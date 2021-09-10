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ВСК по "Вагнергейту" заслушает руководство военной разведки и участников спецоперации
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Члены комиссии решили заслушать непосредственных участников спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера", которых привел нардеп "Голоса" Костенко.
Об этом журналистам сказала на брифинге глава комиссии, нардеп "СН" Марьяна Безуглая, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
По ее словам, комиссия продолжает в закрытом режиме заслушивать руководство военной разведки.
Также было принято решение заслушать и непосредственных участников сорвавшейся спецоперации.
"Наша ТСК поддержала предложение Костенко, чтобы заслушать этих двух людей (участников спецоперации, которые пришли на сегодняшнее заседание - ред). Они ждут очереди", - отметила Безуглая.
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+8 Светлана Науменко
показать весь комментарий10.09.2021 18:55
+8 Only
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+6 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий10.09.2021 18:52
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потому как она должна была его заболтать и похерить????
Один єврей репетує на всю вулицю:
- Абрам! Твоя дочка повія!
Другий підскакує до ньоги и шепоче:
- Ти що, здурів? У мене немає дочки. У мене - син!
- А ти тепер спробуй доведи!
Ось у цьому й полягають всі ті вкиди "узєлєнських" стосовно "вагнерівців". Словами відмазати дурника, що визнав не тільки факт проведення такої операції, а ще й "злив" її в КДБ-ФСБ. При цьому не маючи на руках жодних доказів. "А ти тепер спробуй доведи" (с)
Представниця «Слуги народу» Мар'яна Безугла поширила відверту брехню. Саме п'ятий Президент України Петро Порошенко санкціонував початок спецоперацію проти т.зв ПВК Вагнера. Так само як саме президент Зеленський завалив її фінал, перекресливши ризиковану високофахову роботу українських спецслужб.
Володимир Зеленський визнав, що попередив Лукашенка. Невже це не підстава, щоб допитати його?
ПсевдоТСК винятково з вірних «Слуг», у роботі якої сьогодні не брала участі жодна інша фракція чи депутатська група, має одну мету - прикрити і захистити зрадників в Офісі Президента.
Тому «Європейська Солідарність» не брала і не братиме участі в їхній виставі. Ми вимагаємо голосування повноважної ТСК за участі усіх політичних сил парламенту, за винятком проросійської ОПЗЖ.
ТСК - це інструмент опозиції. Влада мала би розслідувати зрив спецоперації силами правоохоронних органів насамперед СБУ.
Петро Порошенко готовий дати покази СБУ, але вона за 13 місяців не провела жодної слідчої дії із розслідування злочину. Це означає, що Служба, замість того щоб встановити істину і захистити державу, ховає кінці в воду і покриває злочинців. Не вийде. Надто багато слідів і свідків. І злочин - без терміну давності.