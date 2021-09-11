В аграрній галузі є 2-3 олігархи, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив, що в аграрній галузі вже присутні щонайменше 2-3 олігархи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив на конференції YES Brainstorming в суботу.

"Ми маємо вже щонайменше двох-трьох олігархів в аграрній галузі, які побудували свою систему завдяки тому, що наше законодавство – в грудні, скажімо так, наші депутати сказали: "Ні, ви не можете розпоряджатися своєю власністю, ви маєте бути такими собі власниками із забороною розпорядження своєю власністю", - заявив Данілов.

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