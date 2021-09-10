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Новости За рубежом
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имя (39) Путин (29862) Швеция (885)

Супругам из Швеции не разрешили назвать сына Владимиром Путиным

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Супругам из Швеции не разрешили назвать сына Владимиром Путиным

Шведские власти отклонили просьбу супружеской пары из города Лахольм на юге Швеции, которая хотела назвать своего ребенка Владимиром Путиным.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Шведские родители должны сообщать имена своих новорожденных в налоговое агентство Skatteverket, где пара и получила отказ.

Согласно шведским правилам, имена не должны быть оскорбительными или представлять опасность для носителя, также не допускаются имена, явно похожие на фамилии.

Неясно, какой из этих принципов лег в основу решения налогового органа, но это не первый случай, когда он отвергает подобные запросы. Ранее власти не давали разрешения на такие имена, как Форд, Аллах, Пилзнер и Q.

Читайте: На Закарпатье родители назвали ребенка Зеленский

По данным Статистического управления Швеции, всего в Швеции насчитывается 1413 мужчин с именем Владимир и один или ни одного человека по имени Путин (база данных статистики не указывает конкретных данных менее чем по двум людям из соображений конфиденциальности).

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+48
Власти Швеции оказались мудрее родителей Супругам из Швеции не разрешили назвать сына Владимиром Путиным - Цензор.НЕТ 7327. Была бы у ребенка готовая кликуха - ***** Супругам из Швеции не разрешили назвать сына Владимиром Путиным - Цензор.НЕТ 9043
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10.09.2021 19:28
+35
Это несправедливо, супругов нужно срочно эвакуировать в страну их вожделения и там они исполнят свою мечту, более того, их даже пригласят на передачу Скабеевой и провозгласят праведниками.
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10.09.2021 19:28
+25
Ребёнок не виноват, что его родители полудурки.
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10.09.2021 19:29
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Власти Швеции оказались мудрее родителей Супругам из Швеции не разрешили назвать сына Владимиром Путиным - Цензор.НЕТ 7327. Была бы у ребенка готовая кликуха - ***** Супругам из Швеции не разрешили назвать сына Владимиром Путиным - Цензор.НЕТ 9043
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10.09.2021 19:28 Ответить
Шведские Дьопйоши.
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10.09.2021 19:53 Ответить
Сколько в мире дегенератов !УЖАС !
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10.09.2021 20:24 Ответить
как это мило) назовите сынишку ***** *****вич *****вин и отправьте его в расейские *****, он не должен страдать в гейропе, всё будущее вашего сынишки в расее.
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11.09.2021 10:42 Ответить
Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 9065
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10.09.2021 21:36 Ответить
бедный мальчик ! Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 3364

а ведь мог стать еще беднее !!!!!!
ла-ла-ла-ла !!!! Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 118
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10.09.2021 23:28 Ответить
да таким тупым уродам собак нельзя заводить не то что детей
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11.09.2021 07:09 Ответить
Это несправедливо, супругов нужно срочно эвакуировать в страну их вожделения и там они исполнят свою мечту, более того, их даже пригласят на передачу Скабеевой и провозгласят праведниками.
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10.09.2021 19:28 Ответить
да, вероятно в Мариуполь или Бердянск - тут пропадлам завсегда рады! Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 4944 Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 6137
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10.09.2021 20:11 Ответить
Ребёнок не виноват, что его родители полудурки.
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10.09.2021 19:29 Ответить
да там 100 % выходцы из рашки .
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10.09.2021 19:39 Ответить
Не мешало бы еще проводить психиатрическую экспертизу подателей запросов после отказа..
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10.09.2021 19:29 Ответить
"Согласно шведским правилам, имена не должны быть оскорбительными... " Ха ха
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10.09.2021 19:30 Ответить
Не Ха ха, а ла-ла-ла... Супругам из Швеции не разрешили назвать сына Владимиром Путиным - Цензор.НЕТ 3827
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10.09.2021 19:31 Ответить
Это оскорбительное имя для ребенка Супругам из Швеции не разрешили назвать сына Владимиром Путиным - Цензор.НЕТ 1855
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10.09.2021 19:30 Ответить
Більше того, воно є загрозою життю та здоров'ю дитини.
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10.09.2021 19:32 Ответить
ну да, після гітлера шось адолфів не чуть. лише серед пердунів.
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10.09.2021 23:03 Ответить
Бідна дитина, не повезло народитися в сім'ї дегенератів.
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10.09.2021 19:30 Ответить
Родителям этого мальчика нужно выдать бесплатный абонемент на посещение психиатра
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10.09.2021 19:31 Ответить
Що там перевіряти, сразу в божевільню, то єсть парашу, там вони свої будуть.
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10.09.2021 21:31 Ответить
А тепер треба вилучити в них лічінуса. Хлопчик не має випробовувати борошна через притрушених батьків-ксеноватанів.
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10.09.2021 19:31 Ответить
А батьки хай їдуть у рашку - їм потрібно сповна проникнутися рюсскім мірам в якому-небудь Саратові...
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10.09.2021 19:33 Ответить
У Мухосизрань (на цьому фото, на хвилинку, центр міста...) Супругам из Швеции не разрешили назвать сына Владимиром Путиным - Цензор.НЕТ 262

