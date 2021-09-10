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Мы готовы возобновить нормальные отношения с Украиной, - Лавров

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Мы готовы возобновить нормальные отношения с Украиной, - Лавров

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова к восстановлению отношений с Украиной. По его словам, российская сторона постоянно подчеркивает свою готовность.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию форума "Вся Россия - 2021".

"Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент, написал специальную статью", - сказал он.

В то же время Россия готова "хоть завтра" восстанавливать отношения с Западом, но, по словам Лаврова, Москва пока не видит уверенности в западных партнерах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров о словах Зеленского о самом грязном в мире российском газе: Заявление не от большого ума

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+119
**********!!!11
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10.09.2021 19:30
+78
ахахаха ******** с лошадиной мордой. Крым отдать и нах с Донбаса
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10.09.2021 19:32
+65
плюс репарації
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10.09.2021 19:37
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Крым верните, ворюги ! Ми готові відновити нормальні відносини з Україною, - Лавров - Цензор.НЕТ 6747
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10.09.2021 22:43 Ответить
Якщо готові то вон із України убивці русофашиські
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10.09.2021 23:16 Ответить
Опять унылая лошадь насосалась аргентинской муки)
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10.09.2021 23:49 Ответить
Братайтесь с китайцами
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10.09.2021 23:57 Ответить
Ну что ж, первым делом Донбасс, потом Крым и уже затем компенсации!
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11.09.2021 02:03 Ответить
После возврата оккупированных территорий и выплаты репараций.
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11.09.2021 02:15 Ответить
заіржала ************** коняка.
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11.09.2021 05:43 Ответить
ну не урод....его братья в овраге такую же дохлую кобылу доедают... вот с ней пусть вступают в отношения .. хоть в половые пока корму не сьели..... да и с самого этого сивого мерина давно пора подковы сдирать и на шкуродерню
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11.09.2021 07:04 Ответить
хто нибудь, хто рядом, дайте уже етому старперу под дых ,
шо бы оно согнулось и проблевалось...
а потом еще раза три.... - ето будет чистая самооборона.
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11.09.2021 07:42 Ответить
Гірше війни з кацапами можуть бути лише добросусідські взаємини з кацапами.
Пам'ятаймо.
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11.09.2021 07:46 Ответить
хуже войны с кацапами - це янелохи
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11.09.2021 16:17 Ответить
Этот говорит братский, ***** говорит «один народ»… Вы там определитесь уже между собой кацапы, как говорить, чтобы в одну дудку дуть.
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11.09.2021 09:37 Ответить
"український народ нам є дуже близьким, братнім" - що, вже не один народ? Шо, опять? Ми готові відновити нормальні відносини з Україною, - Лавров - Цензор.НЕТ 7422
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11.09.2021 09:58 Ответить
Слушать ржание Мидовского коня /или кобылы/ паРашки и потом серьезно это комментировать - это не просто себя не уважать, а диагноз /психического отклонения/!
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11.09.2021 11:38 Ответить
Бажаю *братам * на Московії за *дружбу* веселих єгипетських атракціонів Покарання кров'ю.Нашестя жаб.Нашестя комах (мошки, пухоїди, воші, клопи).Рої мух.Мор худоби.Виразки і нариви.Грім, блискавки і вогненний град.Нашестя сарани.Незвичайна темрява (тьма єгипетська).Смерть первістків. Амінь.
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11.09.2021 14:50 Ответить
Иди НАХ кацапский выродок!
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11.09.2021 15:13 Ответить
...готовы улучшить отношения... - на шо намек, пыне трында и лешнехромосомная алкашня подорвет с Крыма и лугандонии?
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11.09.2021 16:16 Ответить
СкреПОНОСная РАБссия хочет чтобы украинцы тоже стали лишнехромосомными Ми готові відновити нормальні відносини з Україною, - Лавров - Цензор.НЕТ 8057а Хан Батый основавший Мацковию в 1237 году опять станет Крымским Ханом Ми готові відновити нормальні відносини з Україною, - Лавров - Цензор.НЕТ 8567
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11.09.2021 18:33 Ответить
Ми готові відновити нормальні відносини з Україною, - Лавров - Цензор.НЕТ 2514 Ми готові відновити нормальні відносини з Україною, - Лавров - Цензор.НЕТ 7694мавзолейный ум РАБссии вылечит невозможно....от слова Совсем...
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11.09.2021 18:36 Ответить
почем опиум для народа, Лошадь ?

Ми готові відновити нормальні відносини з Україною, - Лавров - Цензор.НЕТ 8799
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11.09.2021 18:48 Ответить
больному коню в зубы пихают гомно и в попу не смотрят а пихают дуло рапиры..и 152 артилерии
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11.09.2021 19:01 Ответить
"Дайте собакам мяса -
Может, они подерутся.
Дайте похмельным кваса -
Авось они перебьются."
Насыпьте Конику кокса,
Шо бы ему скапутиться !
Вколите **** ботокса ,
Может оно скопытиться !


Ми готові відновити нормальні відносини з Україною, - Лавров - Цензор.НЕТ 1061
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11.09.2021 19:23 Ответить
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