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ТСК щодо "Вагнергейту" заслухає керівництво військової розвідки та учасників спецоперації
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Члени комісії вирішили заслухати безпосередніх учасників спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера", яких привів нардеп "Голосу" Костенко.
Про це журналістам сказала на брифінгу голова комісії, нардеп "СН" Мар'яна Безугла, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
За її словами, комісія продовжує в закритому режимі заслуховувати керівництво військової розвідки.
Також було прийнято рішення заслухати і безпосередніх учасників спецоперації, що зірвалася.
"Наша ТСК підтримала пропозицію Костенка, щоб заслухати цих двох людей (учасників спецоперації, які прийшли на сьогоднішнє засідання - ред). Вони чекають черги", - зазначила Безугла.
Топ коментарі
+8 Светлана Науменко
показати весь коментар10.09.2021 18:55
+8 Only
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+6 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар10.09.2021 18:52
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потому как она должна была его заболтать и похерить????
Один єврей репетує на всю вулицю:
- Абрам! Твоя дочка повія!
Другий підскакує до ньоги и шепоче:
- Ти що, здурів? У мене немає дочки. У мене - син!
- А ти тепер спробуй доведи!
Ось у цьому й полягають всі ті вкиди "узєлєнських" стосовно "вагнерівців". Словами відмазати дурника, що визнав не тільки факт проведення такої операції, а ще й "злив" її в КДБ-ФСБ. При цьому не маючи на руках жодних доказів. "А ти тепер спробуй доведи" (с)
Представниця «Слуги народу» Мар'яна Безугла поширила відверту брехню. Саме п'ятий Президент України Петро Порошенко санкціонував початок спецоперацію проти т.зв ПВК Вагнера. Так само як саме президент Зеленський завалив її фінал, перекресливши ризиковану високофахову роботу українських спецслужб.
Володимир Зеленський визнав, що попередив Лукашенка. Невже це не підстава, щоб допитати його?
ПсевдоТСК винятково з вірних «Слуг», у роботі якої сьогодні не брала участі жодна інша фракція чи депутатська група, має одну мету - прикрити і захистити зрадників в Офісі Президента.
Тому «Європейська Солідарність» не брала і не братиме участі в їхній виставі. Ми вимагаємо голосування повноважної ТСК за участі усіх політичних сил парламенту, за винятком проросійської ОПЗЖ.
ТСК - це інструмент опозиції. Влада мала би розслідувати зрив спецоперації силами правоохоронних органів насамперед СБУ.
Петро Порошенко готовий дати покази СБУ, але вона за 13 місяців не провела жодної слідчої дії із розслідування злочину. Це означає, що Служба, замість того щоб встановити істину і захистити державу, ховає кінці в воду і покриває злочинців. Не вийде. Надто багато слідів і свідків. І злочин - без терміну давності.