. Тепер це питання розгляне міськрада.
Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на сайт Володимир-Волинської міськради.
Громадські слухання відбулися напередодні, в них взяли участь 216 делегатів. 137 із них підтримали ідею повернути місту історичну назву.
"Місто, яке одним із перших отримало Магдебурзьке право, засновником якого був рівноапостольний князь Володимир, має повернути собі ім'я, яке носило протягом багатьох століть і яке зафіксовано в літописах часів Київської Русі" - зазначив мер міста Ігор Пальонка.
Під час слухань згадували досвід Переяслава-Хмельницького, який кілька років тому повернув історичну назву, позбувшись від нав'язаної в радянські часи приставки "Хмельницький".
Тепер пропозицію перейменувати місто винесуть на засідання міськради, заплановане на 1 жовтня.
Будь ласка, зачекайте...
посконно русский город Владимир...
на реке Клязьма-Медицинская...
золотое кольцо расеюшки...
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Це ти про кого? Марію? Є великі сумніви на цей рахунок. Маріуполь - класна назва, до якої усі звикли.
яка це iсторiя? цей вурдалак-комуняка здох зовсiм недавно по мiркам iсторii.
комуняцькi назви засунь собi у дупу.
Нехер повертати місту назву, яка виникла за польської окупації. До Червоної Русі ******* назва немає жодного відношення.
А "не хотят польскую" потому что совки долбаные, они б и памятник Ленину с удовольствием бы вернули.
Поляки у ******** польщі знищили фактично усю німецьку та нашу руську топоніміку, а ти тут розповідаєш дебільні казочки.
розуміння про єдину церкву і мову немає...
а з досягнень - ковбаси на всі смаки і кишені...вже давно досягнуто
Одеса строилась бывшими запорожцами- каменотесами на месте древнего литовского замка 14 века, под названием Кочубиев (позже- турецкий Хаджибей).