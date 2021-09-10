Навчання РФ і РБ "Захід-2021" не становлять загрози для України, - Наєв
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Навчання - планові, Україна в документах до них позначена як нейтральна країна. Безпосередньої загрози для нас вони не становлять.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив командувач Об'єднаними силами Збройних сил України Сергій Наєв, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вони (навчання. - ред.) проходять на відомій кількості полігонів, нам відома кількість цих військ. І зараз, прямо зараз безпосередньої загрози - зокрема, створення ударних угруповань, а також відповідних підготовчих заходів з агресії щодо України - не видно", - сказав він.
Наєв додав, що загроза широкомасштабного вторгнення в Україну з боку РФ існує з 2014 року, і на цей випадок відпрацьовуються відповідні плани.
За його словами, за легендою навчань "Захід-2021" Україна позначена як нейтральна країна.
"В офіційних даних, які вони озвучили, Україна розглядається як нейтральна держава. Але все це офіційно. І, відповідно, ми дорослі люди, які оцінюють не тільки те, що нам говорять, а й те, що є під текстом", - зазначив Наєв.
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вот всем и ответ - кацпаня зеленым угрозы не несут.
и ето говорит целый "командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины"?
вопросы сняты, та и нет их уже давно - года 2.5 как.
На фронте с весны прекращены поставки минометных мин, наши войска не получают достаточное количество боеприпасов для ведения ответного огня.
Ситуация на фронте требует серьезного анализа и принятия более активной тактики, которая покажет российскому командованию, что это обострение дорого обойдется врагу. Любую дипломатию Кутин воспринимает как слабость, они понимает только один язык - гаубичные снаряды и минометные мины.(с)
_А, да? Тогда ладно. (Господи, да он же ********...)