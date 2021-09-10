Супругам из Швеции не разрешили назвать сына Владимиром Путиным
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Шведские власти отклонили просьбу супружеской пары из города Лахольм на юге Швеции, которая хотела назвать своего ребенка Владимиром Путиным.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".
Шведские родители должны сообщать имена своих новорожденных в налоговое агентство Skatteverket, где пара и получила отказ.
Согласно шведским правилам, имена не должны быть оскорбительными или представлять опасность для носителя, также не допускаются имена, явно похожие на фамилии.
Неясно, какой из этих принципов лег в основу решения налогового органа, но это не первый случай, когда он отвергает подобные запросы. Ранее власти не давали разрешения на такие имена, как Форд, Аллах, Пилзнер и Q.
По данным Статистического управления Швеции, всего в Швеции насчитывается 1413 мужчин с именем Владимир и один или ни одного человека по имени Путин (база данных статистики не указывает конкретных данных менее чем по двум людям из соображений конфиденциальности).
Пожалуйста, подождите...
а ведь мог стать еще беднее !!!!!!
ла-ла-ла-ла !!!!
Але тепер побачив це на власні очі (ще декілька фоток глянув), це жах.
(вяличие-то какое! енто вам не йух собачий, а культурная столица!)
И на Берлин.
"Россия на 3-м месте в мире по эмиграции - кто бежит из страны? Самые значительные расхождения зафиксированы по американскому, чешскому и венгерскому направлению: там число уехавших россиян отличается от данных Росстата в 9, 12 и 14 раз соответственно. В целом же в 24 страны, которые входят в Организацию экономического сотрудничества, из России выехало в 6 раз больше людей, чем утверждают в российском статистическом ведомстве.
В исследовании "Проекта" также отмечается, что Россия находится на третьем месте в мире по общему числу эмигрировавших: на 2017 год в мире зафиксировано 10,6 миллиона человек, покинувших РФ и проживающих за ее пределами, что составляет 7% от всего населения России и 4% от эмигрантов из всех стран. Впереди России по этому показателю только Индия и Мексика.
При этом Россия обогнала по темпам эмиграции даже Китай - его покинуло 9,9 млн человек. Позади РФ остался Бангладеш с 7,5 млн эмигрантов, Сирия, Пакистан и Украина.
Большинство эмигрантов из России 2017 года - люди трудоспособного возраста, до 34 лет. При этом резко увеличилось количество уезжающих с высшим образованием: по сравнению с 2012 годом - более чем в 4 раза. Количество эмигрировавших с ученой степенью возросло вдвое.
Больше 40 процентов россиян в качестве причин, заставивших задуматься об эмиграции, называют лучшие условия жизни за рубежом и нестабильную экономическую ситуацию в своей стране. Почти каждый восьмой задумался об отъезде из-за отсутствия в России защиты от произвола чиновников. Наиболее привлекательной страной для потенциальных мигрантов являются США и Канада."
Повезло, что власти головой думают, а не едят в нее…….
Й сук@ на рф їх кулеметом не виженеш але ***** *******... такої шизофренії у історії людства ще небуло.
30 років як СРСР усьо - а європейці досі не звикли до нової мапи Європи?
До Хорватії, Словенії, Македонії та інших країн колишньої Югославії звикли, а до України ніт?
...
(що характерно, цю мантру "ой, та никто вашу Украину даже не знает" озвучують переважно кацапи)
А взагалі-то :
Если только ты умен,
Ты не дашь ребятам
Столь затейливых имен,
Как Протон и Атом.
Удружить хотела мать
Дочке белокурой,
Вот и вздумала назвать
Дочку Диктатурой
Хоть семья ее звала
Сокращенно Дита,
На родителей была
Девушка сердита.
Для другой искал отец
Имя похитрее,
И назвал он наконец
Дочь свою Идея.
Звали мама и сестра
Девочку Идейкой,
А ребята со двора
Стали звать Индейкой.
А один оригинал,
Начинен газетой,
Сына Спутником назвал,
Дочь назвал Ракетой.
Пусть поймут отец и мать,
Что с прозваньем этим
Век придется вековать
Злополучным детям…
С Маршак "В защиту детей"
А от Перкосрак (Первая Космическая Ракета), Валтерперженка (Валентина Терешкова - первая женщина-космонавт), Даздраперма (Да здравствует первое мая), Даздрасмыгда (Да здравствует смычка города и деревни) - оце дійсно трагічні для дітей імена
Що дід довбойоп, що батько...
(але одружуватися на ній небезпечно... особливо хлопцеві на ім'я Ігор... )
Чем плохо Влавлапу как для пацана, или Влапувла для девченки?
За поребриком тока они - в чистом виде и неразбавленые.
В Украине 73%.
В Швеции - одна семья.
- Пепепепетренко.
- Е-е-еее... Ліл що?
- Па-па-па-паспортистка су-су-су-су-****...