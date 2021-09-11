Болгарського наркобарона Брендо затримали в Україні після декількох років розшуків, - ЗМІ
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МЗС Болгарії заявило, що поліція в Києві затримала відомого наркобарона Евеліна Банева-Брендо. Він перебував у розшуку кілька років.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє болгарська служба "Радіо Свобода".
Інтерпол безуспішно розшукував Банева з 2016 року. Востаннє він був засуджений до 6 років позбавлення волі за відмивання грошей від незаконного обігу наркотиків Верховним касаційним судом Болгарії в 2018 році.
В Італії та Румунії йому загрожує покарання у вигляді 20 і 10,5 років за ґратами за незаконний обіг наркотиків.
Як наголошується, востаннє ім'я Брендо згадувалося у ЗМІ наприкінці 2020 року. Тоді офіс генерального прокурора Швейцарії оголосив про завершення 12-річного розслідування відмивання грошей від незаконного обігу наркотиків за участю болгарської мафії.
Обвинувачення було висунуто Credit Suisse Bank, його колишньому менеджеру і декільком іншим підозрюваним.
Будь ласка, зачекайте...
а всё продажные бюрократы
и на 2й срок вы ее перезберете, сомнений ноль.
дипломатия дело тонкое.
бо они маладцы, а вы хлопцы лохи...а наибольшие зеленые победы конечно же впереди.
жуйте вчерашнее...