Супругам из Швеции не разрешили назвать сына Владимиром Путиным - Цензор.НЕТ 9491
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10.09.2021 19:38 Ответить
Видно, что хибары держатся на одних СКРЕПАХ, как и весь их гнилой мир.
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10.09.2021 19:42 Ответить
Теж зкріпне фото з Красноярська:

Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 9292
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10.09.2021 20:03 Ответить
Это шо дом музей где Ленин жил?
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10.09.2021 20:35 Ответить
Ага, оно Надєжда Константіновна досі біля ізби ходить Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 1911
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10.09.2021 20:42 Ответить
а що тут не так? бабка не дала знести дім.
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10.09.2021 23:05 Ответить
В том-то и дело. На россии полно бараков, хозяева которых с радостью бы их снесли в обмен на однокомнатную хрущевку, но как-то бояре против.
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10.09.2021 23:26 Ответить
...не кажучи про те, щоб "ихние превосходительства" виділили бабці однокімнатну в якійсь із новеньких багатоповерхівок на задньому плані.
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11.09.2021 00:15 Ответить
Раніше чув цей анекдот: "Страшное российское оружие - новая ракета "Сызрань". При попадании в любой город - хоть Париж, хоть Лондон или Нью-Йорк, он мгновенно превращается в Сызрань"
Але тепер побачив це на власні очі (ще декілька фоток глянув), це жах.
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10.09.2021 19:47 Ответить
А це вже Петербург...
(вяличие-то какое! енто вам не йух собачий, а культурная столица!)

Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 9747
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10.09.2021 20:10 Ответить
Повезло, років 15 тому, будучи у відрядженні в Польщі, з польськими друзями поїхали подивитися Кенігсберг. Побачене перевершило очікуване, так засрати колись квітуче пруське місто іще треба постаратися.
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10.09.2021 20:32 Ответить
Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 7093
И на Берлин.
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10.09.2021 20:40 Ответить
Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 8086
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10.09.2021 20:41 Ответить
Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 5968
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10.09.2021 21:15 Ответить
Года идут--а дурь крепчает. В мозгах в смысле--а не то что сразу подумалось некоторым!
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10.09.2021 21:56 Ответить
уря-я-я-я-я-я-я-я-я !!!!! Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 6403
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10.09.2021 23:31 Ответить
Також онлайн подивився цю Срань чи як там. Дупа всього)
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10.09.2021 20:44 Ответить
У Костромі теж "непогано" - ще й оно як патріотично! Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 186

Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 3152
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10.09.2021 21:11 Ответить
Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 9612
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10.09.2021 21:21 Ответить
будучи студентом в кімнаті зі мною проживав студент з Перу, Павел Корчагін, син тамтешнього комі. не переймаємося, швецькою парою вже займаються психіатри.
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10.09.2021 19:32 Ответить
Назвали б краще ху....лом, стали б ближче до свого кумира.
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10.09.2021 19:34 Ответить
етот лег в основу отказа - "имена не должны представлять опасность для носителя."
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10.09.2021 19:34 Ответить
Эти неисправимо отравленные шовинизмом особи разбегаются по всему миру, пора бы их изолировать, чтобы зараза не распространялась.

