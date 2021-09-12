Меркель в Польше: Украина должна остаться партнером по транзиту газа

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что заинтересована в сохранении транзита российского газа по территории Украины после 2024 года.

Об этом она заявила во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы действительно обсудили энергетические отношения, вопросы, связанные с "Северным потоком - 2". Я еще раз дала ясно понять, что нашей задачей является сохранение за Украиной статуса партнера по транзиту газа. Вместе с США мы должны гарантировать безопасность, чтобы Украина после 2024 года, когда завершится действующее соглашение (с Россией. - Ред.), осталась транзитной страной", - сказала Меркель.

Она отметила, что понимает обеспокоенность Украины относительно российского проекта и напомнила, что обсуждала этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским.

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"Поэтому у нас есть специальный уполномоченный по этому вопросу. Германия должна непосредственно коммуницировать с россиянами. Мы можем также вести переговоры в рамках ЕС", - добавила канцлер Германии.