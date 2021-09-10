Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Шведська влада відхилила прохання подружньої пари з міста Лахольм на півдні Швеції, яка хотіла назвати свою дитину Володимиром Путіним.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".
Шведські батьки повинні повідомляти імена своїх новонароджених у податкове агентство Skatteverket, де пара й отримала відмову.
Згідно зі шведськими правилами, імена не повинні бути образливими або становити небезпеку для носія, також не допускаються імена, явно схожі на прізвища.
Неясно, який із цих принципів ліг в основу рішення податкового органу, але це не перший випадок, коли він відкидає такі запити. Раніше влада не давала дозволу на такі імена як Форд, Аллах, Пілзнер і Q.
За даними Статистичного управління Швеції, всього в Швеції налічується 1413 чоловіків з ім'ям Володимир і один або жодного чоловіка на ім'я Путін (база даних статистики не вказує конкретних даних менш ніж щодо двох людей із міркувань конфіденційності).
Будь ласка, зачекайте...
а ведь мог стать еще беднее !!!!!!
ла-ла-ла-ла !!!!
Але тепер побачив це на власні очі (ще декілька фоток глянув), це жах.
(вяличие-то какое! енто вам не йух собачий, а культурная столица!)
И на Берлин.
"Россия на 3-м месте в мире по эмиграции - кто бежит из страны? Самые значительные расхождения зафиксированы по американскому, чешскому и венгерскому направлению: там число уехавших россиян отличается от данных Росстата в 9, 12 и 14 раз соответственно. В целом же в 24 страны, которые входят в Организацию экономического сотрудничества, из России выехало в 6 раз больше людей, чем утверждают в российском статистическом ведомстве.
В исследовании "Проекта" также отмечается, что Россия находится на третьем месте в мире по общему числу эмигрировавших: на 2017 год в мире зафиксировано 10,6 миллиона человек, покинувших РФ и проживающих за ее пределами, что составляет 7% от всего населения России и 4% от эмигрантов из всех стран. Впереди России по этому показателю только Индия и Мексика.
При этом Россия обогнала по темпам эмиграции даже Китай - его покинуло 9,9 млн человек. Позади РФ остался Бангладеш с 7,5 млн эмигрантов, Сирия, Пакистан и Украина.
Большинство эмигрантов из России 2017 года - люди трудоспособного возраста, до 34 лет. При этом резко увеличилось количество уезжающих с высшим образованием: по сравнению с 2012 годом - более чем в 4 раза. Количество эмигрировавших с ученой степенью возросло вдвое.
Больше 40 процентов россиян в качестве причин, заставивших задуматься об эмиграции, называют лучшие условия жизни за рубежом и нестабильную экономическую ситуацию в своей стране. Почти каждый восьмой задумался об отъезде из-за отсутствия в России защиты от произвола чиновников. Наиболее привлекательной страной для потенциальных мигрантов являются США и Канада."
Повезло, что власти головой думают, а не едят в нее…….
Й сук@ на рф їх кулеметом не виженеш але ***** *******... такої шизофренії у історії людства ще небуло.
30 років як СРСР усьо - а європейці досі не звикли до нової мапи Європи?
До Хорватії, Словенії, Македонії та інших країн колишньої Югославії звикли, а до України ніт?
...
(що характерно, цю мантру "ой, та никто вашу Украину даже не знает" озвучують переважно кацапи)
А взагалі-то :
Если только ты умен,
Ты не дашь ребятам
Столь затейливых имен,
Как Протон и Атом.
Удружить хотела мать
Дочке белокурой,
Вот и вздумала назвать
Дочку Диктатурой
Хоть семья ее звала
Сокращенно Дита,
На родителей была
Девушка сердита.
Для другой искал отец
Имя похитрее,
И назвал он наконец
Дочь свою Идея.
Звали мама и сестра
Девочку Идейкой,
А ребята со двора
Стали звать Индейкой.
А один оригинал,
Начинен газетой,
Сына Спутником назвал,
Дочь назвал Ракетой.
Пусть поймут отец и мать,
Что с прозваньем этим
Век придется вековать
Злополучным детям…
С Маршак "В защиту детей"
А от Перкосрак (Первая Космическая Ракета), Валтерперженка (Валентина Терешкова - первая женщина-космонавт), Даздраперма (Да здравствует первое мая), Даздрасмыгда (Да здравствует смычка города и деревни) - оце дійсно трагічні для дітей імена
Що дід довбойоп, що батько...
(але одружуватися на ній небезпечно... особливо хлопцеві на ім'я Ігор... )
Чем плохо Влавлапу как для пацана, или Влапувла для девченки?
За поребриком тока они - в чистом виде и неразбавленые.
В Украине 73%.
В Швеции - одна семья.
- Пепепепетренко.
- Е-е-еее... Ліл що?
- Па-па-па-паспортистка су-су-су-су-****...