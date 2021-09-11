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В аграрній галузі є 2-3 олігархи, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В аграрній галузі є 2-3 олігархи, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив, що в аграрній галузі вже присутні щонайменше 2-3 олігархи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив на конференції YES Brainstorming в суботу.

"Ми маємо вже щонайменше двох-трьох олігархів в аграрній галузі, які побудували свою систему завдяки тому, що наше законодавство – в грудні, скажімо так, наші депутати сказали: "Ні, ви не можете розпоряджатися своєю власністю, ви маєте бути такими собі власниками із забороною розпорядження своєю власністю", - заявив Данілов.

Читайте також: РНБО розгляне питання масового банкрутства банків та відповідальних за нього, - Данілов
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Топ коментарі
+6
У Данили сьогодня загострення словесної діареї ???))))
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11.09.2021 12:57
+5
- Донна Роза, у вас и дети есть?
- Да, штук шесть, или пять... я точно не момню!
В аграрной сфере есть 2-3 олигарха, - Данилов - Цензор.НЕТ 3016
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11.09.2021 13:02
+4
Мы имеем уже как минимум 2-3 олигарха в аграрной сфере, которые построили свою систему благодаря тому, что наше законодательство - в декабре, скажем так, наши депутаты сказали: нет, вы не можете распоряжаться своей собственностью, вы должны быть такими будто бы собственниками с запретом распоряжения своей собственностью", - сказал ДаниловИсточник: https://censor.net/ru/n3287688

Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее (с)😀
Наше законодательство в декабре...а в январе как...а в августе??😀
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11.09.2021 13:02
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У Данили сьогодня загострення словесної діареї ???))))
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11.09.2021 12:57 Відповісти
Ви вже мусора який смітника з автомийки поцупив знайшли? В аграрной сфере есть 2-3 олигарха, - Данилов - Цензор.НЕТ 4998
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11.09.2021 13:01 Відповісти
Мы имеем уже как минимум 2-3 олигарха в аграрной сфере, которые построили свою систему благодаря тому, что наше законодательство - в декабре, скажем так, наши депутаты сказали: нет, вы не можете распоряжаться своей собственностью, вы должны быть такими будто бы собственниками с запретом распоряжения своей собственностью", - сказал ДаниловИсточник: https://censor.net/ru/n3287688

Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее (с)😀
Наше законодательство в декабре...а в январе как...а в августе??😀
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11.09.2021 13:02 Відповісти
- Донна Роза, у вас и дети есть?
- Да, штук шесть, или пять... я точно не момню!
В аграрной сфере есть 2-3 олигарха, - Данилов - Цензор.НЕТ 3016
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11.09.2021 13:02 Відповісти
Т.е. в энергосфере, металлургии, добыче руды и угля у нас олигархов нет.

Чего и следовало ожидать.

Коломойский, Ахметов, Фирташ, Пинчук апплодируют стоя.
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11.09.2021 13:06 Відповісти
В аграрной сфере есть 2-3 олигарха.-Продолжает удивлять Данилов своими открытиями. Лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок, - Данилов. Секретарь СНБО знает что говорит- Данилов работал ветеринаром в «Зооуголке» горпарка.
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11.09.2021 13:07 Відповісти
..су ка бл ядь.. клоуны сраные
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11.09.2021 13:14 Відповісти
та да... є пара агро/олігархів....баба і кіт ))))
В аграрній галузі є 2-3 олігархи, - Данілов - Цензор.НЕТ 7307

...
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11.09.2021 13:47 Відповісти
Котяра помогает В аграрній галузі є 2-3 олігархи, - Данілов - Цензор.НЕТ 4798
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11.09.2021 16:51 Відповісти
Вообще бабуля новатор.Показывает как использовать кота как грелку от радикулита в полевых условиях. В аграрній галузі є 2-3 олігархи, - Данілов - Цензор.НЕТ 8451
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11.09.2021 16:55 Відповісти
Это кот показывает...потому как на кота где сядешь там и слезешь если он сам не захочет...
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11.09.2021 17:00 Відповісти
Плять, так два или три, вам может ещё один совбез создать? Ну как так не знать количество олигархов?
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11.09.2021 14:03 Відповісти
Який совбез? собез їм треба, бо інваліди, моральні, ментальні.
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11.09.2021 14:16 Відповісти
що він сказав по суті, хто зрозумів?
Перекладіть на нормальну мову, пліз.
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11.09.2021 14:14 Відповісти
И оба - по фамилии "Порошенко"!
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11.09.2021 14:31 Відповісти
У зелёной шоблы цель - чтобы не было богатых.
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11.09.2021 15:10 Відповісти
2-3 человека, которые владеют "политическими партиями" и имеют свои информационные каналы? И это ниразу не Коломойский, Ахметов, Пинчук, Фирташ? Ясно, тогда это Порошенко-Порошенко-Порошенко!!! 😂
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11.09.2021 15:18 Відповісти
Так 2 или 3? Если 2, а насчитают 3, то не беда. А если их 3, а найдут только 2, то кому откат попрет?
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11.09.2021 16:25 Відповісти
Кролики в аграрной сфере-это не только ценный мех,а так же 2-3 пухленьких,легкоусвояемых,диетических олигарха
В аграрній галузі є 2-3 олігархи, - Данілов - Цензор.НЕТ 3381 В аграрній галузі є 2-3 олігархи, - Данілов - Цензор.НЕТ 9767
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11.09.2021 16:47 Відповісти
То бабломойський поверне вкрадені в держави 5.5 млрд доларів ?
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11.09.2021 17:37 Відповісти
В каждом районе есть свой феодал....или два-три....
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11.09.2021 21:48 Відповісти
 
 