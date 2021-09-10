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Навчання РФ і РБ "Захід-2021" не становлять загрози для України, - Наєв

Новини Цензор.НЕТ Події

Навчання РФ і РБ

Навчання - планові, Україна в документах до них позначена як нейтральна країна. Безпосередньої загрози для нас вони не становлять.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив командувач Об'єднаними силами Збройних сил України Сергій Наєв, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вони (навчання. - ред.) проходять на відомій кількості полігонів, нам відома кількість цих військ. І зараз, прямо зараз безпосередньої загрози - зокрема, створення ударних угруповань, а також відповідних підготовчих заходів з агресії щодо України - не видно", - сказав він.

Наєв додав, що загроза широкомасштабного вторгнення в Україну з боку РФ існує з 2014 року, і на цей випадок відпрацьовуються відповідні плани.

За його словами, за легендою навчань "Захід-2021" Україна позначена як нейтральна країна.

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"В офіційних даних, які вони озвучили, Україна розглядається як нейтральна держава. Але все це офіційно. І, відповідно, ми дорослі люди, які оцінюють не тільки те, що нам говорять, а й те, що є під текстом", - зазначив Наєв.
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Топ коментарі
+21
Всё правильно командующий сказал. Полностью поддерживаю!
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11.09.2021 00:29
+14
Один з небагатьох нормальних генералів у війську.
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11.09.2021 07:09
+13
Словам бойового генерала можна довіряти. Ситуація під контролем, ЗСУ є чим зустріти і зупинити ворога. Зберігаємо спокій і чистимо кулемет.
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11.09.2021 11:44
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От як? Цікаво.:.
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10.09.2021 23:04 Відповісти
Слегка наивно и немного необычно для военного руководителя такого уровня, тем более после Крыма и Донбасса... А быстро нарастить войска и изменить направления победители половцев и печенегов никак не могут? Или дезинформацию и запутывание противника уже официально кто-то отменил? Навчання РФ і РБ "Захід-2021" не становлять загрози для України, - Наєв - Цензор.НЕТ 109
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10.09.2021 23:11 Відповісти
"заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины"?
вот всем и ответ - кацпаня зеленым угрозы не несут.
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10.09.2021 23:16 Відповісти
В яких документах було записано, що буде вторгнення на Донбас і в Крим?
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10.09.2021 23:22 Відповісти
по по поводу отсутствия узрозы со стороны кацапии совсем бы неплохо заиграть шо лирическое на клавишных в два смычка.
и ето говорит целый "командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины"?
вопросы сняты, та и нет их уже давно - года 2.5 как.
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10.09.2021 23:23 Відповісти
Следует отметить, что руководство Украины демонстративно никак не комментирует агрессивные действия россии и потери украинских воинов. Зеленский никак не комментируют обострение на фронте.
На фронте с весны прекращены поставки минометных мин, наши войска не получают достаточное количество боеприпасов для ведения ответного огня.

Ситуация на фронте требует серьезного анализа и принятия более активной тактики, которая покажет российскому командованию, что это обострение дорого обойдется врагу. Любую дипломатию Кутин воспринимает как слабость, они понимает только один язык - гаубичные снаряды и минометные мины.(с)
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10.09.2021 23:29 Відповісти
Если бы в Украине был президент, а не его гаденькая комедийная пародия.....
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11.09.2021 00:04 Відповісти
Вчора москалі на нас (Україну) не напали - ось що він заявив.
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10.09.2021 23:33 Відповісти
Угроза , - Да Она уже не на Пороге , а уже за порогом, - Крым , Донецк и Луганськ, может Наев и не знает о Практическом Учении которые были Ранее.Военные не должны быть Блогерами и нести ихенею , а затриматься своим Делом , - Защита Украины .
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11.09.2021 00:01 Відповісти
У него зарплата не страдает ...
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11.09.2021 00:18 Відповісти
единственный способ противостоять вторжению - сразу провести резкую эскалацию, так чтоб все офуели. а если будут сопли жевать, то дойдут до киева даже не понеся потерь, им такой вариант очень нравится
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11.09.2021 00:15 Відповісти
штопан, тут водки нет
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11.09.2021 00:33 Відповісти
да пошел ты...
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11.09.2021 03:10 Відповісти
сколько раз тебя посылать, прилезло и гадит
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11.09.2021 10:01 Відповісти
"Учения - плановые, Украина в документах к ним обозначена как неитральная страна."
_А, да? Тогда ладно. (Господи, да он же ********...)
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11.09.2021 00:17 Відповісти
73% зебилов .вы довольны?
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11.09.2021 00:21 Відповісти
Всё правильно командующий сказал. Полностью поддерживаю!
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11.09.2021 00:29 Відповісти
На капєєчку!
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11.09.2021 00:35 Відповісти
В подоляцкие боты, видимо, одни плуги идут... Ну вот как этот.
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11.09.2021 01:05 Відповісти
Так. Наші північно-східні сусіди є одним з джерел небезпеки. Проте ми не готові зараз ліквідувати джерело загрози. Тому зберігаємо спокій та тримаємо порох сухим.
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11.09.2021 07:07 Відповісти
"політичний труп"
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11.09.2021 06:50 Відповісти
Один з небагатьох нормальних генералів у війську.
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11.09.2021 07:09 Відповісти
А коли захоплювали Крим і Донбас - десь на сайтах або документах писали "Будем завоёвывать в 2014 году Крым и Донбасс"?
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11.09.2021 06:52 Відповісти
Він би ще сказав, що ці навчання несуть користь...
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11.09.2021 07:06 Відповісти
Користь є. Наші не розслабляються. Нагадую про війну Судного дня. Коли Ізраїль розслабився будучи в оточенні ворогів.
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11.09.2021 07:11 Відповісти
Зберігаємо спокій і тримаємо порох сухим.
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11.09.2021 07:13 Відповісти
Всі заяви Наева базуються на використанні матеріалів нашої розвідки і треба бути гедолугім сподіваючись на то що в телевізійному єтері генерал буде розкривати таємну інформацію.
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11.09.2021 09:44 Відповісти
Слова бойового генерала мають вагу на противагу диванним балаболам, тому його заявам можно довіряти.
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11.09.2021 09:39 Відповісти
Навчання РФ і РБ "Захід-2021" не становлять загрози для України, - Наєв - Цензор.НЕТ 4424
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11.09.2021 10:55 Відповісти
Словам бойового генерала можна довіряти. Ситуація під контролем, ЗСУ є чим зустріти і зупинити ворога. Зберігаємо спокій і чистимо кулемет.
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11.09.2021 11:44 Відповісти
Наев, ты чего куришь то?)..да 200 тыс. орков вместе с беларусами там сегодня при полной боевой,так пишет инопресса...и 14 км до границы с Украиной...включай мозги на полную и не болтай лишнего..
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11.09.2021 19:01 Відповісти
Всім ботам, та їм подібним, диванним, на передок, там будете мати повну інформацію, раз не слухаєте того, хто нею володіє
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11.09.2021 19:06 Відповісти
Ненадо так кипишевать КОС сказал что всё бедет хорошо, я ему доверяю!👍👍👍
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11.09.2021 19:14 Відповісти
Не знаю почему, но Наев вызывает доверие! Такие как он, говорят предметно и по теме, т.к. генерал боевой и такие заявление делаются не из воздуха! Так что не надо ля-ля, верьте своим военным!
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11.09.2021 19:50 Відповісти
 
 