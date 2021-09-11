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Новости Политика Украины
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Россия уже начала использовать "Северный поток-2" как оружие против Украины, - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия уже начала использовать

Российская Федерация уже начала использовать газопровод "Северный поток-2" как оружие против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Мы считаем, что уже сегодня можно говорить о том, что Россия начала использовать Nord Stream как оружие против Украины. Если имели возможность вчера увидеть цены, по данным биржи IC Future в ходе торгов цена октябрьского фьючерса на газ на индекс TTF превысила 700 долларов за тысячу кубометров на максимум, достигнув 57,25 евро за мегаватт/час", - сказал Ермак на конференции YES Brainstorming в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы продолжаем считать "Северный поток-2" инструментом геополитического влияния Кремля, - Госдеп США

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+22
Дерьмак, в этом есть и твоя доля участия
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11.09.2021 10:40
+14
Главное ее оружие против Украины это сам Ермак.
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11.09.2021 11:01
+8
Ну так. - чергова пабеда найвеличнішого лідора.
корзіну пєчєнья і бочку варєнья в студію.
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11.09.2021 10:56
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Дерьмак, в этом есть и твоя доля участия
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11.09.2021 10:40 Ответить
Кто укака....я? Конечно "невістка"!
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11.09.2021 11:20 Ответить
А чьи еще? Только с пояснениями.
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11.09.2021 11:42 Ответить
скажите спасибо Германии,которую вы всё время в жопу цёмали.
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11.09.2021 10:40 Ответить
Мне кажется, что при таких ценах рентабельно газ даже из центра земли добывать. Росія вже почала використовувати "Північний потік-2" як зброю проти України, - Єрмак - Цензор.НЕТ 1048
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11.09.2021 10:55 Ответить
Ну так. - чергова пабеда найвеличнішого лідора.
корзіну пєчєнья і бочку варєнья в студію.
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11.09.2021 10:56 Ответить
і білий хрест зрадника першого ступіню
Росія вже почала використовувати "Північний потік-2" як зброю проти України, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5693
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11.09.2021 11:06 Ответить
Похоже, что Зеленский самый влиятельный человек современности!
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11.09.2021 12:02 Ответить
Главное ее оружие против Украины это сам Ермак.
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11.09.2021 11:01 Ответить
Це він констатує факт, чи пишається цим?
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11.09.2021 11:04 Ответить
Докладывает кому нужно..
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11.09.2021 11:57 Ответить
це так несподівано!
ніколи расісюшка не збиралась цього робити, і ось знову
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11.09.2021 11:05 Ответить
Ермак жепой чует просадку рейтингов его звиздюка уже этой зимой вот и кипишует.
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11.09.2021 11:05 Ответить
Да и не удивительно что Рашка против Украины использует все методы. Удивительно только что украинская власть против Украины и украинского народа воюет. Вместо того чтобы дешовый украинский газ закачивать в наши газохранилища и дешевле продавать украинцам, наша власть наш газ продает в Европу чтобы потом нам повысить тарифы ссылаясь на европейские цены.
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11.09.2021 11:07 Ответить
А с кого еще может украинская власть стричь как не с украинского народа?!...
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11.09.2021 11:12 Ответить
Но добывать свой газ все равно не будем!!!
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11.09.2021 11:08 Ответить
Хлопотное дело, проще завывать на весь Мир, какие мы бедные и несчастные...
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11.09.2021 11:25 Ответить
А хто Вам таке сказав? Він вже давно продається українцям за космічними цінами під прикриттям "реверсу" з Словаччини і Люксембургу. Росія вже почала використовувати "Північний потік-2" як зброю проти України, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2295 Януковіщь відкрив цю тєму , кондитер підвів її до обгрунтування цін через приєднання до європейського співтовариства споживачів газу. А зєлєбобіки тупо накручують ціну.
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11.09.2021 11:32 Ответить
Проще говоря. Украина потеряла Росія вже почала використовувати "Північний потік-2" як зброю проти України, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5506чистого дохода.
