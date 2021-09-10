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Новини За кордоном
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ім'я (19) Путін (21440) Швеція (650)

Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним

Шведська влада відхилила прохання подружньої пари з міста Лахольм на півдні Швеції, яка хотіла назвати свою дитину Володимиром Путіним.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

Шведські батьки повинні повідомляти імена своїх новонароджених у податкове агентство Skatteverket, де пара й отримала відмову.

Згідно зі шведськими правилами, імена не повинні бути образливими або становити небезпеку для носія, також не допускаються імена, явно схожі на прізвища.

Неясно, який із цих принципів ліг в основу рішення податкового органу, але це не перший випадок, коли він відкидає такі запити. Раніше влада не давала дозволу на такі імена як Форд, Аллах, Пілзнер і Q.

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За даними Статистичного управління Швеції, всього в Швеції налічується 1413 чоловіків з ім'ям Володимир і один або жодного чоловіка на ім'я Путін (база даних статистики не вказує конкретних даних менш ніж щодо двох людей із міркувань конфіденційності).
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Топ коментарі
+48
Власти Швеции оказались мудрее родителей Супругам из Швеции не разрешили назвать сына Владимиром Путиным - Цензор.НЕТ 7327. Была бы у ребенка готовая кликуха - ***** Супругам из Швеции не разрешили назвать сына Владимиром Путиным - Цензор.НЕТ 9043
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10.09.2021 19:28
+35
Это несправедливо, супругов нужно срочно эвакуировать в страну их вожделения и там они исполнят свою мечту, более того, их даже пригласят на передачу Скабеевой и провозгласят праведниками.
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10.09.2021 19:28
+25
Ребёнок не виноват, что его родители полудурки.
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10.09.2021 19:29
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Власти Швеции оказались мудрее родителей Супругам из Швеции не разрешили назвать сына Владимиром Путиным - Цензор.НЕТ 7327. Была бы у ребенка готовая кликуха - ***** Супругам из Швеции не разрешили назвать сына Владимиром Путиным - Цензор.НЕТ 9043
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10.09.2021 19:28 Відповісти
Шведские Дьопйоши.
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10.09.2021 19:53 Відповісти
Сколько в мире дегенератов !УЖАС !
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10.09.2021 20:24 Відповісти
как это мило) назовите сынишку ***** *****вич *****вин и отправьте его в расейские *****, он не должен страдать в гейропе, всё будущее вашего сынишки в расее.
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11.09.2021 10:42 Відповісти
Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 9065
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10.09.2021 21:36 Відповісти
бедный мальчик ! Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 3364

а ведь мог стать еще беднее !!!!!!
ла-ла-ла-ла !!!! Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 118
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10.09.2021 23:28 Відповісти
да таким тупым уродам собак нельзя заводить не то что детей
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11.09.2021 07:09 Відповісти
Это несправедливо, супругов нужно срочно эвакуировать в страну их вожделения и там они исполнят свою мечту, более того, их даже пригласят на передачу Скабеевой и провозгласят праведниками.
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10.09.2021 19:28 Відповісти
да, вероятно в Мариуполь или Бердянск - тут пропадлам завсегда рады! Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 4944 Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 6137
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10.09.2021 20:11 Відповісти
Ребёнок не виноват, что его родители полудурки.
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10.09.2021 19:29 Відповісти
да там 100 % выходцы из рашки .
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10.09.2021 19:39 Відповісти
Не мешало бы еще проводить психиатрическую экспертизу подателей запросов после отказа..
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10.09.2021 19:29 Відповісти
"Согласно шведским правилам, имена не должны быть оскорбительными... " Ха ха
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10.09.2021 19:30 Відповісти
Не Ха ха, а ла-ла-ла... Супругам из Швеции не разрешили назвать сына Владимиром Путиным - Цензор.НЕТ 3827
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10.09.2021 19:31 Відповісти
Это оскорбительное имя для ребенка Супругам из Швеции не разрешили назвать сына Владимиром Путиным - Цензор.НЕТ 1855
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10.09.2021 19:30 Відповісти
Більше того, воно є загрозою життю та здоров'ю дитини.
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10.09.2021 19:32 Відповісти
ну да, після гітлера шось адолфів не чуть. лише серед пердунів.
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10.09.2021 23:03 Відповісти
Бідна дитина, не повезло народитися в сім'ї дегенератів.
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10.09.2021 19:30 Відповісти
Родителям этого мальчика нужно выдать бесплатный абонемент на посещение психиатра
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10.09.2021 19:31 Відповісти
Що там перевіряти, сразу в божевільню, то єсть парашу, там вони свої будуть.
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10.09.2021 21:31 Відповісти
А тепер треба вилучити в них лічінуса. Хлопчик не має випробовувати борошна через притрушених батьків-ксеноватанів.
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10.09.2021 19:31 Відповісти
А батьки хай їдуть у рашку - їм потрібно сповна проникнутися рюсскім мірам в якому-небудь Саратові...
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10.09.2021 19:33 Відповісти
У Мухосизрань (на цьому фото, на хвилинку, центр міста...) Супругам из Швеции не разрешили назвать сына Владимиром Путиным - Цензор.НЕТ 262

