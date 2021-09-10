Учения РФ и РБ "Запад-2021" не несут угрозы Украине, - Наев
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Учения - плановые, Украина в документах к ним обозначена как неитральная страна. Непосредственной угрозы для нас они не несут.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев, сообщает Цензор.НЕТ.
"Они (учения. - Ред.) проходят на известном количестве полигонов, нам известно количество этих войск. И в настоящее время, прямо сейчас непосредственной угрозы - в частности, создания ударных группировок, а также соответствующих подготовительных мероприятий по агрессии по отношению к Украине - не видно", - сказал он.
Наев добавил, что угроза широкомасштабного вторжения в Украину со стороны РФ существует с 2014 года, и на этот случай отрабатываются соответствующие планы.
По его словам, в легенде учений "Запад-2021" Украина обозначена как нейтральная страна.
"В официальных данных, которые они озвучили, Украина рассматривается как нейтральное государство. Но все это официально. И, соответственно, мы взрослые люди, которые оценивают не только то, что нам говорят, но и то, что есть под текстом", - отметил Наев.
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вот всем и ответ - кацпаня зеленым угрозы не несут.
и ето говорит целый "командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины"?
вопросы сняты, та и нет их уже давно - года 2.5 как.
На фронте с весны прекращены поставки минометных мин, наши войска не получают достаточное количество боеприпасов для ведения ответного огня.
Ситуация на фронте требует серьезного анализа и принятия более активной тактики, которая покажет российскому командованию, что это обострение дорого обойдется врагу. Любую дипломатию Кутин воспринимает как слабость, они понимает только один язык - гаубичные снаряды и минометные мины.(с)
_А, да? Тогда ладно. (Господи, да он же ********...)