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Новости Политика Украины
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Меркель в Польше: Украина должна остаться партнером по транзиту газа

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Меркель в Польше: Украина должна остаться партнером по транзиту газа

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что заинтересована в сохранении транзита российского газа по территории Украины после 2024 года.

Об этом она заявила во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы действительно обсудили энергетические отношения, вопросы, связанные с "Северным потоком - 2". Я еще раз дала ясно понять, что нашей задачей является сохранение за Украиной статуса партнера по транзиту газа. Вместе с США мы должны гарантировать безопасность, чтобы Украина после 2024 года, когда завершится действующее соглашение (с Россией. - Ред.), осталась транзитной страной", - сказала Меркель.

Она отметила, что понимает обеспокоенность Украины относительно российского проекта и напомнила, что обсуждала этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским.

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"Поэтому у нас есть специальный уполномоченный по этому вопросу. Германия должна непосредственно коммуницировать с россиянами. Мы можем также вести переговоры в рамках ЕС", - добавила канцлер Германии.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+18
Що таке "Дембельский аккорд" - це коли ти нагибаєш весь ЄС щоб побудувати нахрен не потрібний газогін, якби для здешевлення газу, але ціна на газ після цього зростає з 190$ до 700$ і пре далі вгору

Питання: яка там доляха у Меркель?
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11.09.2021 18:53
+11
Гарантии как будапештские ?
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11.09.2021 18:45
+11
з 1го жовтня всі обіцянки і гарантії Меркель перетворюються в гарбуза, бо панянка скоріше за все перейде працювати в кваспром
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11.09.2021 18:46
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Правила форума Совет форумчан
Ничего она вам не должна, кроме кредитов
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11.09.2021 18:43 Ответить
Не чипайте камсамолку! Меркель в Польше: Украина должна остаться партнером по транзиту газа - Цензор.НЕТ 6255
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11.09.2021 18:48 Ответить
-З курячого яйця вилупитися страус не може... навіть якщо курка й "гульнула" напередодні зі страусом"...

-" Вроджений повзати - літати не може"

Окрім одного випадку - якщо його підкинути високо вгору... Але що стається потім - всім відомо...

Майже повна аналогія з вище приведеними висловами... і "небожителі" українського політичного "олімпу" . Їх українське суспільство вже "занадто високо підкинуло" і... пішов зворотній відлік часу ...
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11.09.2021 19:28 Ответить
Дембельша Меркельша подставила Путлера нехило...Дембельский аккорд...,предать РАБссию дело чести...,повторила братский договор союзный Молотов-Риббентроп на 10 лет...,от августа 1939 года... Меркель в Польше: Украина должна остаться партнером по транзиту газа - Цензор.НЕТ 5488Совпадение? Не думаю...
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11.09.2021 18:43 Ответить
Що таке "Дембельский аккорд" - це коли ти нагибаєш весь ЄС щоб побудувати нахрен не потрібний газогін, якби для здешевлення газу, але ціна на газ після цього зростає з 190$ до 700$ і пре далі вгору

Питання: яка там доляха у Меркель?
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11.09.2021 18:53 Ответить
та, не исключено, что комсомолку банально наихтамнетили
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11.09.2021 19:58 Ответить
Гарантии как будапештские ?
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11.09.2021 18:45 Ответить
з 1го жовтня всі обіцянки і гарантії Меркель перетворюються в гарбуза, бо панянка скоріше за все перейде працювати в кваспром
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11.09.2021 18:46 Ответить

- Хворий перед смертю потів?
- Так.
- Це добре...
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11.09.2021 20:01 Ответить
Если Москва заблокирует транзит газа через территорию Украины после запуска газопровода «Северный поток-2», США примут соответствующие меры. Об этом заявил старший советник по энергетической безопасности американского Госдепартамента Амос Хохштайн.