"Россия на 3-м месте в мире по эмиграции - кто бежит из страны? Самые значительные расхождения зафиксированы по американскому, чешскому и венгерскому направлению: там число уехавших россиян отличается от данных Росстата в 9, 12 и 14 раз соответственно. В целом же в 24 страны, которые входят в Организацию экономического сотрудничества, из России выехало в 6 раз больше людей, чем утверждают в российском статистическом ведомстве.
В исследовании "Проекта" также отмечается, что Россия находится на третьем месте в мире по общему числу эмигрировавших: на 2017 год в мире зафиксировано 10,6 миллиона человек, покинувших РФ и проживающих за ее пределами, что составляет 7% от всего населения России и 4% от эмигрантов из всех стран. Впереди России по этому показателю только Индия и Мексика.
При этом Россия обогнала по темпам эмиграции даже Китай - его покинуло 9,9 млн человек. Позади РФ остался Бангладеш с 7,5 млн эмигрантов, Сирия, Пакистан и Украина.
Большинство эмигрантов из России 2017 года - люди трудоспособного возраста, до 34 лет. При этом резко увеличилось количество уезжающих с высшим образованием: по сравнению с 2012 годом - более чем в 4 раза. Количество эмигрировавших с ученой степенью возросло вдвое.
Больше 40 процентов россиян в качестве причин, заставивших задуматься об эмиграции, называют лучшие условия жизни за рубежом и нестабильную экономическую ситуацию в своей стране. Почти каждый восьмой задумался об отъезде из-за отсутствия в России защиты от произвола чиновников. Наиболее привлекательной страной для потенциальных мигрантов являются США и Канада."
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10.09.2021 19:37 Ответить
маркетинговый ход
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10.09.2021 19:38 Ответить
Впевнений на 99% що батьків "дитини" звати - Іван Говнов, і Ольга Говнова.
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10.09.2021 19:38 Ответить
Як варіант - Пафнутій Ватніков та Акуліна Ватнікова.
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10.09.2021 19:40 Ответить
Иметь таких, раненных на всю голову, родителей - бедный ребёнок…….☹️

Повезло, что власти головой думают, а не едят в нее…….
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10.09.2021 19:44 Ответить
Пи#дець й там навіть є , долізли, **#нуті ватніки!!!
Й сук@ на рф їх кулеметом не виженеш але ***** *******... такої шизофренії у історії людства ще небуло.
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10.09.2021 19:45 Ответить
Не повезло хлопцу с родителями, но тут пришли власти Швеции и выправили ситуацию.
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10.09.2021 19:49 Ответить
В Украине всё-таки законы помягче. }{уйлом не назовут, так хоть }{уйлишкой. Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 1701
Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 8335
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10.09.2021 19:50 Ответить
Интересно, как эти сбежавшие в Швецию шовинисты терпят жовто-блакитні флаги над головой, ведь цвета шведского флага идентичны украинскому, или нервное расстройство компенсируется отличным шведским питанием и бытом?
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10.09.2021 19:52 Ответить
В европе не так много людей знает что есть такая страна Украина, тем более какой у нее флаг
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10.09.2021 20:27 Ответить
Ватан, то тобі так здається або ти наслухався скабєєвой.
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10.09.2021 20:36 Ответить
З яких це раптом зуїв?
30 років як СРСР усьо - а європейці досі не звикли до нової мапи Європи?
До Хорватії, Словенії, Македонії та інших країн колишньої Югославії звикли, а до України ніт?
...
(що характерно, цю мантру "ой, та никто вашу Украину даже не знает" озвучують переважно кацапи)
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10.09.2021 20:39 Ответить
Это ты вопрос задаёшь?
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11.09.2021 00:30 Ответить
Боже, дебіли є навіть у Швеції.
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10.09.2021 19:57 Ответить
Мокшанської нечисті навіть у топ державах як гівна🤬
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10.09.2021 19:58 Ответить
В чому проблема? Хай депортують сім"ю в Росію! Там дадуть йому таке ім"я з задоволенням!
А взагалі-то :

