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Безугла: Зеленський дзвонив Лукашенку після затримання "вагнерівців", просив про екстрадицію

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Безугла: Зеленський дзвонив Лукашенку після затримання

Президент України Володимир Зеленський дзвонив Олександру Лукашенку вже після затримання бойовиків ПВК "Вагнера" на території Білорусі.

Про це журналістам заявила голова Тимчасової слідчої комісії Ради, нардеп "СН" Мар'яна Безугла, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Президент телефонував після того, як Білорусь затримала цю групу. Про екстрадицію. Цілком природно просити про екстрадицію осіб, які, за нашою інформацією, причетні до агресії РФ на Сході України. Про це і просив наш президент", - сказала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безугла про "вагнерівців": наша спецслужба програла спецслужбам Росії та Білорусі, але не була спровокована на щось гірше
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Топ коментарі
+72
Редкий зебил поверит в это
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10.09.2021 20:38
+54
До недавніх пір проведення цієї операції ЗЄлєшобло заперечувало, позвільняло всіх хто був до неї причетним, а тепер каже що дзвонив після провалу. А від гідранта чекали лише команду на завершення операції.
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10.09.2021 20:39
+50
представляю как Лука оху..л . сперва сдали а теперь передумали и просят отдать Безуглая: Зеленский звонил Лукашенко после задержания "вагнеровцев", просил об экстрадиции - Цензор.НЕТ 8776
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10.09.2021 20:39
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Коли в Україні розпочиналися Майдани,чи не час? й куди тікатиме Сопля?
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11.09.2021 19:39 Відповісти
зе быдлоган. в 2014 это чмо позировало на фоне кремля, и вещало что донецкие сепары захватили танк, это хорошо...
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11.09.2021 20:19 Відповісти
але у нас в країні цього бидла 73%,про яку державу та незалежність можно говорити)))
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12.09.2021 08:30 Відповісти
Безугла: Зеленський дзвонив Лукашенку після затримання "вагнерівців", просив про екстрадицію - Цензор.НЕТ 6612
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11.09.2021 20:42 Відповісти
как всегда пи....шь,Вовочка объясняет разгневанному отцу, почему он получил двойку по арифметике: - учитель спросил, сколько будет дважды три, и я сказал - шесть. А потом он спросил, сколько будет трижды два... - а разве это не один х...? - я так и сказал. anekdotov.net
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11.09.2021 22:11 Відповісти
Якось виникла асоціація... Щось подібне вже бачив...
Безугла: Зеленський дзвонив Лукашенку після затримання "вагнерівців", просив про екстрадицію - Цензор.НЕТ 8822
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11.09.2021 23:13 Відповісти
смотреть как мекала . бекала . мычала . мукала . векала безугла перед кучей журналистов ---- это ***** надо крутить как учебный ролик студентам ---- ЧТО БЫВАЕТ КОГДА зеленского ВЫБИРАЮТ ПО ПРИКОЛУ . когда в скороспелую ..партию.. набирают безуглу . тищенко арахамчика . бужанского . юзика ..голодного.. бардину . шевченко . когда их всраная тск не заслушала порошенка . ермака и зеленского --- ***** нужна такая тск и интервью тупой дуры безуглой с ее мычанием о том что луноликий позвонил бульбафюреру после того как и что бенядиктова дала запрос на их выдачу в УКРАИНУ . кто же их отдаст --- лукашенко -путинская шавка . забрехались зеленые твари дальше некуда и думают что все это сойдет им с рук --- СПЕЦОПЕРАЦИЯ БЫЛА --- ТЕРРОРИСТЫ КУПИЛИСЬ --- СЛИЛИ ОПЕРАЦИЮ ИЗ КАБИНЕТА ЗЕЛЕНСКОГО ***** НАПРЯМУЮ ИЛИ ЧЕРЕЗ БУЛЬБАФЮРЕРА НЕТ РАЗНИЦЫ . КГБ У НИХ ОБЩЕЕ ........ ТОЧКА.
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12.09.2021 07:08 Відповісти
Она ушко к двери прикладывала？😀
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12.09.2021 07:22 Відповісти
Наверное шо-то другое, судя по ее морде лица. Безугла: Зеленський дзвонив Лукашенку після затримання "вагнерівців", просив про екстрадицію - Цензор.НЕТ 9612
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12.09.2021 07:35 Відповісти
Число?
Время?
Стенограмма?
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12.09.2021 08:10 Відповісти
дивуюся,як можна було витримати трьоп цієї тупої куриці?????
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12.09.2021 08:24 Відповісти
Пані Безугла, це він сам вам сказав? Друге питання - якщо так, то чи вірите ви йому?
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12.09.2021 08:49 Відповісти
ця шльондра безмозгла ще такого накаже про зеленого виродка, що тільки встигай записувати.
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12.09.2021 09:39 Відповісти
Безугла: Зеленський дзвонив Лукашенку після затримання "вагнерівців", просив про екстрадицію - Цензор.НЕТ 2690
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12.09.2021 10:34 Відповісти
Эти жополизы типа мандель, безуглой ермака и пр. они изо всех сил пытаются удержаться у корыта и будут врать, что угодно. Причем врут напропалую, что угодно и где угодно.
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12.09.2021 11:00 Відповісти
Послушал объяснения по поводу операции. Еле разобрался в логике.Перевожу на доступный язык.Предположим пьяный Зеленский за рулем и врезается в толпу на остановке - 6 погибших! Собирается комиссия ,исследуют и докладывают. Вообще то Зеленский здесь не причем , потому что у автомобиля была трещина на тормозной трубке, конечно она не лопнула ,но в любой момент могла лопнуть и последствия могли бы быть еще более катастрофические! Мог бы убить и 20 человек! Так что он не виноват , это стечение обстоятельств. Ну то, что он был пьян и не тормозил совсем , никак не влияет , так что успокойтесь ,мы все выяснили!! Вот четкая прямая логика их высказываний. Причем все это доносится с запинками и путаницей в высказываниях , потому что эту логику тяжело осилить, видно говорящим головам ее не растолковали как следует, только в общих чертах!
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12.09.2021 11:03 Відповісти
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