США продовжать стримувати вплив "Північного потоку-2", - Держдеп

Сполучені Штати Америки продовжуватимуть працювати над стримуванням політичного впливу російського газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє кореспондент "ЕП", таку заяву під час форуму YES-Brainstorming зробив старший радник із питань енергетичної безпеки Державного департаменту США Амос Хохштайн, передає Цензор.НЕТ.

"США не припинять зусиль для впливу на "Північний потік-2". Ми будемо працювати, щоб він мусив проводити ретельну процедуру сертифікації, а також повністю відповідав вимогам Четвертого енергопакету ЕС",- заявив радник Держдепу.

Водночас він висловлює впевненість, що зусилля США для відтермінування будівництва російського газопроводу все ж дали свої результати. "Нас від самого початку турбували не російська нафта чи газ, а її політичне використання у країнах Європи, що ми неодноразово бачили. Саме для протидії цьому ми доклали зусиль для забезпечення Європи зрідженим газом, що суттєво зменшувало політичний вплив РФ. Частково це вдалося – ми маємо побудовані LNG-термінали. Наприклад, у Клайпеді такий термінал унеможливив енергетичний тиск РФ", - додає Амос Хохштайн.

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"За будь-якого сценарію, наша оцінка "Північного потоку-2" залишається незмінною – це небезпечний проєкт, що загрожує європейським країнам",- резюмує він.

Що стосується України, то Хохштайн нагадує, що чинний контракт із "Газпромом" на транспортування газу діє до 2024 року. "Проте наша допомога не обмежується зусиллями для збереження статусу-кво. Світ змінюється, і наша допомога Україні також базується на сприянні розвитку альтернативної та ядерної енергетики",- пояснив він.

Нагадаємо, напередодні російський газовий монополіст "Газпром" заявив про завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2".