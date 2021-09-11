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Безуглая: Зеленский звонил Лукашенко после задержания "вагнеровцев", просил об экстрадиции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Безуглая: Зеленский звонил Лукашенко после задержания

Президент Украины Владимир Зеленский звонил Александру Лукашенко уже после задержания боевиков ЧВК "Вагнера" на территории Беларуси.

Об этом журналистам заявила глава Временной следственной комиссии Рады, нардеп "СН" Марьяна Безуглая, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Президент звонил после того, как Беларусь задержала эту группу. об экстрадиции. Вполне естественно просить об экстрадиции лиц, которые, по нашей информации, причастны к агрессии РФ на Востоке Украины. Об этом и просил наш президент", - сказала она.

Также читайте: Безуглая о "вагнеровцах": Наша спецслужба проиграла спецслужбам России и Беларуси, но не была спровоцирована на что-то худшее

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+72
Редкий зебил поверит в это
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10.09.2021 20:38
+54
До недавніх пір проведення цієї операції ЗЄлєшобло заперечувало, позвільняло всіх хто був до неї причетним, а тепер каже що дзвонив після провалу. А від гідранта чекали лише команду на завершення операції.
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10.09.2021 20:39
+50
представляю как Лука оху..л . сперва сдали а теперь передумали и просят отдать Безуглая: Зеленский звонил Лукашенко после задержания "вагнеровцев", просил об экстрадиции - Цензор.НЕТ 8776
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10.09.2021 20:39
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Коли в Україні розпочиналися Майдани,чи не час? й куди тікатиме Сопля?
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11.09.2021 19:39 Ответить
зе быдлоган. в 2014 это чмо позировало на фоне кремля, и вещало что донецкие сепары захватили танк, это хорошо...
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11.09.2021 20:19 Ответить
але у нас в країні цього бидла 73%,про яку державу та незалежність можно говорити)))
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12.09.2021 08:30 Ответить
Безугла: Зеленський дзвонив Лукашенку після затримання "вагнерівців", просив про екстрадицію - Цензор.НЕТ 6612
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11.09.2021 20:42 Ответить
как всегда пи....шь,Вовочка объясняет разгневанному отцу, почему он получил двойку по арифметике: - учитель спросил, сколько будет дважды три, и я сказал - шесть. А потом он спросил, сколько будет трижды два... - а разве это не один х...? - я так и сказал. anekdotov.net
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11.09.2021 22:11 Ответить
Якось виникла асоціація... Щось подібне вже бачив...
Безугла: Зеленський дзвонив Лукашенку після затримання "вагнерівців", просив про екстрадицію - Цензор.НЕТ 8822
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11.09.2021 23:13 Ответить
смотреть как мекала . бекала . мычала . мукала . векала безугла перед кучей журналистов ---- это ***** надо крутить как учебный ролик студентам ---- ЧТО БЫВАЕТ КОГДА зеленского ВЫБИРАЮТ ПО ПРИКОЛУ . когда в скороспелую ..партию.. набирают безуглу . тищенко арахамчика . бужанского . юзика ..голодного.. бардину . шевченко . когда их всраная тск не заслушала порошенка . ермака и зеленского --- ***** нужна такая тск и интервью тупой дуры безуглой с ее мычанием о том что луноликий позвонил бульбафюреру после того как и что бенядиктова дала запрос на их выдачу в УКРАИНУ . кто же их отдаст --- лукашенко -путинская шавка . забрехались зеленые твари дальше некуда и думают что все это сойдет им с рук --- СПЕЦОПЕРАЦИЯ БЫЛА --- ТЕРРОРИСТЫ КУПИЛИСЬ --- СЛИЛИ ОПЕРАЦИЮ ИЗ КАБИНЕТА ЗЕЛЕНСКОГО ***** НАПРЯМУЮ ИЛИ ЧЕРЕЗ БУЛЬБАФЮРЕРА НЕТ РАЗНИЦЫ . КГБ У НИХ ОБЩЕЕ ........ ТОЧКА.
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12.09.2021 07:08 Ответить
Она ушко к двери прикладывала？😀
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12.09.2021 07:22 Ответить
Наверное шо-то другое, судя по ее морде лица. Безугла: Зеленський дзвонив Лукашенку після затримання "вагнерівців", просив про екстрадицію - Цензор.НЕТ 9612
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12.09.2021 07:35 Ответить
Число?
Время?
Стенограмма?
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12.09.2021 08:10 Ответить
дивуюся,як можна було витримати трьоп цієї тупої куриці?????
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12.09.2021 08:24 Ответить
Пані Безугла, це він сам вам сказав? Друге питання - якщо так, то чи вірите ви йому?
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12.09.2021 08:49 Ответить
ця шльондра безмозгла ще такого накаже про зеленого виродка, що тільки встигай записувати.
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12.09.2021 09:39 Ответить
Безугла: Зеленський дзвонив Лукашенку після затримання "вагнерівців", просив про екстрадицію - Цензор.НЕТ 2690
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12.09.2021 10:34 Ответить
Эти жополизы типа мандель, безуглой ермака и пр. они изо всех сил пытаются удержаться у корыта и будут врать, что угодно. Причем врут напропалую, что угодно и где угодно.
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12.09.2021 11:00 Ответить
Послушал объяснения по поводу операции. Еле разобрался в логике.Перевожу на доступный язык.Предположим пьяный Зеленский за рулем и врезается в толпу на остановке - 6 погибших! Собирается комиссия ,исследуют и докладывают. Вообще то Зеленский здесь не причем , потому что у автомобиля была трещина на тормозной трубке, конечно она не лопнула ,но в любой момент могла лопнуть и последствия могли бы быть еще более катастрофические! Мог бы убить и 20 человек! Так что он не виноват , это стечение обстоятельств. Ну то, что он был пьян и не тормозил совсем , никак не влияет , так что успокойтесь ,мы все выяснили!! Вот четкая прямая логика их высказываний. Причем все это доносится с запинками и путаницей в высказываниях , потому что эту логику тяжело осилить, видно говорящим головам ее не растолковали как следует, только в общих чертах!
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12.09.2021 11:03 Ответить
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