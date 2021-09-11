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США продолжат сдерживать влияние "Северного потока-2" - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США продолжат сдерживать влияние

Соединенные Штаты Америки будут продолжать работать над сдерживанием политического влияния российского газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает корреспондент "ЕП", такое заявление во время форума YES-Brainstorming сделал cтарший советник по энергетической безопасности Государственного департамента США Амос Хохштейн, передает Цензор.НЕТ.

"США не прекратят усилия для воздействия на "Северный поток-2. Мы будем работать над тем, чтобы он должен был пройти тщательную процедуру сертификации, а также полностью отвечал требованиям Четвертого энергопакета ЕС", - заявил советник Госдепа.

При этом он выражает уверенность, что усилия США по отсрочке строительства российского газопровода все же дали свои результаты. "Нас изначально беспокоила не российская нефть или газ, а её политическое использование в странах Европы, что мы неоднократно видели. Именно для противодействия этому мы прилагали усилия для обеспечения Европы сжиженным газом, что существенно уменьшало политическое влияние РФ. Частично это удалось - мы построили LNG-терминалы. Например, в Клайпеде такой терминал сделал невозможным энергетическое давление РФ", - добавляет Амос Хохштейн.

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"При любом сценарии, наша оценка "Северного потока-2" остается неизменной - это опасный проект, угрожающий европейским странам", - резюмирует он.

Что касается Украины, то Хохштейн напомнил, что действующий контракт с "Газпромом" на транспортировку газа действует до 2024 года. "Однако наша помощь не ограничивается усилиями по сохранению статуса-кво. Мир меняется и наша помощь Украине также базируется на содействии в развитии альтернативной и ядерной энергетики", - пояснил он.

Напомним, накануне российский газовый монополист "Газпром" заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2".

Автор: Вадим Куц
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11.09.2021 11:09 Ответить
Побоялись американських санкцій. Що цікаво, свої айфони США не вимагає блокувати. Чесна конкуренція - вона така...
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11.09.2021 11:37 Ответить
Мы будем работать над тем, чтобы он должен был пройти тщательную процедуру сертификации, а также полностью отвечал требованиям Четвертого энергопакета ЕС

......................................................
переклад людською:
Ми будемо працювати над тим, щоб він НЕ пройшов ретельну процедуру сертифікації, і також повністю НЕ відповідав вимогам Четвертого енергопакету ЄС
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11.09.2021 11:17 Ответить
Пізно всрались.
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11.09.2021 11:33 Ответить
Кожен має платити за своє глупство, інакше ніколи не порозумнішає. - Тоні Монтана
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11.09.2021 11:58 Ответить
Бестолковые уроды. Увы, большая война очень вероятна из-за бесхребетных ЕС и США
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11.09.2021 11:41 Ответить
А может ну его нафиг это сдерживание, а то цена газа скоро за штуку баксов перевалить может? США продовжать стримувати вплив "Північного потоку-2", - Держдеп - Цензор.НЕТ 6451
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11.09.2021 13:21 Ответить
Соединенные Штаты Америки будут продолжать работать над сдерживанием политического влияния российского газопровода "Северный поток-2".ай да и американские засранцы.Разрешили иметь оккупанту Украины економическую выгоду , но при этом будут вешать Украине лапшу о политическом сдерживании.
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11.09.2021 15:28 Ответить
так усердно сдерживают, что его уже запустили.....
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11.09.2021 17:12 Ответить
 
 