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Болгарского наркобарона Брендо задержали в Украине после нескольких лет поисков, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Болгарского наркобарона Брендо задержали в Украине после нескольких лет поисков, - СМИ

МИД Болгарии заявил, что полиция в Киеве задержала известного наркобарона Эвелина Банева-Брендо. Он находился в розыске несколько лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает болгарская служба "Радио Свобода".

Интерпол безуспешно разыскивал Банева с 2016 года. В последний раз он был приговорен к 6 годам лишения свободы за отмывание денег от незаконного оборота наркотиков Верховным кассационным судом Болгарии в 2018 году.

В Италии и Румынии ему грозит наказание в виде 20 и 10,5 лет за решеткой за незаконный оборот наркотиков.

Как отмечается, в последний раз имя Брендо упоминалось в СМИ в конце 2020 года. Тогда офис генерального прокурора Швейцарии объявил о завершении 12-летнего расследования отмывания денег от незаконного оборота наркотиков с участием болгарской мафии.

Обвинения были предъявлены Credit Suisse Bank, его бывшему менеджеру и нескольким другим подозреваемым.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Помощник главы полиции Киева, экс-нардеп Дейдей организовал ввоз в Украину вероятных киллеров для покушения на балканского наркобарона Звицера: попросил друг из Польши, - СМИ. ВИДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+13
\\как легко вся эта гадость оседает у нас..(((
а всё продажные бюрократы
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11.09.2021 02:03
+5
зеленский и тищенко теперь останутся без наркоты.
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11.09.2021 06:21
+3
Тут своїх наркобаронів - хоч греблю гати. А ще приїхало якесь опудало з Болгарії...
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11.09.2021 07:08
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\\как легко вся эта гадость оседает у нас..(((
а всё продажные бюрократы
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11.09.2021 02:03 Ответить
скажи? - даже на презика саднулась.
и на 2й срок вы ее перезберете, сомнений ноль.
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11.09.2021 02:32 Ответить
А как это мафиозный мультимиллионер, ворочающий огромными криминальными делами, разыскиваемый 6 лет интерполом по всему миру, мог оказаться маленьким незаметным человечком в Украине, где каждой собаке известен любой индивид, владеющий хотя бы одним двухэтажным домом и одним дорогим мерседесом ?
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11.09.2021 02:35 Ответить
У Чавуса можно спросить
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11.09.2021 03:28 Ответить
ето вам не 33 кацапа кацапне отдать или там чауса на труселя поставить.
дипломатия дело тонкое.
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11.09.2021 03:01 Ответить
ща будет много всего на бубу "не причем" - 73% поведуться опять.
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11.09.2021 03:04 Ответить
ухи растопыривайте и рты - вам в одба трое отверсия криворогатые сегчас насыпят и нальют.
бо они маладцы, а вы хлопцы лохи...а наибольшие зеленые победы конечно же впереди.
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11.09.2021 03:14 Ответить
Pablo Escobar and El Chapo Guzman are personalities caliber of Fidel Castro or Getman Mazepa. Great people who made a history.
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11.09.2021 03:29 Ответить
every parent teach their kid to put down pants before shitting, so fentanyl crisis is a staged propaganda, this is a regular business of supply & demand, too bad no fucking government in the world can control it
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11.09.2021 03:43 Ответить
*****
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11.09.2021 04:27 Ответить
..сук наказывать нужно5284999
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11.09.2021 04:29 Ответить
где фото?
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11.09.2021 04:34 Ответить
..дай те засвет!
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11.09.2021 04:35 Ответить
зеленский и тищенко теперь останутся без наркоты.
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11.09.2021 06:21 Ответить
Эвелина да ещё и Брандо - ну и погоняло... Болгарского наркобарона Брендо задержали в Украине после нескольких лет поисков, - СМИ - Цензор.НЕТ 8952
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11.09.2021 06:31 Ответить
Ценный кадр в зекоманду, будет замом ермака
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11.09.2021 06:40 Ответить
не самая лучшая новость, шо бы на ней тормознуться на до понельника.
жуйте вчерашнее...
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11.09.2021 06:41 Ответить
11000% Люди все замечают, вопреки авторитарной цензуре админов.А критики как они не любят, ежедневно критикуя разных диктаторов и режимы, будучи похожи сами на них.
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11.09.2021 10:32 Ответить
То він з 2016 перебував в Україні?
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11.09.2021 06:50 Ответить
Тут своїх наркобаронів - хоч греблю гати. А ще приїхало якесь опудало з Болгарії...
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11.09.2021 07:08 Ответить
наверно поэтому и задержали
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11.09.2021 10:27 Ответить
а де зрада, як якось чурбана затримують, то зраду розводять, типа він ніби з кацапами воював, а його видають, а тут на тобі, зради немає ніякої, а він же теж воював, він їм нарокту продавав, типа зменшував популяцію, мабуть, але для зради підійшло б.
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11.09.2021 15:55 Ответить
 
 