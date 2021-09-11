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Болгарського наркобарона Брендо затримали в Україні після декількох років розшуків, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Події

Болгарського наркобарона Брендо затримали в Україні після декількох років розшуків, - ЗМІ

МЗС Болгарії заявило, що поліція в Києві затримала відомого наркобарона Евеліна Банева-Брендо. Він перебував у розшуку кілька років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє болгарська служба "Радіо Свобода".

Інтерпол безуспішно розшукував Банева з 2016 року. Востаннє він був засуджений до 6 років позбавлення волі за відмивання грошей від незаконного обігу наркотиків Верховним касаційним судом Болгарії в 2018 році.

В Італії та Румунії йому загрожує покарання у вигляді 20 і 10,5 років за ґратами за незаконний обіг наркотиків.

Як наголошується, востаннє ім'я Брендо згадувалося у ЗМІ наприкінці 2020 року. Тоді офіс генерального прокурора Швейцарії оголосив про завершення 12-річного розслідування відмивання грошей від незаконного обігу наркотиків за участю болгарської мафії.

Обвинувачення було висунуто Credit Suisse Bank, його колишньому менеджеру і декільком іншим підозрюваним.

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Топ коментарі
+13
\\как легко вся эта гадость оседает у нас..(((
а всё продажные бюрократы
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11.09.2021 02:03
+5
зеленский и тищенко теперь останутся без наркоты.
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11.09.2021 06:21
+3
Тут своїх наркобаронів - хоч греблю гати. А ще приїхало якесь опудало з Болгарії...
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11.09.2021 07:08
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\\как легко вся эта гадость оседает у нас..(((
а всё продажные бюрократы
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11.09.2021 02:03 Відповісти
скажи? - даже на презика саднулась.
и на 2й срок вы ее перезберете, сомнений ноль.
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11.09.2021 02:32 Відповісти
А как это мафиозный мультимиллионер, ворочающий огромными криминальными делами, разыскиваемый 6 лет интерполом по всему миру, мог оказаться маленьким незаметным человечком в Украине, где каждой собаке известен любой индивид, владеющий хотя бы одним двухэтажным домом и одним дорогим мерседесом ?
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11.09.2021 02:35 Відповісти
У Чавуса можно спросить
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11.09.2021 03:28 Відповісти
ето вам не 33 кацапа кацапне отдать или там чауса на труселя поставить.
дипломатия дело тонкое.
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11.09.2021 03:01 Відповісти
ща будет много всего на бубу "не причем" - 73% поведуться опять.
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11.09.2021 03:04 Відповісти
ухи растопыривайте и рты - вам в одба трое отверсия криворогатые сегчас насыпят и нальют.
бо они маладцы, а вы хлопцы лохи...а наибольшие зеленые победы конечно же впереди.
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11.09.2021 03:14 Відповісти
Pablo Escobar and El Chapo Guzman are personalities caliber of Fidel Castro or Getman Mazepa. Great people who made a history.
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11.09.2021 03:29 Відповісти
every parent teach their kid to put down pants before shitting, so fentanyl crisis is a staged propaganda, this is a regular business of supply & demand, too bad no fucking government in the world can control it
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11.09.2021 03:43 Відповісти
*****
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11.09.2021 04:27 Відповісти
..сук наказывать нужно5284999
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11.09.2021 04:29 Відповісти
где фото?
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11.09.2021 04:34 Відповісти
..дай те засвет!
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11.09.2021 04:35 Відповісти
зеленский и тищенко теперь останутся без наркоты.
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11.09.2021 06:21 Відповісти
Эвелина да ещё и Брандо - ну и погоняло... Болгарского наркобарона Брендо задержали в Украине после нескольких лет поисков, - СМИ - Цензор.НЕТ 8952
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11.09.2021 06:31 Відповісти
Ценный кадр в зекоманду, будет замом ермака
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11.09.2021 06:40 Відповісти
не самая лучшая новость, шо бы на ней тормознуться на до понельника.
жуйте вчерашнее...
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11.09.2021 06:41 Відповісти
11000% Люди все замечают, вопреки авторитарной цензуре админов.А критики как они не любят, ежедневно критикуя разных диктаторов и режимы, будучи похожи сами на них.
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11.09.2021 10:32 Відповісти
То він з 2016 перебував в Україні?
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11.09.2021 06:50 Відповісти
Тут своїх наркобаронів - хоч греблю гати. А ще приїхало якесь опудало з Болгарії...
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11.09.2021 07:08 Відповісти
наверно поэтому и задержали
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11.09.2021 10:27 Відповісти
а де зрада, як якось чурбана затримують, то зраду розводять, типа він ніби з кацапами воював, а його видають, а тут на тобі, зради немає ніякої, а він же теж воював, він їм нарокту продавав, типа зменшував популяцію, мабуть, але для зради підійшло б.
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11.09.2021 15:55 Відповісти
 
 