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Безуглая: Зеленский звонил Лукашенко после задержания "вагнеровцев", просил об экстрадиции
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский звонил Александру Лукашенко уже после задержания боевиков ЧВК "Вагнера" на территории Беларуси.
Об этом журналистам заявила глава Временной следственной комиссии Рады, нардеп "СН" Марьяна Безуглая, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Президент звонил после того, как Беларусь задержала эту группу. об экстрадиции. Вполне естественно просить об экстрадиции лиц, которые, по нашей информации, причастны к агрессии РФ на Востоке Украины. Об этом и просил наш президент", - сказала она.
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