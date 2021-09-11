Безугла: Зеленський дзвонив Лукашенку після затримання "вагнерівців", просив про екстрадицію

Президент України Володимир Зеленський дзвонив Олександру Лукашенку вже після затримання бойовиків ПВК "Вагнера" на території Білорусі.

Про це журналістам заявила голова Тимчасової слідчої комісії Ради, нардеп "СН" Мар'яна Безугла, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Президент телефонував після того, як Білорусь затримала цю групу. Про екстрадицію. Цілком природно просити про екстрадицію осіб, які, за нашою інформацією, причетні до агресії РФ на Сході України. Про це і просив наш президент", - сказала вона.

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