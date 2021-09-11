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СНБО рассмотрит вопрос массового банкротства банков и ответственных за него, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Общество

СНБО рассмотрит вопрос массового банкротства банков и ответственных за него, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рассмотрит вопрос банкопада и ответственных за него лиц.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкй на Интерфакс-Украина, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу.

"Следующий кейс, который будет рассматриваться в Совете национальной безопасности и обороны по поручению президента Украины – это как произошло так, что денег нет, олигархи дополнительные появились после, скажем так, банкопадов в нашей стране. Это вещи, которые должны быть абсолютно публичными", - заявил Данилов.

Также читайте: Суд признал незаконной ликвидацию банка "Премиум", - СМИ

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+16
Не нравится зелёным, что нет теперь "пылесосов", через которые можно было миллиардами долларов в оффшоры гнать.
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11.09.2021 12:36
+13
за границей изучают опыт Гонтаревой по очистке банковской системы от банков-глистов. а здесь виноватых ищут
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11.09.2021 12:42
+12
Надеюсь снбо рассмотрит кейс офшоров грин филмс, на которые коломойский вывел из приватбанка 40 млн баксов. А зеленский потом купил себе за эту услугу виллу в италии. Кстати, тоже интересный кейс дубилета, когда старший грабонул приватбанк и дал часть украденных денег своему сынку на запуск монобанка.
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11.09.2021 12:40
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І швець, і жнець...
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11.09.2021 12:32 Ответить
Не нравится зелёным, что нет теперь "пылесосов", через которые можно было миллиардами долларов в оффшоры гнать.
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11.09.2021 12:36 Ответить
реально..\
Более того, стабилизация банковской системы и ее очистка от "банков-мошеннников" - одно из условий безвиза.. И это не нравится кловану и коломойше ( "дефолт - это очень хорошо!")

а время, когда она возглавляла НБУ в 2014-2017 годах были изменены требования к устойчивости банков, из-за чего более 80 из них были выведены с рынка."

т.е. для стабилизации банковской системы, в сооответствии с международными нормами, ПОВЫСИЛИ требования устойчивости и гарантий, закрыли черные двери для махинаций..

В итоге банки-мошенники закрылись и перестали дурить население и красть у них деньги..
И это очень не нравится зеленскому и его хозяину - коломойше
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11.09.2021 13:41 Ответить
п.с. а снбо займется отмыванием и кражей коломойским 5.5 млрд.долл из Приватбанка, которые те выводил через офшорные счета зеленского и квартала95 ?

Это и есть причина "банкопада".. ведь не один коломойша так грабил банковскую систему.
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11.09.2021 13:42 Ответить
Но среди огромного кол-ва "банков-помоек" были "Киевская Русь", активно кредитовавшие Петин бизнес, эти кредиты так никто и не вернул, банк "Премиум", который был абсолютно финансово устойчивым, но его собственник не захотел плясать под дудку Гонтаревой. Премиум выиграл Верховный суд еще при Пете, кстати. Кроме того, архи важным является вопрос как за копейки Ворушилин распродал активы банков банкротов
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11.09.2021 15:02 Ответить
Зебил-триздобол😂
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11.09.2021 17:40 Ответить
Ой-ля-лю...
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11.09.2021 12:36 Ответить
Историки херовы!!!
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11.09.2021 12:37 Ответить
Надеюсь снбо рассмотрит кейс офшоров грин филмс, на которые коломойский вывел из приватбанка 40 млн баксов. А зеленский потом купил себе за эту услугу виллу в италии. Кстати, тоже интересный кейс дубилета, когда старший грабонул приватбанк и дал часть украденных денег своему сынку на запуск монобанка.
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11.09.2021 12:40 Ответить
Это что то новенькое - если все махинации и афёры просто рассматривать?
СНБО рассмотрит вопрос массового банкротства банков и ответственных за него, - Данилов - Цензор.НЕТ 9281
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11.09.2021 12:41 Ответить
за границей изучают опыт Гонтаревой по очистке банковской системы от банков-глистов. а здесь виноватых ищут
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11.09.2021 12:42 Ответить
Патамушта у Лідора гештальт щодо Порошенка та його людей ніяк не закривається.
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11.09.2021 12:52 Ответить
таки да
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11.09.2021 12:55 Ответить
РНБО розгляне питання масового банкрутства банків та відповідальних за нього, - Данілов - Цензор.НЕТ 8555
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12.09.2021 13:12 Ответить
масове банкрутство банків - це ознака економічного здеця до якого нас привели жопозеголові
а в РНБО яка версія?
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11.09.2021 12:47 Ответить
Краще розлідуйте причини відсутності у 70-х роках грошей на презервативи у батьків Вови та його кодла.
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11.09.2021 12:51 Ответить
але. как насчет погибающих почти каждый день на фронте? не интересно?
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11.09.2021 12:53 Ответить
есть предложения? Напиши диссертацию как вести войну без потерь.
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11.09.2021 13:43 Ответить
Просто перестать стрилять - шо, уже больше не подходит, зепил?
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11.09.2021 17:42 Ответить
зепил твоя фамилия
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12.09.2021 01:28 Ответить
Приват,з якого вивели 6 млрд доларів розглядати не будуть.Він же не впав
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11.09.2021 12:54 Ответить
а шо упало ?
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11.09.2021 12:55 Ответить
Посмотрите биографию этого борца за мелкие банки. Вернуть конвертационные центры захотелось. Так ведь всё равно где-то всплывут деньги за взятки и мошенничество и США опять хорошо пополнит себе бюджет.
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11.09.2021 13:26 Ответить
Невже офігєвший пархатбанк накриєтья волохатою хазарською шапкою-вушанкою!?
Бєня вже готується "прийняти" свой банк за 2 грн? РНБО розгляне питання масового банкрутства банків та відповідальних за нього, - Данілов - Цензор.НЕТ 5166
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11.09.2021 13:36 Ответить
Маленький и недалекий мальчик все никак ничего не может на Пороха накопать. Глубже Вова, глубже.
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11.09.2021 13:41 Ответить
РНБО розгляне питання масового банкрутства банків та відповідальних за нього, - Данілов - Цензор.НЕТ 7266
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12.09.2021 13:10 Ответить
 
 