Если только ты умен,
Ты не дашь ребятам
Столь затейливых имен,
Как Протон и Атом.
Удружить хотела мать
Дочке белокурой,
Вот и вздумала назвать
Дочку Диктатурой
Хоть семья ее звала
Сокращенно Дита,
На родителей была
Девушка сердита.
Для другой искал отец
Имя похитрее,
И назвал он наконец
Дочь свою Идея.
Звали мама и сестра
Девочку Идейкой,
А ребята со двора
Стали звать Индейкой.
А один оригинал,
Начинен газетой,
Сына Спутником назвал,
Дочь назвал Ракетой.
Пусть поймут отец и мать,
Что с прозваньем этим
Век придется вековать
Злополучным детям…
С Маршак "В защиту детей"
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10.09.2021 20:12 Ответить
То ще софт варіанти... Були свого часу і Лагшмівар(а) - Лагерь Шмидта в Арктике - то ще таке, чимось індійським пахне. І Тролебузина (Троцкий, Ленин, Бухарин, Зиновьев) - щось фентезійне.
А от Перкосрак (Первая Космическая Ракета), Валтерперженка (Валентина Терешкова - первая женщина-космонавт), Даздраперма (Да здравствует первое мая), Даздрасмыгда (Да здравствует смычка города и деревни) - оце дійсно трагічні для дітей імена Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 5709
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10.09.2021 20:19 Ответить
Книга Горбанєвського "В мире имён и названий" лежить переді мною! Все це там є! Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 5984
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10.09.2021 20:21 Ответить
P.S.: десь на початку 90-х у передачі "Что? Где? Когда?" була телеглядачка, яка виграла питання аж у команди Друзя... повне ім'я/по батькові глядачки було Саня Агрегатовна Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 1177
Що дід довбойоп, що батько...
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10.09.2021 20:24 Ответить
Колись чув про полковника ВПС СРСР - Річард Іванович Косолапов
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10.09.2021 20:41 Ответить
Із іншої серії - особисто знав дівчину, яка взагалі-то від народження Ярослава, але у 16 років довбойолопи у паспортному столі записали її ім'я (!) як Ярославна Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 5670 Ярославна Сергіївна це оригінально
(але одружуватися на ній небезпечно... особливо хлопцеві на ім'я Ігор... Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 3952)
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10.09.2021 20:57 Ответить
Ні, ні в росії не дадуть, бо він тоді буде на трон претендувати
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10.09.2021 21:10 Ответить
Родителям не нужно расстраиваться, особо хворые всегда могут найти выход.
Чем плохо Влавлапу как для пацана, или Влапувла для девченки?
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10.09.2021 20:23 Ответить
Трохи нагадує імена American Natives... інуїтів наприклад, або ще якихось ґальґонкінів... Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 6544
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10.09.2021 20:33 Ответить
Идиотов много и разница только в их количестве и концентрации на определенном участке широты и долготы нашего безмозглого шарика.
За поребриком тока они - в чистом виде и неразбавленые.
В Украине 73%.
В Швеции - одна семья.
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10.09.2021 20:43 Ответить
"a boy named Sue" - пісенька була така в Джонні Кеша. Мабуть, з цієї ж серії
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10.09.2021 20:23 Ответить
- Як ваше прізвище?
- Пепепепетренко.
- Е-е-еее... Ліл що?
- Па-па-па-паспортистка су-су-су-су-****...
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10.09.2021 21:03 Ответить
супружеская пара из города Лахольм... я думаю в альтернативном варианте им бы не отказали, что то типа Пуйло! ну или более аутентичный вариант Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 4524
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10.09.2021 20:23 Ответить
І в Швеції є такі дурні?!
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10.09.2021 20:28 Ответить
крайніє народьі Сєвєра)
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10.09.2021 20:32 Ответить
Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 2901
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10.09.2021 20:34 Ответить
шведские цыгане? или какие-то шизофреники с серьезным диагнозом
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10.09.2021 20:49 Ответить
Пусть назовут <*******-м, для европейского уха это звучит вполне себе благозвучно / есть Хулио и Хуан/! Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 2727
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10.09.2021 20:56 Ответить
в Швеции тоже живут цигане, ничего удивительного
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10.09.2021 21:33 Ответить
Что то мне подсказывает, что у этих родителей лишняя хромосома....
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11.09.2021 10:19 Ответить
 
 