Супругам из Швеции не разрешили назвать сына Владимиром Путиным - Цензор.НЕТ 9491
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10.09.2021 19:38 Відповісти
Видно, что хибары держатся на одних СКРЕПАХ, как и весь их гнилой мир.
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10.09.2021 19:42 Відповісти
Теж зкріпне фото з Красноярська:

Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 9292
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10.09.2021 20:03 Відповісти
Это шо дом музей где Ленин жил?
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10.09.2021 20:35 Відповісти
Ага, оно Надєжда Константіновна досі біля ізби ходить Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 1911
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10.09.2021 20:42 Відповісти
а що тут не так? бабка не дала знести дім.
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10.09.2021 23:05 Відповісти
В том-то и дело. На россии полно бараков, хозяева которых с радостью бы их снесли в обмен на однокомнатную хрущевку, но как-то бояре против.
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10.09.2021 23:26 Відповісти
...не кажучи про те, щоб "ихние превосходительства" виділили бабці однокімнатну в якійсь із новеньких багатоповерхівок на задньому плані.
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11.09.2021 00:15 Відповісти
Раніше чув цей анекдот: "Страшное российское оружие - новая ракета "Сызрань". При попадании в любой город - хоть Париж, хоть Лондон или Нью-Йорк, он мгновенно превращается в Сызрань"
Але тепер побачив це на власні очі (ще декілька фоток глянув), це жах.
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10.09.2021 19:47 Відповісти
А це вже Петербург...
(вяличие-то какое! енто вам не йух собачий, а культурная столица!)

Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 9747
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10.09.2021 20:10 Відповісти
Повезло, років 15 тому, будучи у відрядженні в Польщі, з польськими друзями поїхали подивитися Кенігсберг. Побачене перевершило очікуване, так засрати колись квітуче пруське місто іще треба постаратися.
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10.09.2021 20:32 Відповісти
Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 7093
И на Берлин.
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10.09.2021 20:40 Відповісти
Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 8086
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10.09.2021 20:41 Відповісти
Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 5968
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10.09.2021 21:15 Відповісти
Года идут--а дурь крепчает. В мозгах в смысле--а не то что сразу подумалось некоторым!
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10.09.2021 21:56 Відповісти
уря-я-я-я-я-я-я-я-я !!!!! Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 6403
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10.09.2021 23:31 Відповісти
Також онлайн подивився цю Срань чи як там. Дупа всього)
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10.09.2021 20:44 Відповісти
У Костромі теж "непогано" - ще й оно як патріотично! Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 186

Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 3152
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10.09.2021 21:11 Відповісти
Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 9612
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10.09.2021 21:21 Відповісти
будучи студентом в кімнаті зі мною проживав студент з Перу, Павел Корчагін, син тамтешнього комі. не переймаємося, швецькою парою вже займаються психіатри.
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10.09.2021 19:32 Відповісти
Назвали б краще ху....лом, стали б ближче до свого кумира.
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10.09.2021 19:34 Відповісти
етот лег в основу отказа - "имена не должны представлять опасность для носителя."
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10.09.2021 19:34 Відповісти
Эти неисправимо отравленные шовинизмом особи разбегаются по всему миру, пора бы их изолировать, чтобы зараза не распространялась.

