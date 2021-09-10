УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10367 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України
19 426 122
дипломатія (675) Лавров (1471) Росія (47217)

Ми готові відновити нормальні відносини з Україною, - Лавров

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Ми готові відновити нормальні відносини з Україною, - Лавров

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія готова до відновлення відносин з Україною. За його словами, російська сторона постійно наголошує на своїй готовності.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію форуму "Вся Росія - 2021".

"Ми постійно підкреслюємо нашу готовність відновити нормальні відносини з Україною, тому що український народ нам є дуже близьким, братнім. Про це не раз говорив президент, написав спеціальну статтю", - сказав він.

Водночас Росія готова "хоч завтра" відновлювати відносини із Заходом, але, за словами Лаврова, Москва поки не бачить впевненості в західних партнерах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лавров щодо слів Зеленського про найбрудніший у світі російський газ: Заява не від великого розуму
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+119
**********!!!11
показати весь коментар
10.09.2021 19:30
+78
ахахаха ******** с лошадиной мордой. Крым отдать и нах с Донбаса
показати весь коментар
10.09.2021 19:32
+65
плюс репарації
показати весь коментар
10.09.2021 19:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Крым верните, ворюги ! Ми готові відновити нормальні відносини з Україною, - Лавров - Цензор.НЕТ 6747
показати весь коментар
10.09.2021 22:43 Відповісти
Якщо готові то вон із України убивці русофашиські
показати весь коментар
10.09.2021 23:16 Відповісти
Опять унылая лошадь насосалась аргентинской муки)
показати весь коментар
10.09.2021 23:49 Відповісти
Братайтесь с китайцами
показати весь коментар
10.09.2021 23:57 Відповісти
Ну что ж, первым делом Донбасс, потом Крым и уже затем компенсации!
показати весь коментар
11.09.2021 02:03 Відповісти
После возврата оккупированных территорий и выплаты репараций.
показати весь коментар
11.09.2021 02:15 Відповісти
заіржала ************** коняка.
показати весь коментар
11.09.2021 05:43 Відповісти
ну не урод....его братья в овраге такую же дохлую кобылу доедают... вот с ней пусть вступают в отношения .. хоть в половые пока корму не сьели..... да и с самого этого сивого мерина давно пора подковы сдирать и на шкуродерню
показати весь коментар
11.09.2021 07:04 Відповісти
хто нибудь, хто рядом, дайте уже етому старперу под дых ,
шо бы оно согнулось и проблевалось...
а потом еще раза три.... - ето будет чистая самооборона.
показати весь коментар
11.09.2021 07:42 Відповісти
Гірше війни з кацапами можуть бути лише добросусідські взаємини з кацапами.
Пам'ятаймо.
показати весь коментар
11.09.2021 07:46 Відповісти
хуже войны с кацапами - це янелохи
показати весь коментар
11.09.2021 16:17 Відповісти
Этот говорит братский, ***** говорит «один народ»… Вы там определитесь уже между собой кацапы, как говорить, чтобы в одну дудку дуть.
показати весь коментар
11.09.2021 09:37 Відповісти
"український народ нам є дуже близьким, братнім" - що, вже не один народ? Шо, опять? Ми готові відновити нормальні відносини з Україною, - Лавров - Цензор.НЕТ 7422
показати весь коментар
11.09.2021 09:58 Відповісти
Слушать ржание Мидовского коня /или кобылы/ паРашки и потом серьезно это комментировать - это не просто себя не уважать, а диагноз /психического отклонения/!
показати весь коментар
11.09.2021 11:38 Відповісти
Бажаю *братам * на Московії за *дружбу* веселих єгипетських атракціонів Покарання кров'ю.Нашестя жаб.Нашестя комах (мошки, пухоїди, воші, клопи).Рої мух.Мор худоби.Виразки і нариви.Грім, блискавки і вогненний град.Нашестя сарани.Незвичайна темрява (тьма єгипетська).Смерть первістків. Амінь.
показати весь коментар
11.09.2021 14:50 Відповісти
Иди НАХ кацапский выродок!
показати весь коментар
11.09.2021 15:13 Відповісти
...готовы улучшить отношения... - на шо намек, пыне трында и лешнехромосомная алкашня подорвет с Крыма и лугандонии?
показати весь коментар
11.09.2021 16:16 Відповісти
СкреПОНОСная РАБссия хочет чтобы украинцы тоже стали лишнехромосомными Ми готові відновити нормальні відносини з Україною, - Лавров - Цензор.НЕТ 8057а Хан Батый основавший Мацковию в 1237 году опять станет Крымским Ханом Ми готові відновити нормальні відносини з Україною, - Лавров - Цензор.НЕТ 8567
показати весь коментар
11.09.2021 18:33 Відповісти
Ми готові відновити нормальні відносини з Україною, - Лавров - Цензор.НЕТ 2514 Ми готові відновити нормальні відносини з Україною, - Лавров - Цензор.НЕТ 7694мавзолейный ум РАБссии вылечит невозможно....от слова Совсем...
показати весь коментар
11.09.2021 18:36 Відповісти
почем опиум для народа, Лошадь ?

Ми готові відновити нормальні відносини з Україною, - Лавров - Цензор.НЕТ 8799
показати весь коментар
11.09.2021 18:48 Відповісти
больному коню в зубы пихают гомно и в попу не смотрят а пихают дуло рапиры..и 152 артилерии
показати весь коментар
11.09.2021 19:01 Відповісти
"Дайте собакам мяса -
Может, они подерутся.
Дайте похмельным кваса -
Авось они перебьются."
Насыпьте Конику кокса,
Шо бы ему скапутиться !
Вколите **** ботокса ,
Может оно скопытиться !


Ми готові відновити нормальні відносини з Україною, - Лавров - Цензор.НЕТ 1061
показати весь коментар
11.09.2021 19:23 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 