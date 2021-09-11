СНБО рассмотрит вопрос массового банкротства банков и ответственных за него, - Данилов
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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рассмотрит вопрос банкопада и ответственных за него лиц.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкй на Интерфакс-Украина, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу.
"Следующий кейс, который будет рассматриваться в Совете национальной безопасности и обороны по поручению президента Украины – это как произошло так, что денег нет, олигархи дополнительные появились после, скажем так, банкопадов в нашей стране. Это вещи, которые должны быть абсолютно публичными", - заявил Данилов.
Топ комментарии
+16 rock-n-roll
показать весь комментарий11.09.2021 12:36
+13 Борис Пилипенко
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+12 Super Gut
показать весь комментарий11.09.2021 12:40
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Более того, стабилизация банковской системы и ее очистка от "банков-мошеннников" - одно из условий безвиза.. И это не нравится кловану и коломойше ( "дефолт - это очень хорошо!")
"За время, когда она возглавляла НБУ в 2014-2017 годах были изменены требования к устойчивости банков, из-за чего более 80 из них были выведены с рынка."
т.е. для стабилизации банковской системы, в сооответствии с международными нормами, ПОВЫСИЛИ требования устойчивости и гарантий, закрыли черные двери для махинаций..
В итоге банки-мошенники закрылись и перестали дурить население и красть у них деньги..
И это очень не нравится зеленскому и его хозяину - коломойше
Это и есть причина "банкопада".. ведь не один коломойша так грабил банковскую систему.
а в РНБО яка версія?
Бєня вже готується "прийняти" свой банк за 2 грн?