"Россия на 3-м месте в мире по эмиграции - кто бежит из страны? Самые значительные расхождения зафиксированы по американскому, чешскому и венгерскому направлению: там число уехавших россиян отличается от данных Росстата в 9, 12 и 14 раз соответственно. В целом же в 24 страны, которые входят в Организацию экономического сотрудничества, из России выехало в 6 раз больше людей, чем утверждают в российском статистическом ведомстве.
В исследовании "Проекта" также отмечается, что Россия находится на третьем месте в мире по общему числу эмигрировавших: на 2017 год в мире зафиксировано 10,6 миллиона человек, покинувших РФ и проживающих за ее пределами, что составляет 7% от всего населения России и 4% от эмигрантов из всех стран. Впереди России по этому показателю только Индия и Мексика.
При этом Россия обогнала по темпам эмиграции даже Китай - его покинуло 9,9 млн человек. Позади РФ остался Бангладеш с 7,5 млн эмигрантов, Сирия, Пакистан и Украина.
Большинство эмигрантов из России 2017 года - люди трудоспособного возраста, до 34 лет. При этом резко увеличилось количество уезжающих с высшим образованием: по сравнению с 2012 годом - более чем в 4 раза. Количество эмигрировавших с ученой степенью возросло вдвое.
Больше 40 процентов россиян в качестве причин, заставивших задуматься об эмиграции, называют лучшие условия жизни за рубежом и нестабильную экономическую ситуацию в своей стране. Почти каждый восьмой задумался об отъезде из-за отсутствия в России защиты от произвола чиновников. Наиболее привлекательной страной для потенциальных мигрантов являются США и Канада."
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10.09.2021 19:37 Відповісти
маркетинговый ход
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10.09.2021 19:38 Відповісти
Впевнений на 99% що батьків "дитини" звати - Іван Говнов, і Ольга Говнова.
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10.09.2021 19:38 Відповісти
Як варіант - Пафнутій Ватніков та Акуліна Ватнікова.
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10.09.2021 19:40 Відповісти
Иметь таких, раненных на всю голову, родителей - бедный ребёнок…….☹️

Повезло, что власти головой думают, а не едят в нее…….
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10.09.2021 19:44 Відповісти
Пи#дець й там навіть є , долізли, **#нуті ватніки!!!
Й сук@ на рф їх кулеметом не виженеш але ***** *******... такої шизофренії у історії людства ще небуло.
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10.09.2021 19:45 Відповісти
Не повезло хлопцу с родителями, но тут пришли власти Швеции и выправили ситуацию.
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10.09.2021 19:49 Відповісти
В Украине всё-таки законы помягче. }{уйлом не назовут, так хоть }{уйлишкой. Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 1701
Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 8335
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10.09.2021 19:50 Відповісти
Интересно, как эти сбежавшие в Швецию шовинисты терпят жовто-блакитні флаги над головой, ведь цвета шведского флага идентичны украинскому, или нервное расстройство компенсируется отличным шведским питанием и бытом?
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10.09.2021 19:52 Відповісти
В европе не так много людей знает что есть такая страна Украина, тем более какой у нее флаг
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10.09.2021 20:27 Відповісти
Ватан, то тобі так здається або ти наслухався скабєєвой.
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10.09.2021 20:36 Відповісти
З яких це раптом зуїв?
30 років як СРСР усьо - а європейці досі не звикли до нової мапи Європи?
До Хорватії, Словенії, Македонії та інших країн колишньої Югославії звикли, а до України ніт?
...
(що характерно, цю мантру "ой, та никто вашу Украину даже не знает" озвучують переважно кацапи)
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10.09.2021 20:39 Відповісти
Это ты вопрос задаёшь?
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11.09.2021 00:30 Відповісти
Боже, дебіли є навіть у Швеції.
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10.09.2021 19:57 Відповісти
Мокшанської нечисті навіть у топ державах як гівна🤬
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10.09.2021 19:58 Відповісти
В чому проблема? Хай депортують сім"ю в Росію! Там дадуть йому таке ім"я з задоволенням!
А взагалі-то :

