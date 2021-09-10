Учения РФ и РБ "Запад-2021" не несут угрозы Украине, - Наев

Учения - плановые, Украина в документах к ним обозначена как неитральная страна. Непосредственной угрозы для нас они не несут.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев, сообщает Цензор.НЕТ.

"Они (учения. - Ред.) проходят на известном количестве полигонов, нам известно количество этих войск. И в настоящее время, прямо сейчас непосредственной угрозы - в частности, создания ударных группировок, а также соответствующих подготовительных мероприятий по агрессии по отношению к Украине - не видно", - сказал он.

Наев добавил, что угроза широкомасштабного вторжения в Украину со стороны РФ существует с 2014 года, и на этот случай отрабатываются соответствующие планы.

По его словам, в легенде учений "Запад-2021" Украина обозначена как нейтральная страна.

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"В официальных данных, которые они озвучили, Украина рассматривается как нейтральное государство. Но все это официально. И, соответственно, мы взрослые люди, которые оценивают не только то, что нам говорят, но и то, что есть под текстом", - отметил Наев.