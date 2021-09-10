Мы готовы возобновить нормальные отношения с Украиной, - Лавров
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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова к восстановлению отношений с Украиной. По его словам, российская сторона постоянно подчеркивает свою готовность.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию форума "Вся Россия - 2021".
"Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент, написал специальную статью", - сказал он.
В то же время Россия готова "хоть завтра" восстанавливать отношения с Западом, но, по словам Лаврова, Москва пока не видит уверенности в западных партнерах.
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шо бы оно согнулось и проблевалось...
а потом еще раза три.... - ето будет чистая самооборона.
Пам'ятаймо.
Может, они подерутся.
Дайте похмельным кваса -
Авось они перебьются."
Насыпьте Конику кокса,
Шо бы ему скапутиться !
Вколите **** ботокса ,
Может оно скопытиться !