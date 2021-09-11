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В аграрній галузі є 2-3 олігархи, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив, що в аграрній галузі вже присутні щонайменше 2-3 олігархи.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив на конференції YES Brainstorming в суботу.
"Ми маємо вже щонайменше двох-трьох олігархів в аграрній галузі, які побудували свою систему завдяки тому, що наше законодавство – в грудні, скажімо так, наші депутати сказали: "Ні, ви не можете розпоряджатися своєю власністю, ви маєте бути такими собі власниками із забороною розпорядження своєю власністю", - заявив Данілов.
Топ коментарі
+6 Дмитро Черних 794bd8a2
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+5 Гундяй Крестовоздвиженский
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+4 Привет
показати весь коментар11.09.2021 13:02
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Наше законодательство в декабре...а в январе как...а в августе??😀
- Да, штук шесть, или пять... я точно не момню!
Чего и следовало ожидать.
Коломойский, Ахметов, Фирташ, Пинчук апплодируют стоя.
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