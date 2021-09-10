Ми готові відновити нормальні відносини з Україною, - Лавров
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Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія готова до відновлення відносин з Україною. За його словами, російська сторона постійно наголошує на своїй готовності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію форуму "Вся Росія - 2021".
"Ми постійно підкреслюємо нашу готовність відновити нормальні відносини з Україною, тому що український народ нам є дуже близьким, братнім. Про це не раз говорив президент, написав спеціальну статтю", - сказав він.
Водночас Росія готова "хоч завтра" відновлювати відносини із Заходом, але, за словами Лаврова, Москва поки не бачить впевненості в західних партнерах.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
шо бы оно согнулось и проблевалось...
а потом еще раза три.... - ето будет чистая самооборона.
Пам'ятаймо.
Может, они подерутся.
Дайте похмельным кваса -
Авось они перебьются."
Насыпьте Конику кокса,
Шо бы ему скапутиться !
Вколите **** ботокса ,
Может оно скопытиться !