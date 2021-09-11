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РНБО розгляне питання масового банкрутства банків та відповідальних за нього, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

РНБО розгляне питання масового банкрутства банків та відповідальних за нього, - Данілов

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України розгляне питання банкопаду і відповідальних за нього осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на конференції YES Brainstorming у Києві в суботу.

"Наступний кейс, який буде розглядатися в Раді національної безпеки та оборони за дорученням президента України, - це як сталося так, що грошей немає, олігархи додаткові з'явилися після "банкопаду" в нашій країні. Це речі, які мають бути абсолютно публічними", - заявив Данілов.

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Топ коментарі
+16
Не нравится зелёным, что нет теперь "пылесосов", через которые можно было миллиардами долларов в оффшоры гнать.
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11.09.2021 12:36
+13
за границей изучают опыт Гонтаревой по очистке банковской системы от банков-глистов. а здесь виноватых ищут
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11.09.2021 12:42
+12
Надеюсь снбо рассмотрит кейс офшоров грин филмс, на которые коломойский вывел из приватбанка 40 млн баксов. А зеленский потом купил себе за эту услугу виллу в италии. Кстати, тоже интересный кейс дубилета, когда старший грабонул приватбанк и дал часть украденных денег своему сынку на запуск монобанка.
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11.09.2021 12:40
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11.09.2021 12:32 Відповісти
Не нравится зелёным, что нет теперь "пылесосов", через которые можно было миллиардами долларов в оффшоры гнать.
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11.09.2021 12:36 Відповісти
реально..\
Более того, стабилизация банковской системы и ее очистка от "банков-мошеннников" - одно из условий безвиза.. И это не нравится кловану и коломойше ( "дефолт - это очень хорошо!")

а время, когда она возглавляла НБУ в 2014-2017 годах были изменены требования к устойчивости банков, из-за чего более 80 из них были выведены с рынка."

т.е. для стабилизации банковской системы, в сооответствии с международными нормами, ПОВЫСИЛИ требования устойчивости и гарантий, закрыли черные двери для махинаций..

В итоге банки-мошенники закрылись и перестали дурить население и красть у них деньги..
И это очень не нравится зеленскому и его хозяину - коломойше
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11.09.2021 13:41 Відповісти
п.с. а снбо займется отмыванием и кражей коломойским 5.5 млрд.долл из Приватбанка, которые те выводил через офшорные счета зеленского и квартала95 ?

Это и есть причина "банкопада".. ведь не один коломойша так грабил банковскую систему.
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11.09.2021 13:42 Відповісти
Но среди огромного кол-ва "банков-помоек" были "Киевская Русь", активно кредитовавшие Петин бизнес, эти кредиты так никто и не вернул, банк "Премиум", который был абсолютно финансово устойчивым, но его собственник не захотел плясать под дудку Гонтаревой. Премиум выиграл Верховный суд еще при Пете, кстати. Кроме того, архи важным является вопрос как за копейки Ворушилин распродал активы банков банкротов
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11.09.2021 15:02 Відповісти
Зебил-триздобол😂
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11.09.2021 17:40 Відповісти
Ой-ля-лю...
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11.09.2021 12:36 Відповісти
Историки херовы!!!
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11.09.2021 12:37 Відповісти
Надеюсь снбо рассмотрит кейс офшоров грин филмс, на которые коломойский вывел из приватбанка 40 млн баксов. А зеленский потом купил себе за эту услугу виллу в италии. Кстати, тоже интересный кейс дубилета, когда старший грабонул приватбанк и дал часть украденных денег своему сынку на запуск монобанка.
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11.09.2021 12:40 Відповісти
Это что то новенькое - если все махинации и афёры просто рассматривать?
СНБО рассмотрит вопрос массового банкротства банков и ответственных за него, - Данилов - Цензор.НЕТ 9281
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11.09.2021 12:41 Відповісти
за границей изучают опыт Гонтаревой по очистке банковской системы от банков-глистов. а здесь виноватых ищут
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11.09.2021 12:42 Відповісти
Патамушта у Лідора гештальт щодо Порошенка та його людей ніяк не закривається.
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11.09.2021 12:52 Відповісти
таки да
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11.09.2021 12:55 Відповісти
РНБО розгляне питання масового банкрутства банків та відповідальних за нього, - Данілов - Цензор.НЕТ 8555
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12.09.2021 13:12 Відповісти
масове банкрутство банків - це ознака економічного здеця до якого нас привели жопозеголові
а в РНБО яка версія?
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11.09.2021 12:47 Відповісти
Краще розлідуйте причини відсутності у 70-х роках грошей на презервативи у батьків Вови та його кодла.
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11.09.2021 12:51 Відповісти
але. как насчет погибающих почти каждый день на фронте? не интересно?
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11.09.2021 12:53 Відповісти
есть предложения? Напиши диссертацию как вести войну без потерь.
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11.09.2021 13:43 Відповісти
Просто перестать стрилять - шо, уже больше не подходит, зепил?
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11.09.2021 17:42 Відповісти
зепил твоя фамилия
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12.09.2021 01:28 Відповісти
Приват,з якого вивели 6 млрд доларів розглядати не будуть.Він же не впав
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11.09.2021 12:54 Відповісти
а шо упало ?
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11.09.2021 12:55 Відповісти
Посмотрите биографию этого борца за мелкие банки. Вернуть конвертационные центры захотелось. Так ведь всё равно где-то всплывут деньги за взятки и мошенничество и США опять хорошо пополнит себе бюджет.
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11.09.2021 13:26 Відповісти
Невже офігєвший пархатбанк накриєтья волохатою хазарською шапкою-вушанкою!?
Бєня вже готується "прийняти" свой банк за 2 грн? РНБО розгляне питання масового банкрутства банків та відповідальних за нього, - Данілов - Цензор.НЕТ 5166
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11.09.2021 13:36 Відповісти
Маленький и недалекий мальчик все никак ничего не может на Пороха накопать. Глубже Вова, глубже.
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11.09.2021 13:41 Відповісти
РНБО розгляне питання масового банкрутства банків та відповідальних за нього, - Данілов - Цензор.НЕТ 7266
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12.09.2021 13:10 Відповісти
 
 