Советник пригрозил России новыми санкциями, о которых говорилось еще в совместном заявлении Вашингтона и Берлина в июле. По его словам, такой шаг со стороны Вашингтона никого не удивит. «Другими словами, мы будем делать все, что можем, чтобы немцы были готовы к этому моменту и чтобы Россия знала, что ей придется заплатить за это цену», - подчеркнул Хохштайн.
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11.09.2021 18:46 Ответить
Дякую Меркель, дякую Байдену, дякую ЗЕбанату!
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11.09.2021 18:50 Ответить
И зебы избирателям.
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11.09.2021 19:31 Ответить
Фишка тут проста ...новым канцлером Германии станет Олаф Шольц,рейтинг которого растет что на дрожжах и сегодня составляет 25,6 %..рейтинг московского хмыря Лашера упал на 10%....Путлер в шоке... с 15 % Лашер канцлером не будет...Меркель в Польше: Украина должна остаться партнером по транзиту газа - Цензор.НЕТ 8281
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11.09.2021 18:49 Ответить
Да вы с пу уже давно поделили рынок европы и установите цены какие вам нужны.
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11.09.2021 18:50 Ответить
даже коммент писать лень))..протянули бы себе нефтегазовые трубы из югов, там этого добра, как товар притом, за гланды, и ржали бы теперь над московитом, крови и шары денег жаждущим, бургундское попивая..а так... а так, параллельные украинской ГТС, из того московитского источника, трубопроводы провели и репы чешут теперь.. газ то то по 700+, а кровожадный московит, учуяв монополь, и до 1000+ цену, дурням поднимет))..поимели вместо газа нехилый головняк))))
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11.09.2021 18:51 Ответить
Да ни один баран Европы не застрахует Северное дерьмо,норвежские и швейцарские страховые компании отказались от сотрудничества с Гопником Меркель в Польше: Украина должна остаться партнером по транзиту газа - Цензор.НЕТ 5901а американские тем более не захотят связывается с плешивым бараном Меркель в Польше: Украина должна остаться партнером по транзиту газа - Цензор.НЕТ 1816Байден не даст...
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11.09.2021 18:55 Ответить
"Байден не даст..." - там уже и Байден не в силах ничего изменить - действует американское законодательство.
Теоретически поставки газа по несертифицированному СП2 на данный момент невозможны.
Посмотрим на данное шоу.
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11.09.2021 19:08 Ответить
Та йди вже на пенсію, фрау Меркантіль - знаємо ціну твоїй "принциповості", alter Fotze
(хто виставить більшу ціну, туди й вихляєш хвостом)
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11.09.2021 18:55 Ответить
Эту бабку уже в совет директоров гаспрома ввели.Хромая бабка.
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11.09.2021 18:58 Ответить
Згiдно штатного розкладу
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11.09.2021 19:02 Ответить
А фуйло інше каже. І кому вірити ?
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11.09.2021 19:04 Ответить
Меркель у Польщі: Україна має залишитися партнером із транзиту газу - Цензор.НЕТ 3992

.
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11.09.2021 19:32 Ответить
Про не в ТЕМУ.
У нас відміняють компенсації за боротьбу з Короною тим, хто відмовляється від щеплення.
Це, десь, 200 - 500 єврів до зарплатні.
В мене вже 370. Почав с двухсот. Це нормально за мої податки.
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11.09.2021 19:10 Ответить
Кто этой ********* дал титул самой влиятельной женщины в мире?
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11.09.2021 19:18 Ответить
пифдещь и провокация.. если бы меркель реально была заинтересована, тогда северный поток 2 даже и не начинался как проект! Врет старая и не краснеет!
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11.09.2021 19:23 Ответить
Фрау Риббентроп прикрывает "газовую агрессию" ху_ла, а потом, после ее осуществления, выразит озабоченность?
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11.09.2021 19:25 Ответить
?
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11.09.2021 21:36 Ответить
Коррумпированная бабуся
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11.09.2021 19:28 Ответить
Меркель незабаром зникне з політики,як роса на сонці і спросу за її балаканину нема.
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11.09.2021 19:30 Ответить
Где гарантии, ангидрид твою перекиси кальцию мать! Уже по горло сыти Будапештским меморандумом!
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11.09.2021 19:40 Ответить
Всі гарантії у німців. І Меморандум ви підписували не з німцями.
Не бачу логічних зв'язків з твоїм шаленим горем.
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11.09.2021 19:57 Ответить
Окуляри надіньте, Меморандум як приклад "обісцянок" всіляких гарантій Україні!
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11.09.2021 20:01 Ответить
Манкурт, ты заблудился! Меркель у Польщі: Україна має залишитися партнером із транзиту газу - Цензор.НЕТ 6056
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12.09.2021 11:37 Ответить
ключевое слово во фсем базаре комсомолки "должна".
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11.09.2021 19:59 Ответить
Ніколи німцям так погано не жилося, як між Меркель і Зеленським.
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11.09.2021 20:06 Ответить
У нас завжди сусід винуватий, що погано живеться
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11.09.2021 20:17 Ответить
У вас краще, ніж у росіян. Ті питаннь не задють. Всім погано роблять, як у себе.
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11.09.2021 20:24 Ответить
Когда думаешь чужой башкой, всегда в дураках оказываешься. ДОУМНИЧАЛИСЬ.
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11.09.2021 20:23 Ответить
Возврат Крыма и Черноморского шельфа Украине,сможет сделать СП легитимным.Иначе Дойчланд предстаёт в лице барыги и скупщика,который торгует краденным с мокрухи.Неприятная роль для тех,кто видит себя лидером Евросоюза.Як вариант Меркель у Польщі: Україна має залишитися партнером із транзиту газу - Цензор.НЕТ 7578
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11.09.2021 20:46 Ответить
Не вірю, що вона не знала, що робила. Але проклинати її і в Україні, і по всій Європі хоча б за нинішню ціну на газ будуть ще довго. А потім і в Німеччині почнуть.
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11.09.2021 21:10 Ответить
Фрау макрель взула німців! І слухати її те ж що й її партайгеноссе друга владіміра.
Акт газовой войны