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11.09.2021 11:32 Ответить
Хороший коммент. Бредовый. В стиле Подоляка Росія вже почала використовувати "Північний потік-2" як зброю проти України, - Єрмак - Цензор.НЕТ 8431
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11.09.2021 11:40 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил потери, которые грозят стране из-за газопровода «Северный поток-2». По его подсчетам, это будет обходиться в 3 миллиарда долларов в годРосія вже почала використовувати "Північний потік-2" як зброю проти України, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2192
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11.09.2021 12:15 Ответить
Порошенко подбросил, Подляк зуб даст! Росія вже почала використовувати "Північний потік-2" як зброю проти України, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4222
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11.09.2021 13:49 Ответить
Зелдермак почивали на чужих лаврах. В глазелки путлеру смотрели. Цемаха, Вагнера, Беркут на рашку отпустили. С союзниками разосрались. Нет у зе-команды ни средств ни методов. Костя Сапрыкин и то умнее этих вороватых бездарей Росія вже почала використовувати "Північний потік-2" як зброю проти України, - Єрмак - Цензор.НЕТ 7025
Росія вже почала використовувати "Північний потік-2" як зброю проти України, - Єрмак - Цензор.НЕТ 9520
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11.09.2021 11:37 Ответить
Я напомню, что благодаря зеленским-дерьмакам американцы сняли санкции с сп-2.
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11.09.2021 11:43 Ответить
Козак Байден хотел подружиться с Европой и разрешил СП-2. Потому что он не злой Трамп. Бугага.
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11.09.2021 11:50 Ответить
А как же одиннарод мышебратья?
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11.09.2021 11:44 Ответить
Так скорей беги к Анжелике, за кунькой!)
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11.09.2021 11:46 Ответить
Как только перестанут качать газ через территорию Украины, всем сразу станет ясно, что Петина байка про реверс газа из Европы это сказка для лохов. За 7 лет не сделано ничего, чтобы подготовиться к запуску северного потока -2.
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11.09.2021 11:49 Ответить
Думаючим людям це давно зрозуміло. Згадай операцію "Прикрути!". І вже навіть 14% з 27% повних ідіотів і недоумків прозріли, 13% їх всього залишилось.
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11.09.2021 12:11 Ответить
Как можно использовать то что еще не запущено в действие. Украине наоборот нужно подавать иски о изменении цены на транзит всвязи с повышением стоимости газа в несколько раз. Можно за этот же обьем получать не 2 млрд в год а 8-10 млрд баксов.
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11.09.2021 12:00 Ответить
Щоб мовчки платив скільки нашмигалюють.
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11.09.2021 12:04 Ответить
Она качает как раз столько сколько положено по контракту, но платит по цене на газ которая была 2 года назад, а цена выросла в 5 раз. Если наши дебилы не внесли пункт повышения ставки на транзит то нужно требовать пересмотра через суд.
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11.09.2021 12:19 Ответить
Нащо він нам жаліється і нічого не робе. Коли розігнали досвідчених дипломатів, то домовлятися із розвинутими країнами стає дедалі важче
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11.09.2021 12:04 Ответить
Це Клімкін був досвідчений дипломат? Не сміши.
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11.09.2021 12:12 Ответить
Чому був? Він і є досвідчений дипломат! Ще два роки обрані дебілами "слуги" покувиркаються "на манєжє", і нормальні адекватні кадри повернуться у владу, а вовік і Ко підуть дригати ногами назад в Шапіто
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11.09.2021 17:46 Ответить
Зебуїнська кодла уже давно використовується як зброя проти України
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11.09.2021 12:19 Ответить
Поставщики сжиженного газа тоже сократили поставки в Европу и стали соучастниками дефицита и роста цены.
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11.09.2021 12:36 Ответить
Ермак забыл с какой помпой подписывались договора с Газпромом в 2019. Как Украина отказалась от всех судебных исков. Может Ермак помнит суть подписанного в 2019 ? Прошло всего два года Вашей работы, а на всех фронтах полная йухня.
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11.09.2021 13:47 Ответить
тоді ще Богдан заправляв маріонеткою Зе
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11.09.2021 14:10 Ответить
Так этот мудак ничего не сделал для того, чтобы этого не было
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11.09.2021 15:07 Ответить
Констатация или удивление, или сожаление...идёт война на всех направлениях...ещё отключат транзит --уменьшив для себя накладные расходы...да,Ермак ,--война как она есть...
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11.09.2021 17:20 Ответить
 
 