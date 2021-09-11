РНБО розгляне питання масового банкрутства банків та відповідальних за нього, - Данілов

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України розгляне питання банкопаду і відповідальних за нього осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на конференції YES Brainstorming у Києві в суботу.

"Наступний кейс, який буде розглядатися в Раді національної безпеки та оборони за дорученням президента України, - це як сталося так, що грошей немає, олігархи додаткові з'явилися після "банкопаду" в нашій країні. Це речі, які мають бути абсолютно публічними", - заявив Данілов.

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