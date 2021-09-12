Меркель в Польше: Украина должна остаться партнером по транзиту газа
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что заинтересована в сохранении транзита российского газа по территории Украины после 2024 года.
Об этом она заявила во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Мы действительно обсудили энергетические отношения, вопросы, связанные с "Северным потоком - 2". Я еще раз дала ясно понять, что нашей задачей является сохранение за Украиной статуса партнера по транзиту газа. Вместе с США мы должны гарантировать безопасность, чтобы Украина после 2024 года, когда завершится действующее соглашение (с Россией. - Ред.), осталась транзитной страной", - сказала Меркель.
Она отметила, что понимает обеспокоенность Украины относительно российского проекта и напомнила, что обсуждала этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским.
"Поэтому у нас есть специальный уполномоченный по этому вопросу. Германия должна непосредственно коммуницировать с россиянами. Мы можем также вести переговоры в рамках ЕС", - добавила канцлер Германии.
Пожалуйста, подождите...
-" Вроджений повзати - літати не може"
Окрім одного випадку - якщо його підкинути високо вгору... Але що стається потім - всім відомо...
Майже повна аналогія з вище приведеними висловами... і "небожителі" українського політичного "олімпу" . Їх українське суспільство вже "занадто високо підкинуло" і... пішов зворотній відлік часу ...
Питання: яка там доляха у Меркель?
- Хворий перед смертю потів?
- Так.
- Це добре...
Советник пригрозил России новыми санкциями, о которых говорилось еще в совместном заявлении Вашингтона и Берлина в июле. По его словам, такой шаг со стороны Вашингтона никого не удивит. «Другими словами, мы будем делать все, что можем, чтобы немцы были готовы к этому моменту и чтобы Россия знала, что ей придется заплатить за это цену», - подчеркнул Хохштайн.
Теоретически поставки газа по несертифицированному СП2 на данный момент невозможны.
Посмотрим на данное шоу.
(хто виставить більшу ціну, туди й вихляєш хвостом)
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У нас відміняють компенсації за боротьбу з Короною тим, хто відмовляється від щеплення.
Це, десь, 200 - 500 єврів до зарплатні.
В мене вже 370. Почав с двухсот. Це нормально за мої податки.
?
Не бачу логічних зв'язків з твоїм шаленим горем.
партайгеносседруга владіміра.
Акт газовой войны
(все по поличкам)
А кого ж ещё пристраивать, как не Ангелу Хорстовну с её-то высочайшей квалификацией - будёновку и кокошник носить умеет, "Камаринскую" в лыковых лаптях и валенках сплясать могёт, гармошкой-тальянкой, гуслями и балалайкой владеет, тексты и партитуру "Калинки-малинки" знает. Чего ж ещё желать-то?
Опять же, заморачиваться насчёт когда задвигать и когда выдвигать задвижку "Северного Потока-2" Ангеле Хорстовне не придётся - Вован Вованыч в нужный момент прикинется Юстасом и из Центра по надёжным каналам, добротно налаженным ещё со славных времён "Штази", тётушку Меркель обо всём подробненько проинструктирует.
Да и самому Вовану Вованычу очевидный профит - будет своё персональное рассейское "Трио Арийцев" (с Герхардом Фрицевичем Шрёдером и Карен Кнайсель) - хоть увертюру на гармошке-тальянке, гуслях и балалайке сбацают; хоть ораторию по-рассейски задушевно, но с тирольским разливом "Йодль" загорлопанят; хоть знатною пляской задорной "Сидроли" полы проломят - австриячка Кнайсель уже зарекомендовала себя непревзойденной специалисткой в купе с Вован Вованычем кренделя ляхами выкидывать. Глядишь, и Ангела Хорстовна в рассейском "Трио Арийцев" себя ещё достойно проявит...
Только раньше мы зарабптывали на транзите
газа теперь будет польша на транзите газа с ес
Ето поддержка ес