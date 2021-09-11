УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17228 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
1 494 9
США (14478) Північний потік (1369) Хохштейн (6)

США продовжать стримувати вплив "Північного потоку-2", - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США продовжать стримувати вплив

Сполучені Штати Америки продовжуватимуть працювати над стримуванням політичного впливу російського газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє кореспондент "ЕП", таку заяву під час форуму YES-Brainstorming зробив старший радник із питань енергетичної безпеки Державного департаменту США Амос Хохштайн, передає Цензор.НЕТ.

"США не припинять зусиль для впливу на "Північний потік-2". Ми будемо працювати, щоб він мусив проводити ретельну процедуру сертифікації, а також повністю відповідав вимогам Четвертого енергопакету ЕС",- заявив радник Держдепу.

Водночас він висловлює впевненість, що зусилля США для відтермінування будівництва російського газопроводу все ж дали свої результати. "Нас від самого початку турбували не російська нафта чи газ, а її політичне використання у країнах Європи, що ми неодноразово бачили. Саме для протидії цьому ми доклали зусиль для забезпечення Європи зрідженим газом, що суттєво зменшувало політичний вплив РФ. Частково це вдалося – ми маємо побудовані LNG-термінали. Наприклад, у Клайпеді такий термінал унеможливив енергетичний тиск РФ", - додає Амос Хохштайн.

Читайте також: Росія вже почала використовувати "Північний потік-2" як зброю проти України, - Єрмак

"За будь-якого сценарію, наша оцінка "Північного потоку-2" залишається незмінною – це небезпечний проєкт, що загрожує європейським країнам",- резюмує він.

Що стосується України, то Хохштайн нагадує, що чинний контракт із "Газпромом" на транспортування газу діє до 2024 року. "Проте наша допомога не обмежується зусиллями для збереження статусу-кво. Світ змінюється, і наша допомога Україні також базується на сприянні розвитку альтернативної та ядерної енергетики",- пояснив він.

Нагадаємо, напередодні російський газовий монополіст "Газпром" заявив про завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2".
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Xiaomi заблокировала свои смартфоны в Крыму.
Массовая блокировка зафиксирована в сентябре. После нескольких дней использования нового смартфона пользователи видят на экране устройства сообщение о том, что политика Xiaomi не разрешает продажу или предоставление продукта на данной территории..

США продолжат сдерживать влияние "Северного потока-2" - Госдеп - Цензор.НЕТ 6838 США продолжат сдерживать влияние "Северного потока-2" - Госдеп - Цензор.НЕТ 6838
показати весь коментар
11.09.2021 11:09 Відповісти
Побоялись американських санкцій. Що цікаво, свої айфони США не вимагає блокувати. Чесна конкуренція - вона така...
показати весь коментар
11.09.2021 11:37 Відповісти
Мы будем работать над тем, чтобы он должен был пройти тщательную процедуру сертификации, а также полностью отвечал требованиям Четвертого энергопакета ЕС

......................................................
переклад людською:
Ми будемо працювати над тим, щоб він НЕ пройшов ретельну процедуру сертифікації, і також повністю НЕ відповідав вимогам Четвертого енергопакету ЄС
показати весь коментар
11.09.2021 11:17 Відповісти
Пізно всрались.
показати весь коментар
11.09.2021 11:33 Відповісти
Кожен має платити за своє глупство, інакше ніколи не порозумнішає. - Тоні Монтана
показати весь коментар
11.09.2021 11:58 Відповісти
Бестолковые уроды. Увы, большая война очень вероятна из-за бесхребетных ЕС и США
показати весь коментар
11.09.2021 11:41 Відповісти
А может ну его нафиг это сдерживание, а то цена газа скоро за штуку баксов перевалить может? США продовжать стримувати вплив "Північного потоку-2", - Держдеп - Цензор.НЕТ 6451
показати весь коментар
11.09.2021 13:21 Відповісти
Соединенные Штаты Америки будут продолжать работать над сдерживанием политического влияния российского газопровода "Северный поток-2".ай да и американские засранцы.Разрешили иметь оккупанту Украины економическую выгоду , но при этом будут вешать Украине лапшу о политическом сдерживании.
показати весь коментар
11.09.2021 15:28 Відповісти
так усердно сдерживают, что его уже запустили.....
показати весь коментар
11.09.2021 17:12 Відповісти
 
 