Если только ты умен,
Ты не дашь ребятам
Столь затейливых имен,
Как Протон и Атом.
Удружить хотела мать
Дочке белокурой,
Вот и вздумала назвать
Дочку Диктатурой
Хоть семья ее звала
Сокращенно Дита,
На родителей была
Девушка сердита.
Для другой искал отец
Имя похитрее,
И назвал он наконец
Дочь свою Идея.
Звали мама и сестра
Девочку Идейкой,
А ребята со двора
Стали звать Индейкой.
А один оригинал,
Начинен газетой,
Сына Спутником назвал,
Дочь назвал Ракетой.
Пусть поймут отец и мать,
Что с прозваньем этим
Век придется вековать
Злополучным детям…
С Маршак "В защиту детей"
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10.09.2021 20:12 Відповісти
То ще софт варіанти... Були свого часу і Лагшмівар(а) - Лагерь Шмидта в Арктике - то ще таке, чимось індійським пахне. І Тролебузина (Троцкий, Ленин, Бухарин, Зиновьев) - щось фентезійне.
А от Перкосрак (Первая Космическая Ракета), Валтерперженка (Валентина Терешкова - первая женщина-космонавт), Даздраперма (Да здравствует первое мая), Даздрасмыгда (Да здравствует смычка города и деревни) - оце дійсно трагічні для дітей імена Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 5709
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10.09.2021 20:19 Відповісти
Книга Горбанєвського "В мире имён и названий" лежить переді мною! Все це там є! Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 5984
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10.09.2021 20:21 Відповісти
P.S.: десь на початку 90-х у передачі "Что? Где? Когда?" була телеглядачка, яка виграла питання аж у команди Друзя... повне ім'я/по батькові глядачки було Саня Агрегатовна Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 1177
Що дід довбойоп, що батько...
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10.09.2021 20:24 Відповісти
Колись чув про полковника ВПС СРСР - Річард Іванович Косолапов
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10.09.2021 20:41 Відповісти
Із іншої серії - особисто знав дівчину, яка взагалі-то від народження Ярослава, але у 16 років довбойолопи у паспортному столі записали її ім'я (!) як Ярославна Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 5670 Ярославна Сергіївна це оригінально
(але одружуватися на ній небезпечно... особливо хлопцеві на ім'я Ігор... Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 3952)
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10.09.2021 20:57 Відповісти
Ні, ні в росії не дадуть, бо він тоді буде на трон претендувати
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10.09.2021 21:10 Відповісти
Родителям не нужно расстраиваться, особо хворые всегда могут найти выход.
Чем плохо Влавлапу как для пацана, или Влапувла для девченки?
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10.09.2021 20:23 Відповісти
Трохи нагадує імена American Natives... інуїтів наприклад, або ще якихось ґальґонкінів... Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 6544
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10.09.2021 20:33 Відповісти
Идиотов много и разница только в их количестве и концентрации на определенном участке широты и долготы нашего безмозглого шарика.
За поребриком тока они - в чистом виде и неразбавленые.
В Украине 73%.
В Швеции - одна семья.
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10.09.2021 20:43 Відповісти
"a boy named Sue" - пісенька була така в Джонні Кеша. Мабуть, з цієї ж серії
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10.09.2021 20:23 Відповісти
- Як ваше прізвище?
- Пепепепетренко.
- Е-е-еее... Ліл що?
- Па-па-па-паспортистка су-су-су-су-****...
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10.09.2021 21:03 Відповісти
супружеская пара из города Лахольм... я думаю в альтернативном варианте им бы не отказали, что то типа Пуйло! ну или более аутентичный вариант Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 4524
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10.09.2021 20:23 Відповісти
І в Швеції є такі дурні?!
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10.09.2021 20:28 Відповісти
крайніє народьі Сєвєра)
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10.09.2021 20:32 Відповісти
Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 2901
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10.09.2021 20:34 Відповісти
шведские цыгане? или какие-то шизофреники с серьезным диагнозом
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10.09.2021 20:49 Відповісти
Пусть назовут <*******-м, для европейского уха это звучит вполне себе благозвучно / есть Хулио и Хуан/! Подружжю зі Швеції заборонили називати сина Володимиром Путіним - Цензор.НЕТ 2727
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10.09.2021 20:56 Відповісти
в Швеции тоже живут цигане, ничего удивительного
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10.09.2021 21:33 Відповісти
Что то мне подсказывает, что у этих родителей лишняя хромосома....
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11.09.2021 10:19 Відповісти
 
 