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Новини Політика України
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ТСК (343) ПВК "Вагнер" (1476) Безугла (207)

ТСК щодо "Вагнергейту" заслухає керівництво військової розвідки та учасників спецоперації

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ТСК щодо

Члени комісії вирішили заслухати безпосередніх учасників спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера", яких привів нардеп "Голосу" Костенко.

Про це журналістам сказала на брифінгу голова комісії, нардеп "СН" Мар'яна Безугла, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, комісія продовжує в закритому режимі заслуховувати керівництво військової розвідки.

Також було прийнято рішення заслухати і безпосередніх учасників спецоперації, що зірвалася.

"Наша ТСК підтримала пропозицію Костенка, щоб заслухати цих двох людей (учасників спецоперації, які прийшли на сьогоднішнє засідання - ред). Вони чекають черги", - зазначила Безугла.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У зриві спецоперації з "вагнерівцями" складу злочину немає, а те, що про це дізналися РФ і РБ, потрібно розслідувати, - "слуга народу" Безугла
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Топ коментарі
+8
Так она самая большая дура из слуг, умного не назначили бы
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10.09.2021 18:55
+8
Одно уточнение - операция не сорвавшаяся, а сорванная!
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10.09.2021 18:57
+6
почему именно безуглой поручили это серьезное (не только имиджево) расследование???
потому как она должна была его заболтать и похерить????
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10.09.2021 18:52
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зер гут, Вальдемар
ВСК по "Вагнергейту" слушает руководство военной разведки и участников спецоперации - Цензор.НЕТ 5893
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10.09.2021 18:52 Відповісти
почему именно безуглой поручили это серьезное (не только имиджево) расследование???
потому как она должна была его заболтать и похерить????
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10.09.2021 18:52 Відповісти
Так она самая большая дура из слуг, умного не назначили бы
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10.09.2021 18:55 Відповісти
можеш її спитати і тут. Якщо появиться. звісно. Марьяна - це вона, та сама безугла
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10.09.2021 19:05 Відповісти
та їй нема коли ))) їй білими нитками справу вишивати тре ))))
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10.09.2021 19:25 Відповісти
"Заболтать" ще вміть треба! А у неї мізки "Фроськи з базару"!!!
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10.09.2021 19:29 Відповісти
отож! отож на це і розраховано...на дурне теліпання язиком... на фонтан дурних речень з набором вумних слів...бла-бла-бла...ні про що !!!
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10.09.2021 20:03 Відповісти
Де все те бидло, що вищало тут кілька місяців тому "спєцапіраціі нєбило, ето всьо фєйк!!!111"?
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10.09.2021 18:53 Відповісти
А якого #єра ти виходила на брифінг, з казочкою, у вигляді висновку, якщо прямих свідків не слухала???
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10.09.2021 18:56 Відповісти
Одно уточнение - операция не сорвавшаяся, а сорванная!
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10.09.2021 18:57 Відповісти
тск продалась ещё до создания тск.
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10.09.2021 19:00 Відповісти
Но ведь операции не біло как так , как далі жити ТСК щодо "Вагнергейту" заслухає керівництво військової розвідки та учасників спецоперації - Цензор.НЕТ 2375 ТСК щодо "Вагнергейту" заслухає керівництво військової розвідки та учасників спецоперації - Цензор.НЕТ 7271 ? со слов «найвеличнішого» ж звісно її не було / потім була але не наша
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10.09.2021 19:02 Відповісти
Є такий старий, як світ, анекдот:
Один єврей репетує на всю вулицю:
- Абрам! Твоя дочка повія!
Другий підскакує до ньоги и шепоче:
- Ти що, здурів? У мене немає дочки. У мене - син!
- А ти тепер спробуй доведи!

Ось у цьому й полягають всі ті вкиди "узєлєнських" стосовно "вагнерівців". Словами відмазати дурника, що визнав не тільки факт проведення такої операції, а ще й "злив" її в КДБ-ФСБ. При цьому не маючи на руках жодних доказів. "А ти тепер спробуй доведи" (с)
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10.09.2021 19:08 Відповісти
Представниця «Слуги народу» поширила відверту брехню - заява пресслужби «Європейської Солідарності»*
Представниця «Слуги народу» Мар'яна Безугла поширила відверту брехню. Саме п'ятий Президент України Петро Порошенко санкціонував початок спецоперацію проти т.зв ПВК Вагнера. Так само як саме президент Зеленський завалив її фінал, перекресливши ризиковану високофахову роботу українських спецслужб.
Володимир Зеленський визнав, що попередив Лукашенка. Невже це не підстава, щоб допитати його?
ПсевдоТСК винятково з вірних «Слуг», у роботі якої сьогодні не брала участі жодна інша фракція чи депутатська група, має одну мету - прикрити і захистити зрадників в Офісі Президента.
Тому «Європейська Солідарність» не брала і не братиме участі в їхній виставі. Ми вимагаємо голосування повноважної ТСК за участі усіх політичних сил парламенту, за винятком проросійської ОПЗЖ.
ТСК - це інструмент опозиції. Влада мала би розслідувати зрив спецоперації силами правоохоронних органів насамперед СБУ.
Петро Порошенко готовий дати покази СБУ, але вона за 13 місяців не провела жодної слідчої дії із розслідування злочину. Це означає, що Служба, замість того щоб встановити істину і захистити державу, ховає кінці в воду і покриває злочинців. Не вийде. Надто багато слідів і свідків. І злочин - без терміну давності.
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10.09.2021 20:17 Відповісти
Костенко збрехав, что ли когда заявлял что его не пустили на заседание ТСК?
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10.09.2021 20:41 Відповісти
 
 