(все по поличкам)
Меркель у Польщі: Україна має залишитися партнером із транзиту газу - Цензор.НЕТ 1633
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11.09.2021 22:03 Ответить
В скорости Бундес-Фрау Меркель достойно, по мнению бюргеров, завершит своё служение на важном и ответственном посту - эпохальное с точки зрения истории, значимое с точки зрения достигнутых результатов, но совершенно бескорыстное с точки зрения российских углеводородов, и, если конечно она возжелает, Вован Вованыч пристроит её задвигальщицей-выдвигальщицей задвижки на "Северном Потоке-2", чтобы тётушка Ангела на старость наколошматила бы бабла; пересела бы с галимой "Ауди А-8Л" на беспонтовый "Мерседес-Майбах-Пулман"; прикупила бы хату под пальмами с бассейном, теннисным кортом, вертолётной площадкой и лиловым негром с опахалом; прибарахлилась бы золотишком с каменьями (да не в каратах, а в килограммах) - ну так, шоб всё по-людски-то было.
А кого ж ещё пристраивать, как не Ангелу Хорстовну с её-то высочайшей квалификацией - будёновку и кокошник носить умеет, "Камаринскую" в лыковых лаптях и валенках сплясать могёт, гармошкой-тальянкой, гуслями и балалайкой владеет, тексты и партитуру "Калинки-малинки" знает. Чего ж ещё желать-то?
Опять же, заморачиваться насчёт когда задвигать и когда выдвигать задвижку "Северного Потока-2" Ангеле Хорстовне не придётся - Вован Вованыч в нужный момент прикинется Юстасом и из Центра по надёжным каналам, добротно налаженным ещё со славных времён "Штази", тётушку Меркель обо всём подробненько проинструктирует.
Да и самому Вовану Вованычу очевидный профит - будет своё персональное рассейское "Трио Арийцев" (с Герхардом Фрицевичем Шрёдером и Карен Кнайсель) - хоть увертюру на гармошке-тальянке, гуслях и балалайке сбацают; хоть ораторию по-рассейски задушевно, но с тирольским разливом "Йодль" загорлопанят; хоть знатною пляской задорной "Сидроли" полы проломят - австриячка Кнайсель уже зарекомендовала себя непревзойденной специалисткой в купе с Вован Вованычем кренделя ляхами выкидывать. Глядишь, и Ангела Хорстовна в рассейском "Трио Арийцев" себя ещё достойно проявит...
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12.09.2021 11:52 Ответить
Польша наш ,,друг,,
Только раньше мы зарабптывали на транзите
газа теперь будет польша на транзите газа с ес
Ето поддержка ес
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12.09.2021 15:35 Ответить
 
 