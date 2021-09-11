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РНБО розгляне питання масового банкрутства банків та відповідальних за нього, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України розгляне питання банкопаду і відповідальних за нього осіб.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на конференції YES Brainstorming у Києві в суботу.
"Наступний кейс, який буде розглядатися в Раді національної безпеки та оборони за дорученням президента України, - це як сталося так, що грошей немає, олігархи додаткові з'явилися після "банкопаду" в нашій країні. Це речі, які мають бути абсолютно публічними", - заявив Данілов.
Топ коментарі
+16 rock-n-roll
показати весь коментар11.09.2021 12:36
+13 Борис Пилипенко
показати весь коментар11.09.2021 12:42
+12 Super Gut
показати весь коментар11.09.2021 12:40
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Будь ласка, зачекайте...
Более того, стабилизация банковской системы и ее очистка от "банков-мошеннников" - одно из условий безвиза.. И это не нравится кловану и коломойше ( "дефолт - это очень хорошо!")
"За время, когда она возглавляла НБУ в 2014-2017 годах были изменены требования к устойчивости банков, из-за чего более 80 из них были выведены с рынка."
т.е. для стабилизации банковской системы, в сооответствии с международными нормами, ПОВЫСИЛИ требования устойчивости и гарантий, закрыли черные двери для махинаций..
В итоге банки-мошенники закрылись и перестали дурить население и красть у них деньги..
И это очень не нравится зеленскому и его хозяину - коломойше
Это и есть причина "банкопада".. ведь не один коломойша так грабил банковскую систему.
а в РНБО яка версія?
Бєня вже готується "прийняти" свой банк за 2 грн?