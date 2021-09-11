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В аграрной сфере есть 2-3 олигарха, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в аграрной сфере уже присутствуют как минимум 2-3 олигарха.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на конференции YES Brainstorming в субботу.
"Мы имеем уже как минимум 2-3 олигарха в аграрной сфере, которые построили свою систему благодаря тому, что наше законодательство – в декабре, скажем так, наши депутаты сказали: нет, вы не можете распоряжаться своей собственностью, вы должны быть такими будто бы собственниками с запретом распоряжения своей собственностью", - сказал Данилов.
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+6 Дмитро Черних 794bd8a2
показать весь комментарий11.09.2021 12:57
+5 Гундяй Крестовоздвиженский
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+4 Привет
показать весь комментарий11.09.2021 13:02
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Наше законодательство в декабре...а в январе как...а в августе??😀
- Да, штук шесть, или пять... я точно не момню!
Чего и следовало ожидать.
Коломойский, Ахметов, Фирташ, Пинчук апплодируют стоя.
...
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