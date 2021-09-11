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В аграрной сфере есть 2-3 олигарха, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В аграрной сфере есть 2-3 олигарха, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в аграрной сфере уже присутствуют как минимум 2-3 олигарха.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на конференции YES Brainstorming в субботу.

"Мы имеем уже как минимум 2-3 олигарха в аграрной сфере, которые построили свою систему благодаря тому, что наше законодательство – в декабре, скажем так, наши депутаты сказали: нет, вы не можете распоряжаться своей собственностью, вы должны быть такими будто бы собственниками с запретом распоряжения своей собственностью", - сказал Данилов. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО рассмотрит вопрос массового банкротства банков и ответственных за него, - Данилов

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
У Данили сьогодня загострення словесної діареї ???))))
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11.09.2021 12:57
+5
- Донна Роза, у вас и дети есть?
- Да, штук шесть, или пять... я точно не момню!
В аграрной сфере есть 2-3 олигарха, - Данилов - Цензор.НЕТ 3016
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11.09.2021 13:02
+4
Мы имеем уже как минимум 2-3 олигарха в аграрной сфере, которые построили свою систему благодаря тому, что наше законодательство - в декабре, скажем так, наши депутаты сказали: нет, вы не можете распоряжаться своей собственностью, вы должны быть такими будто бы собственниками с запретом распоряжения своей собственностью", - сказал ДаниловИсточник: https://censor.net/ru/n3287688

Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее (с)😀
Наше законодательство в декабре...а в январе как...а в августе??😀
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11.09.2021 13:02
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У Данили сьогодня загострення словесної діареї ???))))
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11.09.2021 12:57 Ответить
Ви вже мусора який смітника з автомийки поцупив знайшли? В аграрной сфере есть 2-3 олигарха, - Данилов - Цензор.НЕТ 4998
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11.09.2021 13:01 Ответить
Мы имеем уже как минимум 2-3 олигарха в аграрной сфере, которые построили свою систему благодаря тому, что наше законодательство - в декабре, скажем так, наши депутаты сказали: нет, вы не можете распоряжаться своей собственностью, вы должны быть такими будто бы собственниками с запретом распоряжения своей собственностью", - сказал ДаниловИсточник: https://censor.net/ru/n3287688

Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее (с)😀
Наше законодательство в декабре...а в январе как...а в августе??😀
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11.09.2021 13:02 Ответить
- Донна Роза, у вас и дети есть?
- Да, штук шесть, или пять... я точно не момню!
В аграрной сфере есть 2-3 олигарха, - Данилов - Цензор.НЕТ 3016
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11.09.2021 13:02 Ответить
Т.е. в энергосфере, металлургии, добыче руды и угля у нас олигархов нет.

Чего и следовало ожидать.

Коломойский, Ахметов, Фирташ, Пинчук апплодируют стоя.
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11.09.2021 13:06 Ответить
В аграрной сфере есть 2-3 олигарха.-Продолжает удивлять Данилов своими открытиями. Лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок, - Данилов. Секретарь СНБО знает что говорит- Данилов работал ветеринаром в «Зооуголке» горпарка.
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11.09.2021 13:07 Ответить
..су ка бл ядь.. клоуны сраные
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11.09.2021 13:14 Ответить
та да... є пара агро/олігархів....баба і кіт ))))
В аграрній галузі є 2-3 олігархи, - Данілов - Цензор.НЕТ 7307

...
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11.09.2021 13:47 Ответить
Котяра помогает В аграрній галузі є 2-3 олігархи, - Данілов - Цензор.НЕТ 4798
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11.09.2021 16:51 Ответить
Вообще бабуля новатор.Показывает как использовать кота как грелку от радикулита в полевых условиях. В аграрній галузі є 2-3 олігархи, - Данілов - Цензор.НЕТ 8451
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11.09.2021 16:55 Ответить
Это кот показывает...потому как на кота где сядешь там и слезешь если он сам не захочет...
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11.09.2021 17:00 Ответить
Плять, так два или три, вам может ещё один совбез создать? Ну как так не знать количество олигархов?
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11.09.2021 14:03 Ответить
Який совбез? собез їм треба, бо інваліди, моральні, ментальні.
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11.09.2021 14:16 Ответить
що він сказав по суті, хто зрозумів?
Перекладіть на нормальну мову, пліз.
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11.09.2021 14:14 Ответить
И оба - по фамилии "Порошенко"!
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11.09.2021 14:31 Ответить
У зелёной шоблы цель - чтобы не было богатых.
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11.09.2021 15:10 Ответить
2-3 человека, которые владеют "политическими партиями" и имеют свои информационные каналы? И это ниразу не Коломойский, Ахметов, Пинчук, Фирташ? Ясно, тогда это Порошенко-Порошенко-Порошенко!!! 😂
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11.09.2021 15:18 Ответить
Так 2 или 3? Если 2, а насчитают 3, то не беда. А если их 3, а найдут только 2, то кому откат попрет?
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11.09.2021 16:25 Ответить
Кролики в аграрной сфере-это не только ценный мех,а так же 2-3 пухленьких,легкоусвояемых,диетических олигарха
В аграрній галузі є 2-3 олігархи, - Данілов - Цензор.НЕТ 3381 В аграрній галузі є 2-3 олігархи, - Данілов - Цензор.НЕТ 9767
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11.09.2021 16:47 Ответить
То бабломойський поверне вкрадені в держави 5.5 млрд доларів ?
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11.09.2021 17:37 Ответить
В каждом районе есть свой феодал....или два-три....
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11.09.2021 21:48 Ответить
 
 